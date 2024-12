THẾ GIỚI 24H: Ông Donald Trump thông báo chính sách mới về xung đột Ukraine

TPO - Trong cuộc họp báo đầu tiên sau chiến thắng bầu cử, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã có những phát biểu đáng chú ý về cuộc xung đột Ukraine.

Ông Trump khẳng định sẽ tích cực tìm kiếm giải pháp hòa bình và cam kết đối thoại trực tiếp với cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và đại diện Ukraine. Tổng thống đắc cử Mỹ cũng bày tỏ không đồng tình với việc Ukraine tấn công bằng tên lửa tầm xa vào lãnh thổ Nga, cho rằng vấn đề này có thể được xem xét lại. Bên cạnh đó, ông Trump sẽ không thực hiện các yêu cầu của Chính phủ Ukraine về việc đảm bảo an ninh cho nước này. Kế hoạch mới tập trung vào việc chuyển giao trách nhiệm hỗ trợ Kiev cho các đồng minh châu Âu, đồng thời ưu tiên đối phó với ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Hàn Quốc ấn định thời điểm điều trần luận tội tổng thống. Ngày 16/12, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc thông báo sẽ tổ chức phiên điều trần đầu tiên về việc luận tội Tổng thống Yoon Suk-yeol, dự kiến vào ngày 27/12 tới. Cùng với đó, một tòa án quân sự đã phát lệnh bắt giữ người đứng đầu Bộ Tư lệnh Chiến tranh Đặc biệt vì vai trò của ông này trong việc ban bố thiết quân luật cách đây 2 tuần.

Tình hình Syria hỗn loạn, Nga có động thái quân sự mới ở Libya. Tình hình Syria trở nên hỗn loạn sau khi Tổng thống Bashar al-Assad bị lật đổ. Điều này khiến Nga có động thái củng cố các căn cứ quân sự ở Libya. Theo Telegraph, dữ liệu từ FlightRadar24 cho thấy ít nhất 3 máy bay vận tải quân sự của Nga đã khởi hành từ Belarus đến Libya kể từ ngày 8/12, thời điểm lực lượng đối lập Syria do nhóm Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dẫn đầu tấn công và giành quyền kiểm soát thủ đô Damascus, khiến Tổng thống Assad và gia đình phải tới Nga tị nạn. Sáng sớm 14/12, chuyến bay gần đây nhất của Nga đã hạ cánh xuống thành phố Benghazi của Libya.

Chính phủ Mỹ đứng trước nguy cơ đóng cửa. Các nhà lập pháp Mỹ hiện gặp nhiều trở ngại trong việc đạt được thỏa thuận về nghị quyết tài trợ tạm thời nhằm duy trì hoạt động của chính phủ sau ngày 20/12. Văn bản nghị quyết dự kiến được công bố vào cuối tuần qua nhưng bị trì hoãn, với hỗ trợ kinh tế cho nông dân trở thành điểm nghẽn.

Mỹ: Nữ sinh 17 tuổi xả súng tại trường học, nhiều người chết và bị thương. Ngày 16/12, giới chức Mỹ cho biết đã xảy một vụ xả súng tại một trường học Cơ đốc giáo ở Madison, bang Wisconsin, khiến nhiều người bị thương. Hãng tin Tân Hoa Xã dẫn các thông tin cập nhật mới nhất cho biết vụ xả súng đã khiến một giáo viên và một học sinh thiệt mạng, đồng thời làm 6 học sinh khác bị thương. Theo AP, cơ quan chức năng bang Wisconsin cho biết thủ phạm vụ xả súng đẫm máu là một nữ sinh 17 tuổi.

Mỹ kêu gọi người dân rời khỏi Syria ngay lập tức. Đại sứ quán Mỹ ở Syria ngày 16/12 đã kêu gọi công dân Mỹ rời khỏi nước này ngay lập tức do tình hình an ninh bất ổn và khó dự báo và nguy cơ tấn công khủng bố. Thông báo của Đại sứ quán Mỹ khuyến cáo người dân Mỹ sẵn sàng trú ẩn tại chỗ nếu tình hình tại Syria xấu đi đồng thời chuẩn bị mọi giấy tờ cần thiết cho việc di chuyển khỏi nước này. Người dân Mỹ cũng được khuyến cáo thận trọng tối đa và theo dõi thông tin về các diễn biến mới có thể ảnh hưởng tới tình hình an ninh để có các phương án di chuyển cần thiết.

Cựu Tổng thống Syria al-Assad lần đầu lên tiếng sau khi đến Nga tị nạn. Ngày 16/12, cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad lần đầu tiên đưa ra phát ngôn sau khi bị lực lượng đối lập lật đổ. Trong phát biểu của mình, cựu lãnh đạo Syria cho biết ông rời khỏi Syria không phải là kế hoạch từ trước, cũng không xảy ra trong những giờ cuối cùng của trận chiến ở Damascus như một số nguồn tin tuyên bố. Theo ông al-Assad, khi không còn phương án khả thi rời khỏi căn cứ, Moscow đã yêu cầu chỉ huy căn cứ không quân Khmeimim sắp xếp một cuộc sơ tán khẩn cấp đến Nga vào tối 8/12 và điều này diễn ra 1 ngày sau khi Damascus thất thủ.

Ông Donald Trump được bồi thường 15 triệu USD trong vụ kiện kênh truyền hình tội phỉ báng. Kênh ABC News thông báo sẽ chi 15 triệu USD cho quỹ hoặc bảo tàng của Tổng thống đắc cử Donald Trump để dàn xếp vụ ông kiện kênh này cùng người dẫn chương trình Stephanopoulos vì tội phỉ báng.

Người Kurd ở Syria kêu gọi chấm dứt mọi hoạt động quân sự. Ngày 16/12, chính quyền bán tự trị của người Kurd ở khu vực Đông Bắc Syria đã kêu gọi chấm dứt mọi cuộc giao tranh trong nước và giúp đỡ chính quyền mới ở Damascus. Tuyên bố của chính quyền người Kurd đưa ra tại một cuộc họp báo ở thành phố Raqa đã kêu gọi “chấm dứt mọi hoạt động quân sự trên toàn bộ lãnh thổ Syria để bắt đầu một cuộc đối thoại quốc gia toàn diện, mang tính xây dựng."

Liên minh châu Âu ra gói trừng phạt thứ 15 với Nga. Hội đồng Đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) ngày 16/12 đã thông qua gói biện pháp trừng phạt kinh tế và cá nhân thứ 15 đối với Nga do cuộc xung đột với Ukraine. Gói trừng phạt mới nhằm ngăn chặn Nga lách lệnh trừng phạt thông qua các công ty quốc phòng và các tổ chức cung cấp linh kiện hỗ trợ cho ngành công nghiệp quân sự của Nga.