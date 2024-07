Thêm nhiều trường đại học công lập ở TPHCM công bố điểm sàn

TPO - Chiều 22/7, Trường ĐH Sài Gòn, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM và Trường ĐH Tài chính - Marketing TPHCM công bố điểm sàn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2024 và thi V-SAT.

Trường ĐH Sài Gòn cho biết điểm xét tuyển là tổng điểm thi (3 môn trong tổ hợp xét tuyển) cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có). Điểm xét tuyển quy đổi về thang điểm 30 và tối đa là 30 điểm.

Ngưỡng đầu vào theo phương thức xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (không nhân hệ số môn chính). Cụ thể như sau:

Các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào ngành sư phạm toán học (7140209): 24,5 điểm; sư phạm tiếng Anh (7140231): 23 điểm; các ngành còn lại bằng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD&ĐT về việc xác định ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học và ngành giáo dục mầm non trình độ cao đẳng năm 2024.

Trường ĐH Sài Gòn cũng lưu ý, với các ngành đào tạo giáo viên, nếu thí sinh có môn tiếng Anh được sử dụng kết quả quy đổi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế thành điểm xét tuyển theo quy định của trường thì tổng điểm 2 môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển + 2/3 điểm ưu tiên (nếu có) phải đạt tối thiểu bằng 2/3 ngưỡng đầu vào năm 2024 các ngành đào tạo giáo viên tương ứng do Bộ GD&ĐT công bố; đối với các ngành giáo dục mầm non, sư phạm âm nhạc và sư phạm mỹ thuật, điểm môn văn hoặc điểm môn toán trong tổ hợp xét tuyển + 1/3 điểm ưu tiên (nếu có) phải đạt tối thiểu bằng 1/3 ngưỡng đầu vào năm 2024 các ngành đào tạo giáo viên tương ứng do Bộ GD&ĐT công bố.

Với phương thức sử dụng kết quả kì thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) năm 2024, mức điểm sàn thấp nhất là 240, cao nhất là 315 (không nhân hệ số môn chính). Cụ thể:

Trường ĐH Sài Gòn cho biết điểm xét tuyển là tổng điểm thi (tổng điểm 3 môn trong mỗi tổ hợp xét tuyển của mỗi ngành) cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có). Điểm xét tuyển quy đổi về thang điểm 450. Riêng điểm môn ngữ văn (lấy từ kết quả kì thi tốt nghiệp THPT năm 2024) trong các tổ hợp xét tuyển (nếu có) từ thang điểm 10 quy thành thang điểm 150.

- Tổng điểm thi quy đổi về thang điểm 450 được tính như sau:

+ Đối với tổ hợp xét tuyển không có môn chính:

Tổng điểm thi = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3.

+ Đối với tổ hợp xét tuyển có môn chính:

Tổng điểm thi = (Điểm môn chính × 2 + Tổng điểm 2 môn còn lại) × ¾.

Cùng ngày, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM công bố điểm sàn xét tuyển theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2024.

Theo đó, mức điểm sàn chung cho tất cả các ngành/chương trình đào tạo là 18 (thang điểm 30) đã bao gồm điểm ưu tiên tuyển sinh theo quy chế của Bộ GD&ĐT (đối với ngành ngôn ngữ Anh chương trình đặc biệt và chương trình chính quy chuẩn, môn tiếng Anh nhân hệ số 2 và quy đổi về thang điểm 30).

Riêng chương trình cử nhân quốc tế do đối tác cấp bằng (mã đăng ký xét tuyển 7340003), phương thức xét tuyển: Xét học bạ và phỏng vấn (không áp dụng phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2024), trường tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển và phỏng vấn tại trường. Thí sinh đã có kết quả trúng tuyển sớm vẫn phải đăng ký lại trên hệ thống xét tuyển chung của Bộ GD&ĐT từ ngày 18/7 đến 17h ngày 30/7/2024.

Năm 2024, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM dành khoảng 35-45% tổng chỉ tiêu xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2024.

Trường ĐH Tài chính - Marketing cho biết, mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển (điểm sàn) cho tất cả các ngành/chương trình đào tạo là 19.

Năm nay, Trường ĐH Tài chính- Marketing tuyển 3.951 chỉ tiêu đào tạo trình độ ĐH hình thức chính quy.

Điểm nhận hồ sơ xét tuyển (điểm sàn) là tổng điểm thi của 3 môn thi/bài thi trong tổ hợp xét tuyển, không nhân hệ số, được làm tròn đến hai chữ số thập phân, không có bài thi/môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống; đã bao gồm các mức điểm đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên theo quy định hiện hành; không phân biệt tổ hợp xét tuyển; áp dụng cho tất cả các ngành tuyển sinh trình độ đại học chính quy theo từng chương trình đào tạo (chương trình chuẩn, chương trình đặc thù, chương trình tích hợp, chương trình tiếng Anh toàn phần).