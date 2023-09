THẾ GIỚI 24H: Sét đánh trúng nhà kho chứa pin xe điện khiến 164 người thương vong

TPO - Vụ nổ nhà kho chứa pin xe điện tại gần sân bay ở Uzbekistan đã khiến 164 người thương vong.

Một vụ nổ lớn đã xảy ra vào ngày 28/9, lúc 2h43 sáng (theo giờ địa phương) tại một nhà kho hải quan của Inter Logistics LLC, gần sân bay Tashkent, quận Sergeli, ở Uzbekistan. Có ít nhất 163 người bị thương và một cậu bé 15 tuổi tử vong trong vụ việc này. Theo một vài báo cáo ban đầu, nguyên nhân gây ra vụ nổ được cho là do một vụ tai nạn máy bay. Tuy nhiên, ngay sau đó, chính quyền Uzbekistan đã lên tiếng phủ nhận các thông tin này. Bộ Nội vụ Uzbekistan cho biết nguyên nhân gây ra vụ nổ là do sét đã đánh trúng một nhà kho chứa ô tô điện và pin. Dựa trên quy mô của vụ nổ, cũng có những nghi ngờ cho rằng nguyên nhân có thể đến từ các chất cấm được cất giữ trong nhà kho. Tuy nhiên, những đồn đoán này đã chính thức bị phủ nhận.

Bộ trưởng Tư pháp Ba Lan: Tên lửa của Ukraine giết chết hai công nhân Ba Lan. Quả tên lửa rơi xuống ngôi làng của Ba Lan, từng làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang xung đột ở Ukraine, đã được Bộ trưởng Tư pháp Ba Lan xác nhận là thuộc về Kiev. Theo hãng tin AP, phát biểu trong một cuộc họp báo ở Lublin hôm 28/9, Bộ trưởng Tư pháp Ba Lan Zbigniew Ziobro cho biết cuộc điều tra do các công tố viên Ba Lan tiến hành dẫn đến một quan điểm cho thấy quả đạn này là tên lửa của Ukraine. Theo ông Ziobro, phát hiện này dựa trên “nơi tên lửa được bắn ra”, đồng thời nói thêm rằng quả đạn này là do Liên Xô sản xuất. Ông Ziobro cũng cho biết ông lấy làm tiếc vì “trong nhiều tháng, Ukraine không có sự hợp tác” liên quan tới việc điều tra.

Belarus cáo buộc trực thăng Ba Lan vi phạm không phận. Belarus ngày 28/9 cáo buộc một máy bay trực thăng của Ba Lan vi phạm không phận của nước này. Warsaw đã ngay lập tức bác bỏ thông tin. Theo phía Belarus cho biết, khoảng 15h20, một máy bay trực thăng của Ba Lan đã vượt qua biên giới Cộng hòa Belarus, bay sâu vào không phận nước này tới 1,5 km. Tới 16h22, các tín hiệu cho thấy trực thăng tiếp tục vi phạm biên giới quốc gia này trong khoảng 300 m. Ngay sau khi phát hiện, Belarus đã điều máy bay quân sự tới để đáp trả.

Mỹ ủng hộ "bước đi táo bạo" của Philippines tại bãi cạn Scarborough. Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách Nam Á và Đông Nam Á Lindsey Ford cho rằng việc Philippines dỡ bỏ hàng rào nổi của Trung Quốc gần bãi cạn Scarborough ở khu vực tranh chấp trên Biển Đông là “một bước đi táo bạo trong việc bảo vệ chủ quyền của chính họ”.

Trung Quốc-Đức khởi động lại Đối thoại tài chính cấp cao. Tại họp báo thường kỳ ngày 28/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh xác nhận cuộc Đối thoại tài chính cấp cao lần thứ 3 giữa nước này và Đức sẽ diễn ra tại Đức vào ngày 1/10 tới. Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong và Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner đồng chủ trì cuộc đối thoại tài chính này, đánh dấu việc nối lại cơ chế vốn bị đình trệ do đại dịch Covid-19.

Thủ tướng Solomon nói không dự thượng đỉnh với Mỹ để tránh phải "nghe giảng". Thủ tướng Quần đảo Solomon nói rằng ông từ chối tham gia hội nghị thượng đỉnh giữa các đảo quốc Thái Bình Dương với Mỹ trong tuần này để tránh phải nghe "bài giảng" về phẩm chất của Mỹ. Thủ tướng Manasseh Sogavare nói rằng ông có “việc quan trọng hơn” phải làm ở nhà, khi đang phải xử lý công việc liên quan đến lập pháp.

Thổ Nhĩ Kỳ thề tiêu diệt hoàn toàn các nhóm khủng bố tại Iraq. Hội đồng An ninh quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua (28/9) tuyên bố lực lượng an ninh nước này sẽ tiêu diệt hoàn toàn các nhóm khủng bố chống đối đang hoạt động tại miền Bắc quốc gia láng giềng Iraq. Hội đồng An ninh quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ cũng kêu gọi “các bên quốc tế” từ bỏ việc hậu thuẫn cho các nhóm khủng bố trong khu vực trên tinh thần tôn trọng luật pháp quốc tế và quyền con người.

Quân đội Nhật Bản, Pháp tập trận bắn đạn thật ở Nam Thái Bình Dương. Ngày 28/9, Nhật Bản và Pháp tiến hành tập trận chung, bao gồm các khoa mục diễn tập bắn đạn thật, ở Nam Thái Bình Dương. Hoạt động diễn tập này nằm trong khuôn khổ cuộc tập trận kéo dài 3 tuần mang tên "Brunet Takamori" vốn được khởi động từ ngày 10/9 đến ngày 30/9 tại vùng lãnh thổ New Caledonia thuộc Pháp ở Thái Bình Dương.

Thổ Nhĩ Kỳ lên tiếng về việc phê chuẩn tư cách thành viên NATO của Thụy Điển. Thổ Nhĩ Kỳ chưa đặt ra khung thời gian cụ thể cho mình trong quá trình phê chuẩn tư cách thành viên NATO của Thụy Điển; quyết định sẽ thuộc về Quốc hội nước này, Ủy ban giám sát việc thực hiện nghĩa vụ của Thụy Điển. Đó là thông tin vừa được Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra hôm qua (28/9). Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ: Nếu Thụy Điển thực sự quan tâm đến việc sớm trở thành thành viên NATO thì nước này cần thực hiện các nghĩa vụ được Thổ Nhĩ Kỳ công nhận. Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giám sát việc thực hiện các nghĩa vụ này và đưa ra quyết định cuối cùng. Điều này cũng đã được Tổng thống (Erdogan) khẳng định nhiều lần.