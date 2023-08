Thời điểm tốt để xuống tiền, nhà đầu tư săn tìm dự án tốt

Càng về giai đoạn cuối năm, các chuyên gia và nhà đầu tư càng tự tin hơn vào triển vọng tích cực của thị trường bất động sản, đặc biệt là ở những khu vực đang được đẩy mạnh đầu tư về hạ tầng, giao thông, tiện ích công cộng như khu Đông TP.HCM.

Cơ hội mua nhà tốt nhất trong vòng 7 năm

Bên cạnh các quyết sách “gỡ khó” đến từ các cơ quan quản lý, các yếu tố vĩ mô cũng góp phần quan trọng vào bức tranh khởi sắc của thị trường bất động sản như kinh tế trong nước tiếp tục tăng trưởng, đầu tư công được đẩy mạnh, đặc biệt vào hạ tầng giao thông, đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI tăng cao, mang đến cơ hội cho các dự án nhà ở.

Theo dự báo của các chuyên gia, khi các chính sách ngấm dần và bắt đầu phát huy tính hiệu quả, thị trường đã bước vào chu trình tăng trưởng mới. Ông Marc Townsend, Cố vấn cấp cao của Công ty TNHH Arcadia Consulting Việt Nam, nhận định tại buổi chia sẻ về thông tin “Thị trường bất động sản Việt Nam với những diễn biến trong chu kỳ mới” tại TP.HCM: “Thực tế, thị trường đang chứng kiến một chu kỳ đi lên mới khi thanh khoản bắt đầu tăng. Thị trường đầu tư công và hậu cần đã phát triển trở lại nhờ sự quan tâm bền vững của nước ngoài, do đó chắc chắn thị trường nhà ở sẽ dần tăng.Đây là cơ hội tốt nhất kể từ tháng 7-2016 để người có nhu cầu mua nhà”, ông Marc Townsend khẳng định.

Bên cạnh đó, số liệu khảo sát mới nhất của Bộ Xây dựng cho thấy, lượng tìm kiếm và mua bán căn hộ chung cư tại TP.HCM, Hà Nội đã tăng mạnh kể từ nửa cuối quý 1/2023 cả trên thị trường sơ cấp và thứ cấp. Giá bán căn hộ tại TP.HCM trong quý 1/2023 tăng trung bình từ 3,5% - 4% so với quý trước.

Tại TP.HCM, khu vực TP. Thủ Đức trong thời gian qua trở thành tâm điểm nổi bật của thị trường bất động sản với những chỉ số tăng trưởng ấn tượng. Theo báo cáo của Batdongsan.com.vn, trong 3 năm 2017-2020, giá bán căn hộ sơ cấp tại khu vực này đã tăng trung bình khoảng 45%. Các chuyên gia nhận định, đây sẽ là thời điểm tốt nhất cho các nhà đầu tư có vốn mạnh và người mua nhà ở thực chọn được sản phẩm tốt ở vùng giá hấp dẫn trước chu kỳ tăng trưởng mới.

Glory Heights - dự án căn hộ cao cấp bắt nhịp cùng xu hướng thị trường

Sự xuất hiện của những đô thị lớn đã thu hút nhiều nhà đầu tư đến với TP. Thủ Đức. Thời gian qua, thị trường ghi nhận “cơn sốt” mang tên Glory Heights đến từ Đại đô thị Vinhomes Grand Park. Ngay từ khi ra mắt, dự án đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới đầu tư cùng đông đảo các gia đình có nhu cầu mua ở thực.

Glory Heights là sản phẩm hợp tác mới nhất của hai nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam và Nhật Bản là Vinhomes và Mitsubishi Corporation tại Vinhomes Grand Park. Dự án sở hữu vị trí được xếp vào hàng hiếm có trên thị trường khi nằm ngay tâm điểm của mô hình đô thị TOD, dễ dàng kết nối với nhà ga tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và với đường vành đai 3.

Đường vành đai 3 được xem là cung đường chiến lược, ngoài kết nối giao thông còn tạo hành lang đô thị, công nghiệp cho các tỉnh, thành dự án đi qua là TP.HCM - Đồng Nai - Bình Dương - Long An, đồng thời tác động tới cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Giữa tháng 6/2023 vừa qua, đường vành đai 3 đã chính thức được khởi công, góp phần bảo đảm đà tăng trưởng bền vững cho bất động sản khu vực.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, hai tòa tháp căn hộ cuối cùng của Glory Heights là GH1 và GH6 đã tạo được nhiều kỷ lục về số lượng giao dịch ngay khi vừa mở bán. Lợi thế của bộ đôi “hoa hậu” đến từ vị trí đẹp nhất của dự án trên mặt tiền trục đại lộ mua sắm Rodeo dài 500m, đối diện là TTTM Vincom Mega Mall mô hình “Life-Design Mall” lớn nhất miền Nam. Bên cạnh đó, hệ tiện ích “all-in-one” đẳng cấp của đại đô thị cùng tầm nhìn “siêu view” hướng sông, hướng công viên, hướng quảng trường và hướng đại lộ mua sắm thời thượng… là những yếu tố giúp giá trị các căn hộ GH1 và GH6 thăng hạng.

Tiềm năng và hấp lực của bộ đôi tòa tháp “hoa hậu” tại Glory Heights được nhiều nhà đầu tư đánh giá là tiệm cận với “siêu phẩm” từng “làm mưa làm gió” thị trường BĐS phía Nam một thời - The Landmark thuộc đại đô thị Vinhomes Central Park. Sau gần 6 năm đi vào vận hành, các căn hộ The Landmark vẫn được khách hàng và nhà đầu tư săn đón vì có vị trí độc tôn cùng tầm nhìn đắt giá, khó tìm được ở bất cứ dự án nào khác. Với số lượng giới hạn, đây cũng là quỹ căn “hiếm có khó tìm” trên thị trường thứ cấp. So sánh với những cột mốc gia tăng giá trị của The Landmark, GH1 và GH6 của Glory Heights được nhận định sẽ tiếp tục nối dài chuỗi kỷ lục tại thị trường phía Nam.

Hiện nay, Glory Heights chính thức “trình làng” bộ tứ chính sách, phá vỡ mọi kỷ lục cho “Bộ đôi hoa hậu” GH1 - GH6 (*) Phương án: Khách hàng mua căn hộ thanh toán theo tiến độ bằng vốn tự có - Chính sách 1: Thanh toán thảnh thơi, 2 năm nhận nhà. Bình quân ~1,5% GTCH/tháng. - Chính sách 2: Thanh toán thảnh thơi, 4 năm nhận nhà. Bình quân ~0,8% GTCH/tháng. Phương án: Khách hàng vay vốn Ngân hàng - Chính sách 3: Nhận nhà trước, thanh toán sau. Hỗ trợ lãi suất 0% lên tới tới 2 năm. - Chính sách 4: Bom tấn phá bỏ mọi giới hạn, không lo lãi suất tới 8 năm. (*) Chính sách bán hàng được áp dụng tại thời điểm công bố theo thông tin của chủ đầu tư và ngân hàng