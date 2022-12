THẾ GIỚI 24H: Ukraine tuyên bố sẵn sàng tấn công vào lãnh thổ Nga

TPO - Theo Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Danilov, Ukraine có tất cả các phương tiện, vũ khí để tấn công vào lãnh thổ Nga.

Ngày 10/12, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Oleksiy Danilov cho biết, Ukraine sẵn sàng tấn công các vùng lãnh thổ của Nga trong trường hợp Nga tiếp tục tấn công Ukraine. Ông Danilov cũng nhấn mạnh rằng, Ukraine “sẽ không đóng băng cuộc xung đột và hướng tới giải phóng tất cả các vùng lãnh thổ của đất nước này”.

Nga bị cáo buộc dùng UAV cảm tử tấn công hạ tầng năng lượng Odessa. Tình trạng mất điện diện rộng đã xảy ra ở thành phố cảng Odessa (miền Nam Ukraine) sau khi Nga sử dụng máy bay không người lái (UAV) để tấn công các cơ sở năng lượng. (XEM CHI TIẾT...)

Nga đánh thuế hàng hóa đến từ các nước 'không thân thiện". Đài RT ngày 10/12 dẫn thông tin từ Bộ Công Thương Nga cho biết nước này đã ấn định mức thuế 35% đối với một số hàng hóa nhập khẩu từ các quốc gia tác động lợi ích kinh tế của Nga. Thông báo của Bộ viết: “Từ ngày phê duyệt đến ngày 31/12/2023, áp dụng các mức thuế hải quan bổ sung đối với một số hàng hóa nhập khẩu từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có hành vi vi phạm lợi ích kinh tế của Liên bang Nga”.

Cựu Tổng thống Guatemala nhận án 16 năm tù vì tội tham nhũng. Cựu Tổng thống Guatemala Otto Pérez Molina và phó tổng thống dưới quyền ông cuối cùng đã bị kết án tù sau khi họ bị buộc thôi chức nhưng văn hóa không bị trừng phạt vẫn tồn tại. Họ đang tiếp tục bị khởi tố, điều tra về tội liên minh bất hợp pháp và gian lận nhưng cả hai được miễn tội làm giàu bất chính do thiếu bằng chứng.

Mỹ đưa lực lượng đặc biệt trở lại Somalia. Quân đội Mỹ đang gấp rút đưa hàng trăm binh sĩ trở lại Somalia để chiến đấu với nhóm khủng bố Al-Shabaab. Sự trở lại của các lực lượng Mỹ theo quyết định của Tổng thống Joe Biden, trong đó sẽ hỗ trợ chính phủ Somalia trong cuộc chiến chống khủng bố. Trong gần 2 năm qua, nhiều cuộc khủng bố xảy ra ở thủ đô Mogadishu và các nơi khác ở Somalia.

Nga bổ sung 200 công dân Canada vào danh sách trừng phạt. Bộ Ngoại giao Nga vừa đưa thêm 200 công dân Canada vào danh sách trừng phạt, với hình thức cấm nhập cảnh vô thời hạn vào Liên bang Nga. Theo Bộ Ngoại giao Nga, quyết định mở rộng trừng phạt các cá nhân của Canada “trên cơ sở có đi có lại, nhằm đáp trả các biện pháp trừng phạt cá nhân do Canada áp đặt đối với các quan chức, quân nhân, thẩm phán, nhân viên thực thi pháp luật và nhân vật của công chúng Nga”.

Ukraine thừa nhận gặp khó ở Donetsk. Theo Sky News, trong ngày 10/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, lực lượng vũ trang nước này đang gặp khó khăn ở Donetsk, cáo buộc Nga biến Bakhmut thành "đống đổ nát". "Tình hình tại tiền tuyến vẫn đang hết sức khó khăn, rất nhiều khu vực đã bị cày nát bởi các cuộc pháo kích. Đối phương thậm chí còn biến Bakhmut thành đống đổ nát. Tuy vậy, tôi cám ơn tất cả các chỉ huy và binh lính vẫn đang giữ vững vị trí và gây ra tổn thất đáng kể cho đối phương".

Đức khống chế đối tượng bắt giữ con tin ở chợ Giáng sinh Dresden. Thông báo của cảnh sát ngày 10/12 cho biết vụ bắt giữ con tin ở thành phố Dresden, miền Đông nước này, đã kết thúc sau khi nghi phạm bị bắt giữ, hai con tin được giải cứu thành công và không bị hề hấn gì. Nghi phạm 40 tuổi bị bắt cũng được cho là đối tượng đã ra tay sát hại người mẹ 62 tuổi của mình tại một tòa nhà chung cư thuộc quận Prohlis, phía Đông Nam Dresden, vào sáng cùng ngày.

1/3 tàu Hải quân New Zealand nằm bờ vô thời hạn do khủng hoảng thiếu hụt nhân sự. Theo ABC News, ba trong số chín tàu hải quân của New Zealand đang nằm cảng không hoạt động khi các nhân viên rời lực lượng quốc phòng đầu quân cho các ngành công nghiệp với mức lương cao hơn. Tỷ lệ thiếu hụt nhân sự của hải quân New Zealand là khoảng 16,5% trong năm tính đến tháng 11, đây là mức cao nhất trong nhiều thập kỷ do nhân viên nghỉ việc để nhảy sang khu vực tư nhân, nơi có mức lương cao hơn.