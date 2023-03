THẾ GIỚI 24H: Mỹ kêu gọi liên minh trừng phạt Trung Quốc nếu viện trợ vũ khí cho Nga

TPO - Reuters đưa tin, Mỹ tìm kiếm sự ủng hộ của đồng minh đối với các lệnh trừng phạt có thể áp đặt lên Trung Quốc khi nước này cung cấp khí tài cho Nga.

Hôm 1/3, Reuters dẫn nguồn tin riêng cho biết, Mỹ đang thông báo với đồng minh thân cận về khả năng áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Trung Quốc nếu Bắc Kinh cung cấp hỗ trợ quân sự cho Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine. Các cuộc tham vấn giữa Mỹ và đồng minh đang ở giai đoạn sơ bộ, nhằm thu hút sự hỗ trợ từ nhiều quốc gia, đặc biệt là các nước trong G7 để phối hợp hỗ trợ. Tháng trước, quan chức Lầu Năm Góc cho biết Moscow đã yêu cầu Bắc Kinh hỗ trợ quân sự và kinh tế cho chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine, và các báo cáo tình báo ban đầu của Mỹ cho thấy Trung Quốc đã đồng ý.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức: Quân đội không đủ khả năng bảo vệ đất nước. Tại cuộc gặp các thành viên của đảng Dân chủ Xã hội (SPD), Bộ trưởng Quốc phòng Đức Vladimir Pistorius cho biết: “Chúng tôi không có lực lượng vũ trang có khả năng bảo vệ đất nước trước một cuộc tấn công". Ông Vladimir Pistorius nói quân đội Đức đang thiếu nhân viên, trang bị kém trong nhiều thập kỷ. Ông cho rằng Đức sẽ phải đầu tư nhiều hơn nữa vào quân đội để đáp ứng các tiêu chuẩn của NATO.

Nga ngăn chặn âm mưu tấn công máy bay không người lái quy mô lớn vào Crimea. Các hệ thống phòng không của Nga đã đẩy lùi một cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái của Ukraine vào Crimea trong 24 giờ qua, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố hôm 1/3. Theo cơ quan này, sáu máy bay không người lái của Ukraine đã bị chặn, trong khi bốn chiếc khác bị vô hiệu hóa bằng phương pháp tác chiến điện tử. (XEM CHI TIẾT...)

Người phát ngôn Điện Kremlin bác tuyên bố của Ukraine nói rằng Kiev không liên quan đến các nỗ lực tấn công bằng UAV vào lãnh thổ Nga gần đây. Moscow tin rằng Kiev chịu trách nhiệm về một loạt nỗ lực tấn công vào lãnh thổ Nga mặc dù Ukraine phủ nhận điều này, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết ngày 1/3.

Quốc hội Phần Lan thông qua dự luật gia nhập NATO. Ngày 1/3, Quốc hội Phần Lan đã thông qua dự luật cho phép quốc gia này gia nhập NATO. Quyết định này đã chính thức chấm dứt chính sách trung lập của quốc gia Bắc Âu trong nhiều thập kỷ qua.

Burkina Faso đóng cửa 43 mỏ vàng vì lý do an ninh. Các nhà chức trách của vùng Boucle du Mouhoun, khu vực thường diễn ra những vụ bạo lực thánh chiến ở miền Tây Bắc của Burkina Faso, đã yêu cầu đóng cửa 43 địa điểm đào vàng từ ngày 1/3 vì "lý do an ninh". Theo các nguồn tin an ninh trong khu vực, việc đóng cửa các mỏ vàng này được thực hiện nhằm mục đích hạn chế tối đa việc tuồn chất nổ, được sử dụng trong các hoạt động khai thác mỏ, ra ngoài cho các nhóm khủng bố cũng như làm cạn kiệt nguồn thu nhập của các nhóm này.

Trên 100 học sinh Iran phải nhập viện do ngộ độc khí. Truyền thông Iran đưa tin trên 100 học sinh đã phải nhập viện sau một loạt vụ tấn công nghi bằng khí độc nhằm vào các trường nữ sinh ngày 1/3. Đây là vụ việc mới nhất sau hàng trăm trường hợp bị suy hô hấp đã được báo cáo trong vòng 3 tháng qua ở các trường nữ sinh Iran. Một quan chức chính phủ cho rằng đây có thể là âm mưu nhằm buộc các trường nữ sinh phải đóng cửa.

Máy bay trực thăng cấp cứu y tế chở 5 người bị mất tích ở Philippines. Cơ quan Hàng không dân dụng Philippines (CAAP) cho biết máy bay trực thăng Alouette chở 5 người đã mất tích ở tỉnh Palawan, miền Tây Nam Philippines, vào sáng 1/3. Theo người phát ngôn CAAP, máy bay mang số hiệu N45VX, cất cánh lúc 7h30 giờ địa phương (6h30 giờ Việt Nam) và dự kiến hạ cánh lúc 10h30. Tuy nhiên, máy bay đã được thông báo mất tích vào khoảng 9h.