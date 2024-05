THẾ GIỚI 24H: Nga rút một số binh sỹ và lính biên phòng khỏi Armenia

TPO - Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết Moscow đã đồng ý rút một số binh sỹ và lực lượng biên phòng khỏi Armenia, tuy nhiên, lực lượng Nga sẽ vẫn ở biên giới Armenia với Thổ Nhĩ Kỳ và Iran.

Điện Kremlin ngày 9/5 tuyên bố Nga đã đồng ý rút một số binh sỹ và lực lượng biên phòng khỏi Armenia, sau nhiều tháng căng thẳng gia tăng giữa hai nước này. Quyết định được đưa ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan tại Moscow ngày 8/5 (giờ địa phương). Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nêu rõ, vào mùa Thu năm 2020, theo yêu cầu của phía Armenia, quân đội và lực lượng biên phòng của Nga đã đóng quân ở một số khu vực của nước này.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nói một số binh sĩ thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã có mặt ở Ukraine và liên minh này đang hỗ trợ Kiev nhiều nhất có thể. "Nếu không có sự hỗ trợ của NATO, Ukraine sẽ không thể tự vệ lâu như vậy. Một số binh sĩ NATO ở đó. Có một số người lính ở đó, các quan sát viên, các kỹ sư", Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nói hôm 9/5. Tuy nhiên, Thủ tướng Ba Lan không nêu chi tiết về số lượng binh sĩ cũng như quốc gia gửi số binh sĩ này đến Ukraine.

Thủ tướng Israel khẳng định tiếp tục chiến dịch tại Rafah. Ngày 9/5, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố các lực lượng nước này sẽ tiếp tục tiến hành hoạt động quân sự ở Dải Gaza, cho dù Mỹ để ngỏ khả năng dừng cung cấp đạn pháo và các vũ khí khác cho Israel. Trong thông điệp video trên mạng xã hội X, ông Netanyahu nhấn mạnh Israel sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự cho dù sức ép như thế nào.

Iran trả tự do thêm 7 thủy thủ của tàu MCS Aries. Ngày 9/5, Iran đã trả tự do cho 7 thủy thủ đoàn của một tàu chở container, treo cờ Bồ Đào Nha, bị bắt giữ ở vùng Vịnh hôm 13/4, do nghi có liên quan tới Israel. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Bồ Đào Nha, 7 người này gồm 5 người Ấn Độ, 1 người Philippines và 1 người Estonia. Họ là thành viên của thủy thủ đoàn gồm 25 người trên tàu mang tên MSC Aries. Trước đó, một thành viên khác người Ấn Độ đã được trả tự do.

Israel và Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố trái ngược về dỡ bỏ hạn chế thương mại. Reuters đưa tin Ngoại trưởng Israel Israel Katz ngày 9/5 cho biết Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã thay đổi quan điểm và dỡ bỏ nhiều hạn chế thương mại mà nhà lãnh đạo này áp đặt đối với Israel. Ông Katz cũng nhấn mạnh bài học rút ra là không khuất phục trước những mối đe dọa "của một nhà độc tài". Trong khi đó, một nguồn tin từ Bộ Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định việc nới lỏng lệnh cấm xuất khẩu sang Israel là "không thể thực hiện được" mặc dù các công ty có 3 tháng để thực hiện các đơn đặt hàng hiện có qua nước thứ ba.

Tổng thống Hàn Quốc nhận sai sót trong 2 năm. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Seok Yeol vừa tổ chức họp báo đánh dấu kết thúc 2 năm đầu tiên trong nhiệm kỳ 5 năm của mình. Tại đây, ông đã thừa nhận những sai sót của chính phủ, cho biết những nỗ lực nhằm cải thiện cuộc sống của người dân Hàn Quốc vẫn chưa thực sự hiệu quả. Sau thất bại trong cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 4 vừa qua, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Soek Yoel cho biết kết quả này phản ánh đánh giá của người dân về bộ máy chính phủ trong 2 năm trở lại đây. Do đó, bản thân ông và chính phủ cần cải thiện nhiều yếu tố trong cách điều hành đất nước.

Nhiều nước châu Âu tham gia tập trận không quân đa quốc gia Lion Efford. Ngày 9/5 cuộc tập trận không quân đa quốc gia Lion Efford đã bắt đầu diễn ra tại căn cứ không quân chiến thuật Caslav thuộc vùng Kutna Hora ở miền Trung của Cộng hòa Séc. Tham gia tập trận có khoảng 500 quân nhân, trong đó có khoảng 150 binh sỹ nước ngoài cùng đội bay hơn 20 máy bay. Đây là cuộc tập trận quy tụ các quốc gia sử dụng máy bay chiến đấu hạng nhẹ JAS-39 Gripen, trong đó ngoài không quân nước chủ nhà Cộng hòa Séc còn có sự tham gia của không quân Hungary và Thụy Điển.

Lực lượng Houthi tấn công 3 tàu có liên quan Israel. Ngày 9/5, lực lượng Houthi tại Yemen thông báo đã tiến hành các vụ tấn công vào 3 tàu có liên quan đến Israel tại Vịnh Aden, Ấn Độ Dương và Biển Arab. Theo người phát ngôn của Houthi, Yahya Sarea, các vụ tấn công được tiến hành với sự hỗ trợ của thiết bị bay không người lái và tên lửa. Mục tiêu nhằm vào 2 tàu được xác định là MSC DIEGO và MSC GINA ở Vịnh Aden. Trong khi đó, tàu còn lại, MSC VITTORIA, được cho là đã trúng không kích 2 lần, gồm 1 lần ở Ấn Độ Dương và 1 lần ở Biển Arab. Người phát ngôn trên không nêu cụ thể thời gian diễn ra các vụ tấn công, song tuyên bố các vụ không kích được tiến hành một cách chính xác.

Quốc hội Ukraine bãi nhiệm Phó Thủ tướng. Ngày 9/5, Quốc hội Ukraine đã bỏ phiếu bãi miễn chức vụ Phó Thủ tướng đối với ông Oleksandr Kubrakov, người chịu trách nhiệm giám sát các nỗ lực tái thiết thời chiến cũng như thiết lập một tuyến vận tải đường biển quan trọng ở Biển Đen.