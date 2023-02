THẾ GIỚI 24H: Tiêm kích Mỹ bắn hạ vật thể bay không xác định ngoài khơi Alaska

TPO - Nhà Trắng thông báo, một tiêm kích của quân đội Mỹ đã bắn hạ một vật thể bay không xác định ở ngoài khơi bờ biển phía Bắc bang Alaska, gần biên giới với Canada theo lệnh của Tổng thống Joe Biden.

Sự cố xảy ra hôm 10/2. AP dẫn lời phát ngôn viên của Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby thông tin, vật thể bị bắn hạ vì đang di chuyển ở độ cao khoảng 12.190 mét và gây ra "mối đe dọa vừa phải" đối với sự an toàn của các chuyến bay dân sự. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby xác nhận tiêm kích F-22 đã bắn hạ vật thể không người lái bay qua Alaska, có kích thước ngang chiếc ôtô nhỏ, Guardian đưa tin. Hiện mục đích và nguồn gốc của vật thể bay không xác định này vẫn chưa được làm rõ.

Thủ tướng Moldova từ chức giữa bất ổn kinh tế, căng thẳng với Nga. Ngày 10/2, Thủ tướng Chính phủ thân phương Tây của Moldova từ chức, sau 18 tháng đương đầu với bất ổn kinh tế và tác động từ chiến dịch quân sự của Nga ở nước láng giềng Ukraine. (XEM CHI TIẾT...)

Romania bác cáo buộc bị tên lửa Nga xâm phạm không phận. Các quan chức quân sự hàng đầu của Ukraine cáo buộc Nga phóng tên lửa qua lãnh thổ Romania (thành viên NATO) và Moldova trong đợt không kích mới nhất. Tuy nhiên, Romania bác bỏ thông tin tên lửa bay qua nước này. (XEM CHI TIẾT...)

Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Úc đang gỡ bỏ các camera giám sát được sản xuất bởi công ty Trung Quốc sau khi có báo cáo rằng công nghệ này gây ra rủi ro an ninh. Làn sóng gỡ bỏ camera Trung Quốc diễn ra khi hai nước đang cố gắng hàn gắn quan hệ ngoại giao, vốn bị tổn hại một phần do Úc hồi năm 2018 quyết định cấm gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Huawei tham gia mạng 5G của nước này.

Thổ Nhĩ Kỳ từ chối nhận đội cứu trợ động đất từ nước láng giềng. Bộ Ngoại giao Cộng hòa Cyprus ngày 10/2 cho hay Thổ Nhĩ Kỳ đã “từ chối một cách lịch sự” đề nghị hỗ trợ một đội tìm kiếm cứu nạn mà nước này đưa ra, AP đưa tin. Tuy nhiên, phía Cyprus vẫn ngỏ ý sẵn sàng hỗ trợ nếu Ankara suy nghĩ lại. “Lời đề nghị vẫn ở đó”, cơ quan trên viết.

Mỹ, Anh áp lệnh trừng phạt với 7 công dân Nga liên quan đến tội phạm mạng. Theo thông báo trên trang web của Bộ Tài chính Mỹ hôm 9/2, danh sách trừng phạt này bao gồm các thành viên của nhóm tội phạm mạng Trickbot có trụ sở tại Nga. Bộ Tài chính Mỹ lưu ý, nhóm tin tặc này bị cáo buộc tham gia các cuộc tấn công vào các cơ sở y tế ở Mỹ và các thành viên hiện tại của nhóm được cho là có liên quan đến các cơ quan tình báo Nga.

Mỹ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa xuống vùng biển Thái Bình Dương. Ngày 10/2, Không quân Mỹ đã phóng một quả tên lửa đạn đạo liên lục địa từ California xuống vùng biển Thái Bình Dương nhằm thể hiện sự sẵn sàng hạt nhân của mình trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc và Triều Tiên. Quả tên lửa Minuteman III không mang đầu đạn được phóng từ căn cứ quân sự Vanderberg ở California trưa 9/2. Thông báo từ quân đội Mỹ cho biết đây là hoạt động thường lệ nhằm thể hiện sự răn đe hạt nhân của Mỹ là an toàn, đảm bảo, đáng tin cậy và hiệu quả nhằm răn đe các mối đe dọa của thế kỷ 21 và trấn an các đồng minh của Mỹ.

FBI tìm thấy tài liệu mật tại nhà cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. Hôm 10/2, các đặc vụ FBI khám xét nhà của cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence ở Carmel, Indiana để tìm tài liệu mật. Ông Devin O’Malley, người phát ngôn của Phó Tổng thống Mike Pence, cho biết Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã khám xét trong vòng 5 tiếng đồng hồ và mang đi 1 tài liệu đánh dấu mật cùng 6 trang tài liệu vốn không được tìm thấy trong đợt khám xét trước.