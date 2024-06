Thi tốt nghiệp THPT tại TPHCM: Tỷ lệ chọn tiếng Anh áp đảo

TPO - Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, TPHCM có 90.062 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT, trong đó có 13.076 thí sinh được miễn thi môn Ngoại ngữ, 87 thí sinh được miễn thi tất cả các bài thi.

Làm việc với Bộ GD&ĐT về công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT chiều 10/6, ông Nguyễn Văn Hiếu – Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, trong số 90.062 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm nay, có 74.542 là thí sinh THPT; 9.735 thí sinh Giáo dục thường xuyên và 5.785 thí sinh tự do.

Số thí sinh đăng ký thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên cao hơn Khoa học Xã hội. Còn Ngoại ngữ trong đó tiếng Anh được nhiều thí sinh chọn nhất với hơn 73.300 em.

Ngoài ra, TPHCM còn có 13.076 thí sinh được miễn bài thi môn Ngoại ngữ trong kỳ thi; 87 thí sinh được miễn thi tất cả các bài thi tốt nghiệp THPT 2024.

Để tổ chức kỳ thi, TPHCM bố trí 162 điểm thi, trong đó 87 điểm thi có thí sinh tự do, huy động 11.796 cán bộ coi thi, gần 3.300 cán bộ, nhân viên làm công tác thi, phục vụ điểm thi.

Căn cứ Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT (Quy chế thi) quy định về đặc cách tốt nghiệp THPT, những thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2024 thuộc một trong 3 trường hợp sau: (1) Thí sinh đủ điều kiện dự thi được xét đặc cách tốt nghiệp THPT trong trường hợp bị tai nạn, bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt trước ngày thi không quá 10 ngày hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên, không thể dự thi. (2) Thí sinh đủ điều kiện dự thi được xét đặc cách tốt nghiệp THPT trong trường hợp bị tai nạn, bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt sau khi đã thi ít nhất một bài thi và không thể tiếp tục dự thi hoặc sau khi bị tai nạn, bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt tự nguyện dự thi số bài thi còn lại. (3) Các đối tượng là vận động viên đủ điều kiện được xét đặc cách tốt nghiệp THPT theo quy định tại Điều 5 Nghị định 36/2019/NĐ-CP.

Ông Hiếu cho biết, trước khi diễn ra kỳ thi 1 tuần, Sở GD&ĐT sẽ có các đoàn kiểm tra cơ sở vật chất và công tác chuẩn bị ở tất cả các khâu tổ chức kỳ thi, đảm bảo công tác phối hợp an toàn, thông suốt.

“Sở cũng sẽ phối hợp Công an TPHCM đảm bảo công tác bảo mật tại điểm in sao đề thi, vận chuyển đề thi, chấm thi. Tất cả điểm in sao đề thi, điểm thi, chấm thi đều được bố trí máy phát điện dự phòng, triển khai các biện pháp phòng tránh dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi”, ông Hiếu cho hay.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 diễn ra từ ngày 27- 28/6. Năm 2024, Bộ GD&ĐT mở rộng thêm các loại chứng chỉ ngoại ngữ mà thí sinh được miễn thi và tính điểm 10 môn Ngoại ngữ trong xét tốt nghiệp THPT. Cụ thể, với môn Tiếng Anh, ngoài chứng chỉ TOEFL ITP 450 điểm, TOEFL iBT 45 điểm, IELTS 4.0 như những năm trước đây, thí sinh có chứng chỉ bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (VSTEP), B1 Preliminary/B1 Business Preliminary/B1 Linguaskill, Aptis ESOL B1, Pearson English International Certificate (PEIC) level 2 hoặc TOEIC 4 kỹ năng (Nghe: 275; Đọc: 275; Nói: 120; Viết: 120) cũng sẽ được miễn bài thi Ngoại ngữ. Với các ngoại ngữ khác như Tiếng Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức, Nhật, các chứng chỉ để được miễn thi giống năm trước.