THẾ GIỚI 24H: Nga cáo buộc Ukraine dùng chất độc hóa học đầu độc binh lính

TPO - Bộ Quốc phòng Nga nói rằng một vài binh lính phải nhập viện do có dấu hiệu bị ngộ độc nghiêm trọng vào hôm 31/7. Xét nghiệm cho thấy trong cơ thể binh lính có độc tố botulinum loại B, Reuters đưa tin ngày 20/8.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 20/8 cáo buộc phía Ukraine đầu độc binh sĩ của Moscow đóng quân tại tỉnh Zaporizhzhia. Botulinum loại B được tìm thấy trong cơ thể binh lính là một chất độc thần kinh có thể gây ngộ độc khi ăn phải các sản phẩm thực phẩm bị hỏng. Chất này cũng có thể được sử dụng trong y tế. Đại diện Bộ Quốc phòng Nga cho biết: "Chúng tôi đang chuẩn bị những bằng chứng để đưa hành vi khủng bố hóa học của Ukraine ra ánh sáng". Đáp lại cáo buộc của Nga, Ukraine không chính thức xác nhận hay phủ nhận vụ việc. Kiev cho rằng những bằng chứng mà Moscow đưa ra vô cùng mơ hồ, và việc ngộ độc Botulinum có thể do các nguyên nhân khác gây ra.

UAV tấn công trụ sở Hạm đội Biển Đen tại Crimea. Thống đốc Sevastopol Mikhail Razvozhayev hôm 20/8 đã tuyên bố một máy bay không người lái (UAV) tấn công trụ sở của Hạm đội Biển Đen của Nga đóng tại thành phố. Đây là lần thứ hai trụ sở Hạm đội Biển Đen bị tấn công. Một vụ tấn công khác xảy ra hôm 31/7 sau khi một vật thể không xác định nghi là UAV bay vào sân của trụ sở Hạm đội Biển Đen của Nga ở Sevastopol, khiến ít nhất 5 nhân viên bị thương.

Nga không kích Kharkov gây thương vong cho hơn 100 binh lính. Hơn 100 binh lính, trong đó có lính đánh thuê nước ngoài bị thương vong trong một cuộc không kích ở khu vực Kharkov, Bộ Quốc phòng Nga thông báo. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov thông báo: "Hơn 100 binh lính đã bị tiêu diệt, trong đó có tới 20 lính đánh thuê Mỹ". Nga cũng tấn công cả các mục tiêu khác ở phía Đông Ukraine và Donbass, phá hủy 7 trung tâm chỉ huy và đánh chặn 6 UAV.

Tập trận không quân đa quốc gia lớn nhất từ trước đến nay tại Australia. Không quân Hoàng gia Australia (RAAF) ngày 19/8 đã bắt đầu cuộc tập trận Pitch Black lớn nhất từ trước đến nay tại Vùng Lãnh thổ phía Bắc, với sự tham gia của 2.500 quân nhân đến từ 17 quốc gia. Trong khuôn khổ cuộc tập trận năm nay, các phi công sẽ lái khoảng 100 máy bay quân sự hàng đầu thế giới và thực hiện các bài tập mô phỏng phức tạp.

EU kết thúc 12 năm giám sát tài chính Hy Lạp. Hy Lạp xác nhận đã chính thức thoát khỏi khuôn khổ giám sát tăng cường về tài chính của Liên minh châu Âu (EU), qua đó giúp Athens có thể tự do hơn trong việc đưa ra chính sách kinh tế cũng như kết thúc những khó khăn mà người dân quốc gia Nam Âu phải trải qua suốt 12 năm qua.

Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine ký thỏa thuận hợp tác tái thiết. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết, nước này và Ukraine đã ký một thỏa thuận nhằm tái thiết cơ sở hạ tầng ở Ukraine - vốn đang bị hư hại nghiêm trọng do cuộc xung đột đang diễn ra.

Nhật Bản đình chỉ hoạt động của máy bay "chim ưng biển". Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản (JGSDF) đã tạm thời đình chỉ hoạt động của các máy bay V-22 Osprey tại một căn cứ ở phía đông Tokyo vì lý do an toàn. Việc đình chỉ sử dụng các máy bay lắp động cơ nghiêng ở căn cứ Kisarazu thuộc tỉnh Chiba được đưa ra do trục trặc ở bộ ly hợp bên trong hộp số máy bay, từ đó ảnh hưởng đến quá trình truyền động từ động cơ sang trục quay của cánh quạt, được Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo.

Chen chúc nhận tiền, hàng chục người bị thương ở Philippines. Hàng chục người dân tại miền nam Philippines đã bị thương trong lúc đám đông chen chúc nhận trợ cấp học phí từ chính phủ trước thời điểm trường học mở cửa trở lại. Sáng 20/8, khoảng 5.000 người tụ tập bên ngoài một trường trung học ở Zamboanga chờ nhận tiền hỗ trợ, Theo ông Erwin Tuflo, Bộ trưởng Phúc lợi Xã hội Philippines, 29 người dân đang được điều trị tại bệnh viện vì "thương tích nhẹ".

Thủ tướng Đức đối mặt với bê bối tài chính nghiêm trọng. Thủ tướng Đức Olaf Scholz chiều 19/8 bị điều tra liên quan đến bê bối "Hồ sơ CumEx", một vụ gian lận thuế có nguy cơ làm lung lay vị trí thủ tướng của ông. Vụ bê bối liên quan đến một vụ lừa đảo của các ngân hàng, thương nhân và quỹ đầu cơ quốc tế nhằm lừa hàng tỷ USD của các chính phủ châu Âu bằng cách yêu cầu hoàn lại các khoản thuế mà họ chưa bao giờ trả. Hàng chục người đã bị truy tố trong vụ án này ở Đức, bao gồm các chủ ngân hàng, thương nhân, luật sư và cố vấn tài chính. Tổng cộng có 10 quốc gia liên quan.