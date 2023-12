THẾ GIỚI 24H: Pháp tổ chức 'liên minh pháo binh' để tăng cường sức mạnh cho Ukraine

TPO - Liên minh này có sự tham gia của nhiều nước phương Tây, bắt đầu hoạt động tại Pháp từ tháng 1/2024 nhằm tăng cường sức mạnh cho quân đội Ukraine.

Ngày 25/12, sau cuộc gặp với phái đoàn của Thượng viện Quốc hội Pháp, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine, ông Ivan Gavrilyuk cho biết “liên minh pháo binh” sắp hình thành, sẽ đi vào hoạt động tại Paris từ tháng 1/2024 để hỗ trợ lực lượng vũ trang Ukraine. Bên cạnh đó, tuyên bố của Bộ Quốc phòng Ukraine còn cho biết Kiev đã yêu cầu Paris tăng số lượng đạn pháo Caesar hỗ trợ cho Ukraine và Ukraine có kế hoạch ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong điều khiển hoả lực của pháo Caesar nhằm tiết kiệm đạn dược..

Italy, Pháp và Tây Ban Nha phủ nhận tham gia liên minh bảo vệ an ninh trên Biển Đỏ. Mới đây, Italy, Pháp và Tây Ban Nha đã phủ nhận việc tham gia liên minh do Mỹ dẫn đầu bảo vệ an ninh trên Biển Đỏ, đồng thời khẳng định cam kết hoạt động dưới sự chỉ huy của các tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc (LHQ), Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hay Liên minh châu Âu (EU).

Vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus đã sẵn sàng. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga ở Belarus "đã được đặt ở đúng vị trí và trong tình trạng tốt". "Các đầu đạn đã được chuyển giao. Tôi đã nói về thời điểm hoàn thành. Tôi nghĩ là vào tháng 9 hoặc tháng 10. Vào đầu tháng 10, mọi thứ đã được đặt đúng vị trí và trong tình trạng tốt", Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nói, đồng thời nhấn mạnh các quân nhân đang được huấn luyện về việc sử dụng vũ khí hạt nhân hàng ngày.

Ít nhất 113 người thiệt mạng trong vụ tấn công ở miền Trung Nigeria. Theo hãng tin AP, các quan chức địa phương thông báo đã có ít nhất 113 người thiệt mạng trong vụ tấn công ở miền Trung Nigeria xảy ra đêm 23/12 (giờ địa phương) tại làng Mushu ở bang Plateau. Khu vực này nằm trên ranh giới phân chia giữa miền Bắc (chủ yếu là người Hồi giáo mưu sinh bằng nghề chăn nuôi du mục) và miền Nam (nơi có lượng người theo đạo Thiên chúa là nông dân chiếm đa số). Căng thẳng sắc tộc và tôn giáo đã diễn ra trong nhiều năm ở khu vực này.

Thổ Nhĩ Kỳ không kích miền Bắc Iraq và Syria. Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, lực lượng không quân nước này đã tiến hành các cuộc không kích ở phía Bắc Iraq và Syria, phá hủy 29 mục tiêu của đảng Công nhân người Kurd (PKK), để đáp trả vụ 12 binh sĩ của họ thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với lực lượng PKK ở phía Bắc Iraq. Các mục tiêu bị tấn công bao gồm các căn cứ, nơi trú ẩn và cơ sở dầu mỏ được cho là do lực lượng PKK sử dụng.

Nga gia hạn lệnh cấm nhập cảnh với xe tải từ EU, Anh và Ukraine. Chính phủ Nga gia hạn lệnh cấm nhập cảnh vào Nga đối với các xe tải từ EU, Anh, Na Uy và Ukraine. Đây là thông báo của Chính phủ Nga trên kênh Telegram ngày 25/12. Theo thông báo của Chính phủ Nga, lệnh cấm sẽ có hiệu lực cho đến khi nước này ban hành quyết định vô hiệu hóa. Lệnh cấm áp dụng từ năm 2022 như biện pháp đáp trả quyết định của EU cấm nhập cảnh đối với xe tải mang biển số của Nga và Belarus.

Trung Quốc đình chỉ thỏa thuận hoán đổi tiền tệ trị giá 6,5 tỷ USD với Argentina. Truyền thông Argentina đưa tin Trung Quốc đã đình chỉ thỏa thuận hoán đổi tiền tệ trị giá 6,5 tỷ USD với quốc gia Nam Mỹ này. Việc đình chỉ thỏa thuận có hiệu lực cho đến khi Tổng thống Argentina Javier Milei thể hiện ý định rõ ràng trong việc hợp tác với Bắc Kinh.

Niger đình chỉ hợp tác với Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ. Ngày 24/12, lãnh đạo chính quyền quân sự Niger xác nhận nước này đã đình chỉ mọi hoạt động hợp tác với Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF). Tuần trước, OIF đình chỉ hầu hết mọi hợp tác với Niger do cuộc đảo chính hồi tháng 7 vừa qua, song tuyên bố tổ chức này sẽ duy trì các chương trình "mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân". Sứ mệnh của OIF bao gồm thúc đẩy tiếng Pháp, ủng hộ hòa bình và dân chủ, khuyến khích giáo dục và phát triển tại các quốc gia nói tiếng Pháp trên toàn thế giới, với nhiều nước trong số đó là thuộc địa cũ của Pháp.

Israel có thể đóng cửa 10 bộ để tiết kiệm. Theo tờ The Times of Israel, trong ngày 25/12, Bộ Tài chính Israel đã đề xuất đóng cửa 10 bộ không thiết yếu để bù đắp khoản thiếu hụt ngân sách quân sự lên tới 20 tỷ USD. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng khuyến nghị chính phủ Israel cắt giảm tiền hỗ trợ chính trị, dừng trợ giá xăng dầu và tăng thuế thuốc lá.