THẾ GIỚI 24H: Quân Nga và Ukraine cận chiến bằng… xẻng

TPO - Báo cáo tình báo mới nhất từ Bộ Quốc phòng Anh cho biết, các bằng chứng gần đây cho thấy cận chiến giữa quân Nga và Ukraine gia tăng ở tiền tuyến, có thể do Nga thiếu đạn dược.

Hãng CNN đưa tin, Bộ Quốc phòng Anh cho biết, lực lượng dự bị của Nga đã được lệnh tấn công một cứ điểm của Ukraine bằng súng và xẻng. Những chiếc xẻng này có khả năng là công cụ đào hào lỗi thời MPL-50 được dùng để chiến đấu tay đôi. Bộ Quốc phòng Anh mô tả, MPL-50 được thiết kế vào năm 1869 và việc nó tiếp tục được sử dụng như một loại vũ khí đã nêu bật cuộc giao tranh công nghệ thấp đồng thời là bằng chứng cho thấy cận chiến ở tiền tuyến gia tăng. Theo bộ này, đây là dấu hiệu cho thấy Nga thiếu đạn dược.

Ngân sách quốc phòng Trung Quốc tăng 7,2% trong năm 2023. Ngân sách quốc phòng của Trung Quốc trong năm 2023 là hơn 1.500 tỷ nhân dân tệ (gần 225 tỷ USD), tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước. Số liệu trên được đưa ra trong báo cáo tài chính của Chính phủ Trung Quốc công bố tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất Nhân đại (Quốc hội) khóa XIV ở Bắc Kinh sáng 5/3.

Cựu Tổng thống Trump tuyên bố “chấm dứt xung đột ở Ukraine trong 24 giờ”. Trong bài phát biểu dài gần 2 tiếng đồng hồ tại Hội nghị Hành động chính trị bảo thủ thường niên, tổ chức ở Khu nghỉ dưỡng Quốc gia Gaylord thuộc bang Maryland, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh, ông là tổng thống duy nhất của Mỹ trong nhiều thập kỷ không phát động chiến tranh, đồng thời tuyên bố nếu trở thành tổng thống ông sẽ giải quyết được cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Ông Trump tuyên bố sẽ ngừng lãng phí tiền đóng thuế của người dân Mỹ vào các cuộc chiến ở nước ngoài nếu đắc cử tổng thống.

Thủ tướng Hy Lạp xin người dân tha thứ. Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis ngày 5/3 đã kêu gọi sự thứ tha từ gia đình của 57 người thiệt mạng trong thảm họa đường sắt tàn khốc nhất nước này.

Syria lên án chuyến thăm không báo trước của tướng Mỹ. Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, đã bất ngờ đến thăm một căn cứ của Mỹ ở Đông Bắc Syria. Bộ Ngoại giao Syria ngày 5/3 đã lên án động thái trên. Theo hãng thông tấn nhà nước SANA, Bộ Ngoại giao Syria đã gọi chuyến thăm không báo trước của ông Milley là "bất hợp pháp" và "vi phạm trắng trợn" chủ quyền của nước này.

5 người thiệt mạng ở cuộc đụng độ giữa Azerbaijan và Armenia ở Karabakh. Ngày 5/3, Bộ Quốc phòng Azerbaijan cho biết, cuộc đấu súng giữa quân đội nước này và người sắc tộc Armenia ở khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh khiến ít nhất 5 người thiệt mạng. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Azerbaijan, 2 quân nhân nước này đã thiệt mạng trong cuộc đấu súng xảy ra hôm 5/3. Nguyên nhân dẫn đến đụng độ khi quân đội nước này chặn một đoàn xe nghi ngờ chở vũ khí trái phép trên tuyến đường cấm.

Nổ gây hỏa hoạn tại nhà máy than cốc ở ngoại ô Moscow. Tối 5/3, một vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại nhà máy Than cốc và Khí đốt Moscow ở thị trấn Vidnoye thuộc ngoại ô thủ đô Moscow của Nga. Trước đó đã xảy ra một vụ nổ. Bộ Tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga cho biết: “Tại quận đô thị Vidnoye, đường cao tốc Belokamennoye, nhà số 13 đã xảy ra nổ trong phân xưởng. Bột bơm bằng benzene đã bốc cháy. Khu vực cháy có kích thước 20x10m, cao 20m".

Cảnh báo về cần cẩu khổng lồ do Trung Quốc sản xuất trên khắp nước Mỹ. Các quan chức Mỹ đang ngày càng lo ngại về rủi ro an ninh từ cần cẩu hàng khổng lồ do Trung Quốc sản xuất đang hoạt động tại các cảng của Mỹ trên khắp đất nước, bao gồm một số cảng được quân đội sử dụng, Wall Street Journal đưa tin hôm 5/3. Một số quan chức an ninh quốc gia và Lầu Năm Góc đã nghi ngờ chúng chứa cảm biến tinh vi có thể theo dõi nguồn gốc cũng như điểm đến của các thùng chứa hàng, giúp Trung Quốc nắm bắt thông tin về vật liệu được vận chuyển vào hoặc ra khỏi đất nước để hỗ trợ hoạt động quân sự của Mỹ trên khắp thế giới.