THẾ GIỚI 24H: Nga tiết lộ thương vong vụ chìm soái hạm Moskva

TPO - Sau vụ hỏa hoạn ngày 13/4, soái hạm Moskva của Hạm đội Biển Đen đã bị hư hỏng nghiêm trọng do kho đạn phát nổ. Một quân nhân thiệt mạng và 27 thành viên thủy thủ đoàn mất tích.

Theo đài RT, thông báo trên do Bộ Quốc phòng Nga đưa ra ngày 22/4. Bộ Quốc phòng cho biết: “Trong quá trình xử lý sự cố, một quân nhân thiệt mạng, 27 thủy thủ mất tích. 396 thành viên thủy thủ đoàn còn lại đã được sơ tán khỏi tàu tuần dương đến các tàu của Hạm đội Biển Đen trong khu vực và được đưa đến Sevastopol”. Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đang hỗ trợ và giúp đỡ thân nhân, bạn bè của những người thiệt mạng và mất tích sau sự cố của soái hạm Moskva. Quân đội Nga trước đó thông báo rằng soái hạm Moskva bị chìm khi được kéo về cảng trong điều kiện biển có bão. Bộ Quốc phòng cho biết thân tàu chiến đã bị hư hại do một vụ nổ kho đạn do hỏa hoạn trên tàu gây ra.

Máy bay vận tải An-26 của Ukraine rơi ở khu vực phía Đông. “Sáng nay (22/4) một máy bay An-26 đã bị rơi ở Vilniansk, vùng Zaporizhia. Thời điểm xảy ra vụ việc, chiếc máy bay đang thực hiện chuyến bay kỹ thuật. Đã có thương vong xảy ra”, giới chức Ukraine cho biết trên Telegram. Nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn đang được điều tra.Chi tiết sự việc không được tiết lộ. Tuy nhiên, truyền thông Ukraine dẫn nguồn tin cho biết, chiếc máy bay không bị bắn hạ.

Máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer Mỹ bất ngờ bốc cháy dữ dội ngay trong bãi đỗ tại căn cứ Dyess ở bang Texas của Mỹ, khiến ít nhất hai người bị thương. Không đoàn ném bom số 7 thuộc không quân Mỹ cho biết, sự việc xảy ra trong quá trình bảo dưỡng máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer tại căn cứ Dyess ở bang Texas hôm 20/4, khi một trong 4 động cơ của máy bay bốc cháy.

Thị trưởng Mariupol kêu gọi sơ tán hoàn toàn dân thường, Ukraine. Ngày 22/4, Thị trưởng thành phố Mariupol đã kêu gọi sơ tán hoàn toàn dân thường khỏi thành phố cảng miền Nam Ukraine này, khu vực mà Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố hiện nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng Nga. Phát biểu trên truyền hình quốc gia, Thị trưởng Vadym Boichenko nhấn mạnh vẫn còn khoảng 100.000 người vẫn mắc kẹt ở Mariupol.

Nhật Bản công bố Sách Xanh ngoại giao. Ngày 22/4, Nhật Bản đã công bố Sách Xanh Ngoại giao năm 2022, trong đó khẳng định 4 hòn đảo đang tranh chấp chủ quyền với Nga là vùng lãnh thổ "bị chiếm đóng bất hợp pháp". Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2003 Nhật Bản có lập trường cứng rắn như vậy trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ kéo dài hàng thập kỷ với Nga.

Australia áp đặt thêm lệnh trừng phạt với Nga. Ngày 22/4, Australia tiếp tục ban hành thêm lệnh trừng phạt đối với một số công dân Nga nhằm gia tăng sức ép đối với Nga trong cuộc chiến tại Ukraine. Ngoại trưởng Australia Marise Payne hôm nay ra tuyên bố cho biết, nước này vừa đưa thêm 147 công dân Nga vào danh sách trừng phạt tài chính. Những đối tượng vừa được đưa vào danh sách này gồm 144 Thượng nghị sĩ đã bỏ phiếu công nhận độc lập của Donetsk và Luhansk vào hôm 22/2 vừa qua và 2 con gái của Tổng thống Vladimir Putin cùng với con gái của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.

Philippines tạm ngừng hoạt động thăm dò dầu khí ở Biển Đông. Philippines mới đây bất ngờ tuyên bố đình chỉ tất cả các hoạt động thăm dò dầu khí ở khu vực tranh chấp trên Biển Đông. Thông báo trên được ông Martin Andanar, người phát ngôn của Tổng thống Philippines đưa ra ngày 20/4 mà không nêu rõ lý do. Các công ty địa phương đang tiến hành khoan thử hai địa điểm tại Bãi Cỏ Rong (Reed bank - đá ngầm lớn nằm ở phía đông bắc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, nhưng hiện do Philippines kiểm soát), ngoài khơi tỉnh Palawan cho mục đích khảo sát cũng bị chính phủ yêu cầu dừng lại.

Nhật Bản sẽ bán đấu giá 4,8 triệu thùng dầu dự trữ quốc gia. Bộ Kinh tế, Công nghiệp và Thương mại Nhật Bản ngày 22/4 thông báo nước này sẽ tiến hành đấu giá 4,8 triệu thùng dầu từ kho dự trữ quốc gia vào ngày 10/5 tới, một phần trong nỗ lực do Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) điều phối để hạ nhiệt giá dầu.

Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 646.000 ca mắc COVID-19 và 2.252 ca tử vong. Tổng số ca mắc từ đầu dịch tới nay đã là 508 triệu ca, trong đó trên 6,23 triệu ca tử vong. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo số ca mắc mới COVID-19 trên toàn cầu giảm 24% trong tuần trước, tiếp tục đà giảm từ cuối tháng 3. Theo cơ quan này, số ca mắc COVID-19 ghi nhận trong tuần từ 11-17/4 là gần 5,59 triệu ca. Số ca tử vong liên quan COVID-19 cũng giảm 21% còn 18.215 ca trong tuần trước.