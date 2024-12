THẾ GIỚI 24H: Máy bay Nga sơ tán khẩn cấp các nhà ngoại giao Belarus và Triều Tiên khỏi Syria

TPO - Một chuyến bay đặc biệt của không quân Nga từ căn cứ Khmeimim ở Syria đã sơ tán một số nhân viên ngoại giao Nga tại Damascus cùng các nhà ngoại giao Belarus và Triều Tiên.

Hãng tin Reuters dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Nga ngày 15/12 cho biết một chuyến bay đặc biệt của không quân nước này từ căn cứ Khmeimim ở Syria đã sơ tán một số nhân viên ngoại giao Nga tại Damascus cùng các nhà ngoại giao Belarus và Triều Tiên.Cục Xử lý tình huống khủng hoảng thuộc Bộ Ngoại giao Nga thông báo trên kênh Telegram: "Đại sứ quán Nga tại Damascus vẫn tiếp tục hoạt động." Hãng tin nhà nước RIA của Nga dẫn nguồn Bộ Ngoại giao Belarus cho hay tất cả các nhà ngoại giao Belarus đã được sơ tán khỏi Syria.

Pháp lo ngại hàng nghìn người có thể đã thiệt mạng do siêu bão Chido. Ngày 15/12, tờ Le Monde dẫn lời giới chức địa phương bày tỏ lo ngại “hàng nghìn người” có thể đã thiệt mạng sau khi siêu bão Chido càn quét qua lãnh thổ hải ngoại Mayotte của Pháp, để lại những thiệt hại nghiêm trọng chưa từng thấy trong 90 năm qua. Tỉnh trưởng François Xavier-Bieuville chia sẻ trên đài phát thanh địa phương Mayotte la Première: "Tôi nghĩ số người thiệt mạng chắc chắn sẽ lên đến hàng trăm, thậm chí có thể gần một nghìn hoặc vài nghìn người." Ông cũng cho biết việc thống kê chính xác số người thiệt mạng gặp nhiều khó khăn do phần lớn cư dân theo đạo Hồi, theo phong tục truyền thống phải chôn cất người chết trong vòng 24 giờ.

Sân bay Mỹ tê liệt vì các máy bay không người lái bí ẩn. Nhà chức trách Mỹ đã lên tiếng báo động sau khi các máy bay không người lái (UAV) bí ẩn làm tê liệt hoạt động tại sân bay Stewart Airport ở bang New York. Thống đốc New York Kathy Hochul ngày 15/12 ra tuyên bố cho biết: "Đêm qua, các đường băng tại sân bay Stewart phải đóng cửa trong khoảng một giờ do hoạt động của UAV trong không phận. Sự việc đã đi quá xa". Bà Hochul cũng kêu gọi sự hỗ trợ của liên bang trong bối cảnh các sự cố liên quan đến UAV bí ẩn đã khiến người Mỹ sợ hãi trong nhiều tuần.

Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria mở cửa trở lại sau 12 năm gián đoạn. Sau 12 năm gián đoạn, Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria đã chính thức hoạt động trở lại vào ngày 14/12, đánh dấu bước đi quan trọng trong việc thúc đẩy ổn định và quan hệ hợp tác giữa hai nước. Sự kiện này diễn ra chỉ vài ngày sau khi chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ, khép lại giai đoạn cầm quyền kéo dài gần 25 năm của Đảng Baath tại Syria.

Israel phê duyệt kế hoạch tăng gấp đôi dân số tại cao nguyên Golan. Chính phủ Israel vừa thông qua kế hoạch tăng gấp đôi dân số người Do Thái định cư tại Cao nguyên Golan, vùng lãnh thổ chiếm đóng bất hợp pháp từ Syria. Thông báo ngày 15/12 của văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhấn mạnh rằng việc mở rộng các khu định cư ở khu vực này là yếu tố then chốt đảm bảo an ninh quốc gia, đồng thời tuyên bố: "Việc củng cố Golan chính là củng cố nhà nước Israel. Chúng tôi sẽ tiếp tục giữ vững, khiến khu vực này nở rộ và mở rộng định cư".

Israel đóng cửa Đại sứ quán ở Ireland. Ngoại trưởng Israel Gideon Sa’ar ngày 15/12 ra tuyên bố đóng cửa đại sứ quán nước này tại Ireland với cáo buộc Ireland có “chính sách cực đoan chống lại Israel”, theo đài CNN. “Những hành động và lời lẽ bài Do Thái mà Ireland sử dụng chống lại Israel bắt nguồn từ việc làm mất tính hợp pháp nhà nước Do Thái, cũng như xuất phát từ tiêu chuẩn kép. Ireland đã vượt qua mọi ranh giới đỏ trong quan hệ với Israel”, ông Sa’ar tuyên bố.

Tổng thống Brazil yêu cầu trừng phạt nghiêm khắc những kẻ lên kế hoạch đảo chính. Ngày 15/12, Tổng thống Brazil Lula da Silva yêu cầu trừng phạt nghiêm khắc những người bị cáo buộc lên kế hoạch đảo chính vào năm 2022, đồng thời cho rằng cũng cần phải đảm bảo quyền bào chữa. Ông tuyên bố nền dân chủ và Hiến pháp cần được tôn trọng và không thể chấp nhận một đất nước như Brazil lại có những quân nhân âm mưu sát hại tổng thống.

Syria mở cửa trở lại trường học. Các trường học tại Syria đã mở cửa trở lại vào ngày 15/12, đánh dấu tín hiệu tích cực đầu tiên cho thấy sự ổn định ở quốc gia Trung Đông sau một tuần kể từ khi Tổng thống Bashar al-Assad bị lật đổ. Tại một trường trung học nam sinh ở thủ đô Damascus, đại diện ban giám hiệu nhà trường, ông Raed Nasser, cho biết mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất để đảm bảo học sinh trở lại an toàn. Mặc dù nhiều trường học đã mở cửa trên khắp đất nước vào ngày đầu tuần theo lịch của hầu hết quốc gia Arập, một số khu vực vẫn bị ảnh hưởng nặng nề, khiến nhiều gia đình còn do dự đưa con đến trường.

Cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ các chỉ huy Bộ Tư lệnh Tình báo Quốc phòng. Theo hãng tin Yonhap, ngày 15/12, cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ các cựu chỉ huy và chỉ huy Bộ Tư lệnh Tình báo Quốc phòng trong cuộc điều tra liên quan nỗ lực áp đặt thiết quân luật của Tổng thống Yoon Suk Yeol hồi đầu tháng này. Đội điều tra đặc biệt của cảnh sát cho biết họ đã bắt giữ cả Thiếu tướng Moon Sang-ho - Chỉ huy Bộ Tư lệnh Tình báo Quốc phòng, và ông Noh Sang-won - cựu chỉ huy của Bộ Tư lệnh.