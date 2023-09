The Ori Garden ghi điểm với khách hàng nhờ tiến độ thi công

The Ori Garden tiếp tục “ghi điểm” với khách hàng nhờ tiến độ thi công tích cực, bên cạnh mức giá hợp lý và chuỗi tiện ích khép kín hiện đại.

Thi công xuyên lễ đảm bảo tiến độ công trình

Từ tháng 5 vừa qua, tổ hợp chung cư nhà ở xã hội quy mô nhất Đà Nẵng tại lô B4-1 và B4-2 thuộc khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng (tên thương mại The Ori Garden) đã bàn giao những căn hộ đầu tiên cho khách hàng, mang đến những tổ ấm an cư lý tưởng cho người dân Đà Nẵng. Thời điểm hiện tại, chủ đầu tư dự án đang đẩy tiến độ thi công các tòa CT5,6,7,8,9,10 thuộc lô B4-2 với tổng 1.809 căn hộ, nỗ lực tiếp tục mang tới những ngôi nhà hiện đại cho người dân. Dù kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, nhưng theo ghi nhận, công trường dự án The Ori Garden luôn trong tình trạng thi công tấp nập với nhiều máy móc thiết bị. Các kỹ sư, chuyên gia và đội ngũ công nhân vẫn luôn làm việc hết công suất nhằm đảo bảo tiến độ công trình.

Theo quan sát trực tiếp, tính đến thời điểm ngày 5/9/2023, The Ori Garden ghi nhận tiến độ xây dựng nhanh chóng với diện mạo ngày một khang trang. Hai tòa CT9 và 10 đã đổ đến sàn tầng 9, ba tòa CT5, CT6, CT8 cũng đã đổ sàn tới tầng 12, tầng 8 và 18. Theo chia sẻ từ chủ đầu tư, The Ori Garden được áp dụng những quy trình vận hành khoa học, công nghệ thi công tiên tiến, nhờ đó đảm bảo an toàn lao động và chất lượng thi công. Thời gian tới, dự án sẽ được tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện kết cấu bên trong và thi công mặt đứng, đảm bảo bàn giao căn hộ theo đúng tiến độ. Dự kiến, dự án sẽ tiến hành cất nóc vào cuối năm nay và bàn giao những căn hộ tiếp theo cho người dân vào quý IV/2024.

The Ori Garden nhận hồ sơ đăng ký mua những căn hộ cuối cùng

Theo đại diện chủ đầu tư, bên cạnh tiến độ thi công đảm bảo, sức hút đặc biệt của The Ori Garden còn đến từ chuỗi tiện ích khép kín hiện đại và môi trường sống văn minh.

Theo ghi nhận, hàng tuần tại The Ori Garden diễn ra các hoạt động gian hàng, hội chợ mua sắm thu hút đông đảo cư dân và người dân khu vực tham gia. Những sự kiện văn hóa cộng đồng, ngày Lễ trong năm cũng được tổ chức đều đặn, tạo môi trường sống gắn kết cho toàn thể cư dân.

Đặc biệt, dù có mức giá “dễ chịu” đối với người lao động, The Ori Garden vẫn sở hữu những tiện ích sánh ngang với các căn hộ chung cư trung cấp trên thị trường. Các tiện ích tại đây được đầu tư kỹ lưỡng và có chủ đích, hướng tới những nhóm đối tượng là trẻ em, người lớn và người cao tuổi. Chuỗi tiện ích có thể nhắc tới như: vườn chủ đề phong cách Nhật, bể bơi trẻ em – người lớn, nhà trẻ, khu tập thể dục, hầm để xe thông minh… đáp ứng toàn diện nhu cầu an cư, giải trí của người dân.

Đồng thời, dự án cũng được vận hành và quản lý bởi đơn vị chuyên nghiệp, giúp những trải nghiệm sống được trọn vẹn. Hệ thống camera an ninh, bảo vệ, lễ tân và kỹ thuật cũng được bố trí đầy đủ giúp cuộc sống của cư dân The Ori Garden luôn được bảo vệ và chăm sóc tối đa.

Theo chia sẻ từ chủ đầu tư, ở giai đoạn 2, chỉ trong 3 tháng mở bán, The Ori Garden đã tiếp nhận 495 hồ sơ tương ứng với 495 căn hộ đã tiến hành ký hợp đồng mua bán (HĐMB) và đóng tiền theo tiến độ, 110 hồ sơ đang ký HĐMB và 175 hồ sơ đang trong quá trình thẩm định. Đây là những con số “biết nói” chứng minh cho sức hút từ những căn hộ vừa túi tiền, đi kèm với chất lượng và tiện ích của The Ori Garden.

Được biết, quý II/2023 vừa qua, chủ đầu tư dự án đã chào đón hơn 3000 cư dân về sinh sống. Dự kiến, sau khi bàn giao toàn bộ các căn hộ, The Ori Garden sẽ là nơi sinh hoạt của cộng đồng hơn 14.000 cư dân. Môi trường sống hiện đại, chuỗi tiện ích phong phú và lượng dân cư khổng lồ tại The Ori Garden khi cộng hưởng với các căn hộ kết hợp kinh doanh thương mại tầng 1 đã đi vào hoạt động, hứa hẹn sẽ tạo nên một tổ hợp thương mại - dịch vụ và giải trí sầm uất hàng đầu tại Đà Nẵng.

Đồng thời, góp phần thay đổi diện mạo cho khu vực Tây Bắc Đà Nẵng nói chung và vùng tiếp giáp dự án nói riêng. Trước tiềm năng từ dòng sản phẩm căn hộ thương mại tầng 1, nhiều nhà đầu tư đã chú ý và đăng ký đặt mua sản phẩm, nắm bắt cơ hội sinh lời bền vững.