THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Nga Putin ký luật đình chỉ hiệp ước vũ khí hạt nhân New START

Ngày 28/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký luật chính thức đình chỉ hiệp ước vũ khí hạt nhân New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng còn lại giữa Mỹ và Nga. Văn kiện này đã được đăng tải trên cổng công báo chính thức, có hiệu lực kể từ ngày công bố. Quyết định tham gia lại Hiệp ước của Nga, theo luật, sẽ do Tổng thống quyết định. Theo Tổng thống Mỹ Joe Biden, ông Putin đã mắc "sai lầm lớn" khi đình chỉ tham gia New START. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ thừa nhận không thấy dấu hiệu về việc Nga muốn sử dụng vũ khí hạt nhân.

30 quốc gia tham gia tập trận Hổ mang vàng ở Thái Lan. Cuộc tập trận thường niên lần thứ 42, đã khai mạc hôm qua (28/2) do Thái Lan và Mỹ đồng đăng cai, sẽ diễn ra đến hết ngày 10/5 với sự tham gia của khoảng 10.000 quân nhân từ 30 quốc gia nhằm mục đích tăng cường khả năng tương tác trong khu vực. Đây là lần đầu tiên cuộc tập trận được tổ chức với quy mô đầy đủ sau hai năm bị thu hẹp vì COVID-19. (XEM CHI TIẾT...)

Máy bay không người lái bí ẩn rơi gần Mátxcơva. Một máy bay không người lái (chưa rõ nguồn gốc) đã rơi xuống gần cơ sở khí đốt của Gazprom ở Kolomna gần Mátxcơva (Liên bang Nga), Thống đốc khu vực - Andrey Vorobyov cho biết ngày 28/2. Theo quan chức này, chiếc máy bay không người lái rơi xuống gần làng Gubastovo và dường như đã nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dân sự, nhưng không gây ra bất kỳ thiệt hại hay thương vong nào.(XEM CHI TIẾT...)

Tổng thống Mỹ Biden chuẩn bị tăng thuế nhằm vào người giàu. Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa cho biết, trong đề xuất ngân sách liên bang năm tài khóa 2024 dự kiến được trình lên Quốc hội vào tuần tới, có thể bao gồm một số mức thuế cao hơn, đặc biệt là đối với người giàu. Tuyên bố tăng thuế đối với người giàu của Tổng thống Biden tương tự như những gì mà ông này đã nêu ra trong những bài phát biểu thời gian qua, kể cả trong Thông điệp Liên bang 2023. Tuy nhiên, ông Biden cũng cam kết không tăng thuế đối với những người có thu nhập dưới 400.000 USD một năm.

Động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria: Số người thiệt mạng tăng mạnh. Theo hãng tin AP, tính đến 22h giờ Việt Nam ngày 28/2, số người thiệt mạng trong trận động đất làm rung chuyển Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hôm 6/2 đã tăng lên 50.325 người. Thổ Nhĩ Kỳ đã ghi nhận 44.374 người thiệt mạng, trong khi con số này tại Syria là 5.951 người, gồm 1.414 người tại khu vực chính phủ kiểm soát và 4.537 người tại khu vực Tây Bắc Syria do phe đối lập chiếm đóng.

Ba Lan xem xét ngừng nhập khẩu dầu của Nga vào tháng 3. Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết, Ba Lan có thể cắt giảm nhập khẩu dầu thô của Nga về mức 0% vào tháng tới. Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Mateusz Morawiecki cho biết, Chính phủ Ba Lan đã ưu tiên chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu carbon của Nga kể từ khi cuộc xung đột nổ ra. Nước này cũng đã giảm nhập khẩu dầu của Nga kể từ năm 2016 và vào đầu năm 2023 đã cắt giảm xuống 10%. Dự kiến, việc nhập khẩu dầu thô của Nga có thể giảm xuống hoặc không nhập khẩu vào tháng tới.

Giới chức Philippines cho biết, ngày 28/2, tàu chở nhiên liệu mang tên Princess Empress của Philippines đã bị chìm một phần trong vùng biển của nước này. Nhà chức trách đang nỗ lực ngăn chặn sự cố tràn dầu diesel sau khi tàu chìm. Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines cho biết, khi đang chở 800.000 lít dầu nhiên liệu công nghiệp từ tỉnh Bataan (gần thủ đô Manila) đến tỉnh Iloilo ở miền Trung Philippines, thì động cơ của tàu Princess Empress bị quá nóng. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy tàu này đã trôi dạt về phía vùng biển ngoài khơi mũi Balingawan trên đảo Mindoro do biển động cho đến khi tàu bị chìm một nửa.

Nga cấm quan chức sử dụng ngôn ngữ nước ngoài. Các quan chức Chính phủ Nga sẽ bị cấm sử dụng hầu hết từ ngữ của nước ngoài khi thi hành nhiệm vụ. Đó là nội dung luật sửa đổi về sử dụng tiếng Nga được Tổng thống Vladimir Putin ký ngày 28/2.(XEM CHI TIẾT...)

Nghị viện châu Âu đã cấm sử dụng TikTok trên các thiết bị điện tử của nhân viên, trở thành cơ quan mới nhất của Liên minh châu Âu (EU) cấm ứng dụng này. Tuần trước, Ủy ban châu Âu và Hội đồng EU đã có động thái cấm tương tự do lo ngại TikTok, thuộc sở hữu của công ty ByteDance (Trung Quốc), có thể thu thập dữ liệu người dùng, Reuters đưa tin ngày 28/2.