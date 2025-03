THẾ GIỚI 24H: Mỹ trục xuất Đại sứ Nam Phi, quan hệ song phương thêm căng thẳng

TPO - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố Đại sứ Nam Phi không còn được chào đón ở Mỹ, sau những bình luận của ông về Tổng thống Trump. Việc trục xuất Đại sứ Nam Phi sẽ khiến mối quan hệ Mỹ - Nam Phi càng thêm căng thẳng.

Trên mạng xã hội X, hôm 14/3, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã đăng lại một bài viết trên một trang web cánh hữu dẫn lời Đại sứ Nam Phi tại Mỹ Ebrahim Rasool, qua đó ông nhận định rằng, Tổng thống Donald Trump đang lãnh đạo một phong trào “thượng đẳng” của người da trắng. Với tuyên bố như vậy, Ngoại trưởng Mỹ viết: “Đại sứ Nam Phi tại Mỹ không còn được chào đón ở đất nước vĩ đại của chúng tôi nữa. Ebrahim Rasool là một chính trị gia kích động chủng tộc, ghét nước Mỹ và ghét Tổng thống Trump. Chúng tôi không có gì để thảo luận với ông ta và vì vậy ông ta bị coi là người không được hoan nghênh (Persona Non Grata)".

Mỹ bất ngờ xếp Hàn Quốc là "quốc gia nhạy cảm". Bộ Năng lượng Mỹ bất ngờ xếp nước đồng minh Hàn Quốc vào danh sách "quốc gia nhạy cảm" sau khi Tổng thống Hàn Quốc áp đặt thiết quân luật trong thời gian ngắn và giữa lúc có tin Seoul có thể phát triển vũ khí hạt nhân. Theo Yonhap, Chính phủ Hàn Quốc có thể bị chỉ trích vì không phản ứng kịp thời về mặt ngoại giao đối với quyết định trên. Diễn biến làm dấy lên lo ngại về khả năng duy trì liên lạc chặt chẽ giữa Seoul và Washington, vì Mỹ coi Hàn Quốc là "quốc gia nhạy cảm" diễn ra trong thời gian xứ sở kim chi có khoảng trống về lãnh đạo.

Tổng thống Ukraine nói điều bất ngờ về tình hình ở Kursk. Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 15/3 khẳng định quân đội Ukraine "không bị bao vây ở khu vực Kursk, phía Tây nước Nga". Trong một tuyên bố trên mạng xã hội, ông Zelensky cho biết quân đội Ukraine "vẫn đang chống trả lực lượng Nga và Triều Tiên ở khu vực Kursk" nhưng phải đối mặt với một cuộc tấn công mới tiềm tàng vào khu vực Sumy, Đông Bắc Ukraine. Trước đó, các nhà phân tích quân sự nói rằng Nga "sắp đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi khu vực Kursk". Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo "hàng ngàn binh lính Ukraine đã hoàn toàn bị bao vây ở khu vực này".

Mỹ tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào Houthi. Mỹ đã tiến hành một loạt cuộc không kích nhằm vào lực lượng Houthi tại thủ đô Sanaa của Yemen vào ngày 15/3. Đây là cuộc tấn công đầu tiên của Mỹ nhằm vào Houthi kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức vào ngày 20/1/2025. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông đã ra lệnh thực hiện một loạt cuộc không kích nhằm vào các căn cứ và hệ thống phòng không của lực lượng Houthi tại thủ đô Sanaa của Yemen, đồng thời tuyên bố sẽ sử dụng “vũ lực áp đảo” cho đến khi Houthi ngừng các cuộc tấn công vào tàu thuyền tại Biển Đỏ và Vịnh Aden.

25 nước bàn cách đảm bảo an ninh cho Ukraine. Ngày 15/3, Thủ tướng Anh Keir Starmer chủ trì hội nghị trực tuyến với 25 lãnh đạo từ châu Âu, Australia, Canada và New Zealand nhằm thảo luận đảm bảo an ninh cho Ukraine sau lệnh ngừng bắn. Hội nghị nhấn mạnh củng cố sức mạnh Ukraine, bảo vệ thỏa thuận ngừng bắn và duy trì áp lực với Nga. Anh và Pháp cân nhắc lập lực lượng gìn giữ hòa bình, nhưng nhiều nước châu Âu chưa ủng hộ.

Chính quyền Philippines sẽ không can thiệp vào quá trình biện hộ cho ông Duterte. Báo chí Malaysia ngày 15/3 cho biết chính quyền Philippines sẽ không can thiệp vào quá trình biện hộ của phe ủng hộ cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte trước cáo buộc ông phạm tội ác chống lại loài người của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC). Theo Thứ trưởng phụ trách truyền thông của Phủ Tổng thống Philippines, bà Claire Castro, ICC ấn định phiên xét xử cựu Tổng thống Duterte vào ngày 23/9, cho phép ông và tất cả các bên liên quan "chuẩn bị đầy đủ" cho phiên tòa sơ thẩm này, cũng như thừa nhận "quyền được xét xử trong thời gian phù hợp."

Tổng thống Zelensky ký sắc lệnh thành lập phái đoàn đàm phán hòa bình. Ngày 15/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký sắc lệnh về thành phần phái đoàn có nhiệm vụ tiếp xúc với các đối tác quốc tế về các nỗ lực hòa bình. Theo sắc lệnh được công bố trực tuyến, ông Andriy Yermak, Chánh Văn phòng Tổng thống, đã được bổ nhiệm làm Trưởng phái đoàn.

Thủ tướng Anh kêu gọi gia tăng áp lực kinh tế lên Nga. Thủ tướng Anh Keir Starmer kêu gọi phương Tây gia tăng áp lực kinh tế lên Nga nếu Tổng thống Vladimir Putin trì hoãn việc ngừng bắn tại Ukraine. Theo Bloomberg, lời kêu gọi của nhà lãnh đạo nước Anh được đưa ra trước thềm cuộc họp trực tuyến vào ngày 15/3 (theo giờ địa phương) với khoảng 25 nhà lãnh đạo thế giới về việc hỗ trợ Ukraine. Tuyên bố của Thủ tướng Starmer được đưa ra sau khi Tổng thống Putin bày tỏ mong muốn thảo luận cụ thể về đề xuất ngừng bắn với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Máy bay chiến đấu Trung Quốc rơi khi tập trận. Chiếc máy bay chiến đấu thuộc biên chế của hải quân Trung Quốc bị rơi trong lúc tập trận chiều 15/3. Thông tin trên đã được Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) xác nhận và báo South China Morning Post đăng tải. "Chiếc máy bay chiến đấu gặp nạn thuộc Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam của hải quân Trung Quốc" – PLA cho biết, thêm rằng máy bay rơi xuống khu đất trống gần thị trấn Jialai trên đảo Hải Nam, vào khoảng 13 giờ 30 phút chiều 15/3 (giờ địa phương).