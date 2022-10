Phát hiện thi thể trôi dạt vào bờ sông Hương giữa lũ lớn

TPO - Thời điểm sông Hương xảy ra lũ lớn, người dân phát hiện một thi thể đàn ông trôi dạt vào bờ, trên người không có giấy tờ tùy thân.

Trưa 15/10, thông tin từ UBND xã Phú Thanh (TP Huế) cho biết, người dân địa phương vừa phát hiện một thi thể trôi dạt vào bờ sông Hương giữa lúc lũ dâng cao.

Theo ông Trần Bôn - Chủ tịch UBND xã Phú Thanh, thi thể trôi dạt vào bờ sông Hương được người dân phát hiện vào 10h sáng cùng ngày, tại đoạn sông chảy qua thôn Quy Lai, xã Phú Thanh, nên trình báo với chính quyền địa phương.

Ngay sau đó, chính quyền xã Phú Thanh đã cử lực lượng vớt thi thể này lên bờ để xác định danh tính. Theo ông Bôn, nạn nhân là một người đàn ông cao to, giữa ngực có một hình xăm. Nạn nhân mặc áo quần nhưng trên người không có giấy tờ tùy thân.

Gần 20.000 ngôi nhà tại TT-Huế bị ngập do lũ lớn

Từ ngày 14/10 đến sáng 15/10, trên địa bàn TT-Huế có mưa to, đến rất to diện rộng cả đồng bằng và miền núi, lượng mưa đo được trung bình từ 500-600 mm, có nơi rất cao như Khe Tre 802mm, Hương Sơn 673mm (huyện Nam Đông), Thủy Yên 752mm, Lộc Tiến (Phú Lộc) 641mm, An Tây (TP Huế) 664 mm, Phú Bài (thị xã Hương Thủy) 624mm. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, nên khu vực ven biển có gió cấp 6, giật cấp 7 (Thuận An), sóng biển cao, nước dâng, triều cường 1,7m làm chậm khả năng thoát lũ.

Mực nước lũ trên sông Hương tại Kim Long dâng cao 4m, trên báo động 3 là 0,5m. Mực nước sông Bồ tại Phú Ốc 4,92m, trên báo động 3 là 0,42m. Do nước sông lên cao và ngập úng bởi cường suất mưa lớn, toàn tỉnh TT-Huế ước tính có khoảng 19.918 nhà ngập, với độ sâu từ 0,3-0,8m.

Mưa lũ lớn khiến đoàn tàu SE7 đi từ Hà Nội vào TPHCM phải dừng tại ga Huế, 183 hành khách đi tàu lưu lại tại ga Huế. Tuyến đường sắt đoạn qua thị trấn Lăng Cô bị đất đá vùi lấp và cuốn trôi tà vẹt khoảng 30m, đã thông báo cung đường biết để dừng tàu

Tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua đèo Hải Vân sạt lở một số đoạn tại Km 901+500, với chiều dài khoảng 60 mét, nhiều đất đá trôi xuống đường làm các phương tiện giao thông không qua lại được; phía Nam hầm Hải Vân bị sạt. Công an huyện Phú Lộc đã phối hợp với Công an tỉnh và lực lượng cứu hộ tổ chức khắc phục, đến trưa 15/10, tuyến giao thông này đã thông xe một chiều.

Trên tuyến Quốc lộ 49B đoạn xã Lộc Bình (huyện Phú Lộc) bị đất đá vùi lấp. Chính quyền địa phương đã tổ chức lực lượng kiểm soát giao thông tại khu vực đường bị ngập, sạt lở, bố trí biển biển cảnh báo và barie cảnh giới từ hai phía nhằm nghiêm cấm các phương tiện và người dân qua lại.

Mưa lũ còn làm sập 1 nhà dân tại xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc do sạt lở đất. Tại thị trấn Lăng Cô có hai ngôi nhà bị hư hại do đất đá trôi vào bên trong.

Hình ảnh nhà cửa, khu dân cư, công sở tại Huế ngập trong lũ vào ngày 15/10: