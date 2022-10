Khách đi tàu phải chờ ở Huế, Đà Nẵng do mưa lũ chia cắt

TPO - Do ảnh hưởng của bão số 5, tình hình đường sắt đang gặp rất nhiều vấn đề. Cụ thể, đường ray bị ngập, sạt lở đất nhiều, khiến toàn bộ hoạt động của tàu qua khu vực Thừa Thiên - Huế và Đà Nẵng phải tạm dừng. Khách được đường sắt lên kế hoạch chuyển tải sang đi đường bộ.

Sáng 15/10, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết, mưa lũ khiến đường sắt bị ngập, sạt lở nhiều vị trí, đặc biệt đoạn Huế - Đà Nẵng, gồm đoạn: Ga đỉnh đèo - Hải Vân Nam; Hải Vân Nam - Kim Liên; Thừa Lưu – Lăng Cô, ga Văn Xá…

Để đảm bảo hành trình cho hành khách đi tàu, đường sắt đã thực hiện chuyển tải khách bằng đường bộ cho đoạn từ ga Đông Hà, Huế, Đà Nẵng. Tuy nhiên, đường bộ hiện cũng ách tắc nên chưa triển khai phương án chuyển tải.

Do mưa lũ, đường sắt bị sạt lở, ngập lụt nên từ tối 14/10, các đoàn tàu đã tạm dừng tránh trú an toàn tại các ga, đảm bảo tuyệt đối an toàn hành khách và được phục vụ ăn uống miễn phí.

Đường sắt đã huy động nhân lực, vật lực, máy móc… tiếp cận hiện trường để xử lý các điểm sạt lở, sớm thông lại đường sắt.

Các đoàn tàu bị ảnh hưởng cụ thể gồm: Tàu SE22 xuất phát Sài Gòn ngày 14/10 đến ga Tam Kỳ (Quảng Nam) là ga cuối, đoàn tàu quay đầu để chạy SE21 ngày 15/10 từ Tam Kỳ vào Sài Gòn (không có tàu SE21 đoạn Đà Nẵng - Tam Kỳ); chuyển tải khách đi tàu SE22 ngày 14/10 sang tàu SE8 cùng ngày tại ga Tam Kỳ.

Tàu SE7 xuất phát Hà Nội ngày 14/10 dừng tại ga Huế lúc 20h32 chờ kế hoạch tiếp theo; tàu SE5, SE3 xuất phát Hà Nội ngày 14/10 dừng tại ga Đông Hà chờ kế hoạch tiếp theo.

Tàu SE1 xuất phát Hà Nội ngày 14/10 dự kiến đến ga Đồng Hới chờ kế hoạch; tàu SE8 xuất phát Sài Gòn ngày 14/10 dự kiến cho di chuyển ra khu vực Đà Nẵng.

Tàu SE6 xuất phát Sài Gòn ngày 14/10 dự kiến dừng tại ga Tam Kỳ chờ kế hoạch.

Ngoài ra, đường sắt phải hủy các tàu SE7 xuất phát Hà Nội, và SE8 xuất phát từ Sài Gòn ngày hôm 15/10.

Một số hình ảnh đường sắt đoạn qua Huế - Đà Nẵng bị ngập lụt, sạt lở do ảnh hưởng bão số 5: