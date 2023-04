THẾ GIỚI 24H: Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo, Nhật Bản kêu gọi dân Hokkaido tìm nơi trú ẩn

TPO - Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc ngày 13/4 cho biết Bình Nhưỡng đã phóng một tên lửa ra ngoài khơi bờ biển phía Đông bán đảo Triều Tiên.

Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản cũng nhận định Triều Tiên có thể đã phóng tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) hoặc loại tên lửa có tầm xa hơn, theo NHK. Chính phủ Nhật Bản đã gửi thông báo khẩn cấp J-ALERT đến khu vực Hokkaido, yêu cầu người dân tìm kiếm nơi trú ẩn sau khi Triều Tiên bắn tên lửa. Vụ phóng diễn ra hai ngày sau khi hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong Un kêu gọi quân đội tăng cường khả năng răn đe một cách “thực tế và chủ động” để chống lại những động thái từ Mỹ và Hàn Quốc, theo Reuters.

Nga cấm nhập cảnh hơn 330 công dân Canada. Ngày 12/4, Bộ Ngoại giao Nga đã ra tuyên bố, đóng cửa nhập cảnh vĩnh viễn vào nước này đối với 333 công dân Canada, nhằm đáp trả các biện pháp trừng phạt do Ottawa áp đặt. Như vậy, danh sách dừng nhập cảnh của công dân Canada hiện là hơn 1.500 người.

Mỹ, Anh mở rộng danh sách trừng phạt chống Nga. Ngày 12/4, Mỹ và Vương quốc Anh đã cập nhật danh sách trừng phạt chống Nga bao gồm hàng chục cá nhân và pháp nhân. Hơn 30 cá nhân và khoảng 90 pháp nhân Nga đã bị bổ sung vào danh sách trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ. Đáng chú ý, Phó Thủ tướng Nga Marat Khusnullin có tên trong danh sách những cá nhân bị trừng phạt.

Mỹ xác nhận có sự hiện diện quân sự tại Ukraine. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby ngày 12/4 tiết lộ với Fox News rằng, có một “sự hiện diện nhỏ của quân đội Mỹ” tại Đại sứ quán của nước này ở Ukraine. Trả lời câu hỏi liên quan đến các tài liệu mật bị rò rỉ của Bộ Quốc phòng Mỹ, theo đó tiết lộ rằng lực lượng đặc nhiệm của Mỹ đang hoạt động tại Ukraine, ông John Kirby nói: “Tôi sẽ không nói chi tiết về các con số, nhưng có sự hiện diện nhỏ của quân đội Mỹ tại đại sứ quán và văn phòng tùy viên quốc phòng để hỗ trợ chúng tôi thực hiện nhiệm vụ đưa các tài liệu vào và ra khỏi Ukraine. Họ phối hợp chặt chẽ với đại sứ quán và văn phòng tùy viên quốc phòng”.

Qatar và Bahrain thông báo sẽ nối lại quan hệ ngoại giao. Ngày 12/4, Hãng thông tấn Bahrain (BNA) và Bộ Ngoại giao Qatar ra thông báo cho biết Qatar và Bahrain sẽ nối lại quan hệ ngoại giao. Thông báo của Bộ Ngoại giao Qatar cho biết thêm rằng quyết định trên đã được đưa ra trong cuộc họp lần thứ hai của Ủy ban Bahrain và Qatar tại trụ sở của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia.

Ấn Độ: Trường học ở Delhi sơ tán học sinh vì thư dọa đánh bom. Ngày 12/4, một trường học ở thủ đô Ấn Độ đã sơ tán các học sinh sau khi nhận được thư điện tử với nội dung đe dọa đánh bom. Cụ thể, trường học công tại khu Sadiq Nagar ở Delhi đã nhận được thư nặc danh đe dọa đánh bom. Sau khi nhận được thông báo từ nhà trường, cảnh sát địa phương đã cử một đội chuyên gia rà phá bom mìn và chó nghiệp vụ đến trường học trên để kiểm tra nhưng không có vật dụng khả nghi nào được phát hiện.

Lầu Năm Góc siết quyền tiếp cận tài liệu mật. Hôm 12/4, CBS dẫn nguồn tin cho hay, Lầu Năm Góc đã giảm đáng kể số lượng người trong danh sách phân phối của chính phủ để nhận thông tin mật. Theo nguồn tin CBS, trước vụ rò rỉ tài liệu mật gần đây, khoảng 1.000 người thường có quyền tiếp cận những tài liệu như vậy. Số lượng các máy in được phép in các tài liệu mật như vậy rất hạn chế. Tất cả thiết bị được phép thực hiện nhiệm vụ đều yêu cầu một ID khi in, điều này sẽ giúp thu hẹp nhóm đối tượng trong diện khả nghi.

Thụy Điển tổ chức cuộc tập trận lớn nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Thụy Điển chuẩn bị tổ chức cuộc tập trận quân sự lớn nhất trong hơn ba thập kỷ, bắt đầu từ ngày 24/4. Theo Sputnik, cuộc tập trận kéo dài 3 tuần, có tên gọi "Aurora 23", sẽ có sự tham gia của khoảng 26.000 binh sĩ đến từ 14 quốc gia, bao gồm Mỹ, Anh, Phần Lan, Ba Lan, Na Uy, Estonia, Latvia, Litva, Ukraine, Đan Mạch, Áo, Đức và Pháp.