Thêm tình tiết mới liên quan vụ thiếu nữ bị bà chủ bắt ăn thằn lằn sống ở Cà Mau

TPO - Liên quan vụ thiếu nữ 16 tuổi bị bà chủ hành hạ dã man, bắt ăn thằn lằn sống, ngậm băng vệ sinh ở Cà Mau, theo thông tin từ cơ quan chức năng, người em trai mới 11 tuổi của thiếu nữ này cũng phải đi biển làm việc để trừ nợ.

Ngày 20/9, theo nguồn tin của phóng viên Tiền Phong, Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Cà Mau vừa có báo cáo về vụ hành hạ trẻ em xảy ra ở thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời.

Kết quả xác minh thể hiện, gia đình của em N.T.B.V. (16 tuổi) thiếu nợ bà Lê Thị Kiểu (43 tuổi, ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời) số tiền 40 triệu đồng. Sau đó, bà Kiểu đưa V. và em trai của V. là Q. (11 tuổi) về nhà làm việc để trừ nợ.

Dù Q. mới 11 tuổi nhưng em phải đi biển làm việc. Còn V. ngoài làm việc nhà cho bà Kiểu, còn phải làm công tại một xí nghiệp chế biến thuỷ sản với tiền lương hơn 3,7 triệu đồng/tháng. Tất cả việc ăn uống và sinh hoạt của V. đều ở nhà bà Kiểu.

Trong thời gian ở nhà bà Kiểu làm việc, V. bị bà Kiểu đánh, hành hạ nhiều lần. Cụ thể, lần thứ nhất xảy ra trước Tết Nguyên đán năm 2023. Khi đó, bà Kiểu phát hiện V. lấy đồ của người trong xí nghiệp chế biến thuỷ sản. Bà Kiểu bắt một con thằn lằn sống buộc V. phải ăn, nếu còn tái phạm thì sẽ bị phạt nặng hơn.

Sau đó khoảng 2 tháng, bà Kiểu biết V. lấy trộm 200.000 đồng nên dùng cây trúc khô đánh nhiều cái vào người V.. Khoảng một tháng sau, V. tiếp tục làm sai công việc, bà Kiểu lại dùng cây trúc khô đánh nhiều cái vào người V..

Sau lần bị đánh thứ ba khoảng 3 ngày, V. để quần áo bẩn vào thùng nước sinh hoạt trong nhà, bà Kiểu dùng tay tát nhiều cái vào miệng của V.. Lần gần nhất, ngày 7/9/2023, bà Kiểu dùng tay tát làm V. ngã úp mặt vào cửa phòng ngủ. Sau đó, bà Kiểu tiếp tục dùng cây trúc khô đánh nhiều cái vào người V., dùng tay tát nhiều cái vào mặt của V..

Đến khoảng 17h ngày 7/9, do bị đánh và hành hạ nhiều lần, V. trốn khỏi nhà bà Kiểu rồi về nhà mẹ ruột tại tỉnh Hậu Giang. Sau đó, clip V. khóc lóc kể chuyện bị hành hạ được đăng tải trên mạng xã hội.

Sau khi đoạn clip được đăng tải, ngày 9/9, Công an huyện Trần Văn Thời đã tiến hành tạm giữ bà Lê Thị Kiểu để điều tra. Đến ngày 11/9, VKSND huyện Trần Văn Thời đã có quyết định phê chuẩn khởi tố vụ án.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Văn Thời đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Lê Thị Kiểu với cáo buộc hành hạ người khác. Làm việc với cơ quan công an, bước đầu, bà Kiểu thừa nhận đã hành hạ nạn nhân N.T.B.V. nhiều lần và thừa nhận việc bắt V. ăn ớt, ăn cá sống, ăn thằn lằn sống, ngậm băng vệ sinh...

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, bà N.T.T. (ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) có nợ người khác hơn 40 triệu đồng. Sau đó, bà Lê Thị Kiểu đứng ra nhận nợ thay cho bà T.. Khoảng giữa tháng 5/2022, bà Kiểu nói với bà T. cho cháu ngoại bà T. là em N.T.B.V. làm thuê cho Kiểu để trừ nợ. Trong quá trình ở làm thuê, V. có làm sai, không đúng ý của Kiểu. Những lúc V. làm sai, Kiểu dùng tay, roi trúc, cây vá (dùng múc thức ăn) đánh nhiều lần. Thấy thiếu nữ 16 tuổi bị đánh nhiều lần, một phụ nữ sống ở gần đã đến công an trình báo. Làm việc với cảnh sát, bà Kiểu thừa nhận đã đánh cô gái.