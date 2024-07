Thí sinh trên thế giới tranh tài piano tại Việt Nam

TPO - Hàng trăm thí sinh đến từ Singapore, Nhật Bản, Nga, Hoa Kỳ, Ấn Độ... đã hội tụ tại Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn để cùng nhau tranh tài ở cuộc thi Piano SIU mùa 2 do Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn và Trường Quốc tế Á Châu tổ chức.

Với mong muốn lan tỏa niềm đam mê nghệ thuật, tình yêu với bộ môn Piano trong cộng đồng không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới, Cuộc thi Piano SIU được tổ chức định kỳ 2 năm một lần nhằm tìm kiếm những nghệ sĩ piano trẻ tài hoa và góp phần ươm mầm, bồi dưỡng tài năng.

Đây cũng là cơ hội để các thí sinh trình diễn trước những nhà tìm kiếm tài năng và giới truyền thông, cộng đồng chuyên và không chuyên yêu thích piano, mở rộng cánh cửa sự nghiệp.

So với mùa 1, đối tượng dự thi mùa 2 mở rộng hơn, được chia làm hai nhóm: Nhóm Chuyên nghiệp (Professional Group) dành cho tất cả các thí sinh thuộc mọi quốc tịch, gồm 3 bảng: Bảng A (9 - 13 tuổi), Bảng B (14 - 17 tuổi), Bảng C (từ 18 tuổi trở lên). Nhóm Không chuyên (Non-Professional Group) dành cho thí sinh thuộc mọi quốc tịch, không học chuyên ngành Piano chính quy ở các Nhạc viện, Học viện âm nhạc, trường đại học, cao đẳng hoặc trung cấp có đào tạo chuyên ngành Piano, gồm 3 bảng: Bảng A (8 tuổi trở xuống), Bảng B (9 - 14 tuổi), Bảng C (từ 15 tuổi trở lên).

Cuộc thi được tổ chức với 3 vòng thi gồm vòng sơ loại thí sinh tự quay video clip độc tấu piano và đăng tải theo tài khoản do Ban tổ chức cung cấp; Vòng Bán kết và Chung kết thí sinh thi đấu trực tiếp trước hội đồng ban giám khảo.

Cuộc thi có 20 giải thưởng với tổng trị giá lên đến gần 1.200.000.000 VNĐ (Một tỷ hai trăm triệu đồng). Trong đó, ở hạng mục chuyên nghiệp, giải Vàng mỗi bảng nhận phần thưởng 150 triệu đồng, giải Bạc 100 triệu đồng và giải Đồng là 70 triệu đồng. Ở nhóm không chuyên, giải Vàng được thưởng 30 triệu đồng, giải Bạc 20 triệu đồng và giải Đồng là 10 triệu đồng.