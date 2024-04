THẾ GIỚI 24H: Liên Hợp Quốc cảnh báo chỉ còn 2 năm để cứu Trái đất

TPO - Quan chức phụ trách biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc (LHQ) cảnh báo các chính phủ, nhà lãnh đạo doanh nghiệp và ngân hàng phát triển chỉ còn 2 năm để hành động nhằm ngăn chặn tình trạng biến đổi khí hậu trở nên tồi tệ hơn.

Phát biểu tại tổ chức phi chính phủ Chatham House ở London, Thư ký điều hành Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu (UNFCCC) Simon Stiell cảnh báo vấn đề Trái đất nóng lên đang dần chệch ra khỏi chương trình nghị sự của các chính trị gia trên thế giới. Theo ông Stiell, khoảng thời gian 2 năm tới có ý nghĩa quyết định trong nỗ lực cứu Trái đất trước mối đe dọa biến đổi khí hậu hiện nay. Thư ký điều hành UNFCCC cho rằng các nước vẫn còn cơ hội giảm lượng khí thải nhà kính bằng các kế hoạch khí hậu quốc gia mới, song cần thực hiện những kế hoạch đó ngay lập tức và mạnh mẽ hơn.

Cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ gần 1.700 người vi phạm luật bầu cử. Theo hãng tin Yonhap, ngày 11/4, cảnh sát Hàn Quốc cho biết đã bắt giữ 1.681 người và đề nghị truy tố 46 người trong số đó vì những hành vi vi phạm liên quan đến cuộc tổng tuyển cử ngày 10/4 vừa qua. Trong số những người bị bắt giữ, có 1.468 người đang bị điều tra về tội vi phạm luật bầu cử và 167 người khác đã được trả tự do.

Thái Lan tăng cường an ninh biên giới với Myanmar. Lực lượng vũ trang Thái Lan đang được đặt trong tình trạng báo động, khi giao tranh giữa quân đội Myanmar và các nhóm vũ trang ở khu vực giáp biên giới với Thái Lan trở nên căng thẳng. Chính quyền quân sự Myanmar đã phải rút lui và mất quyền kiểm soát ở một số thị trấn ở khu vực biên giới. Trong bối cảnh căng thẳng, người dân Myanmar ở biên giới đang tìm cách chạy sang Thái Lan lánh nạn, đáng báo động là tình trạng nhập cảnh theo nhóm hàng chục đến hàng trăm người do các đường dây đưa người vượt biên trái phép thực hiện.

Nga tấn công quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga ngày 11/4 cho biết, các lực lượng nước này vừa tiến hành một đợt tấn công mạnh với độ chính xác cao nhằm vào các cơ sở năng lượng và dầu của Ukraine trên khắp đất nước. Hãng tin RT dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các vũ khí tầm xa đặt trên biển và trên không cũng như máy bay không người lái đã được sử dụng để tấn công.

Thủ tướng Israel tuyên bố chuẩn bị nhiều kịch bản xung đột ở bên ngoài Dải Gaza. Ngày 11/4, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết nước này đang tiếp tục hành động quân sự ở Dải Gaza nhưng cũng đang chuẩn bị cho các kịch bản ở những nơi khác ở bên ngoài vùng lãnh thổ này. Tuyên bố này được ông Netanyahu đưa ra trong bối cảnh khu vực Trung Đông đang trong tình trạng lo ngại về khả năng Iran đáp trả vụ không kích mà Tehran cho là Israel thực hiện vào tòa nhà lãnh sự trong Đại sứ quán nước này ở Damascus (Syria).

FBI cảnh báo nguy cơ Mỹ bị khủng bố tương tự vụ ở Moscow. Ngày 11/4, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Christopher Wray nói rằng cơ quan này lo ngại về nguy cơ xảy ra một vụ tấn công có tổ chức ở Mỹ tương tự như vụ tấn công khủng bố tại Nhà hát Crocus City Hall ở thủ đô Moscow (Nga) hồi tháng trước, theo hãng tin Reuters. Theo ông Wray, các quan chức Mỹ đang lo ngại về khả năng xảy một cuộc tấn công khủng bố do cá nhân đơn lẻ hoặc một nhóm nhỏ thực hiện, lấy cảm hứng từ xung đột Israel-Hamas ở Dải Gaza. Nhưng FBI lo ngại hơn về một cuộc tấn công phối hợp sau vụ tấn công khủng bố ở Nga.

Iran quyết đánh Israel vì Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không làm tròn nghĩa vụ. Ngày 11/4, phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc (LHQ) cho biết Iran có nghĩa vụ phải trừng phạt Israel vì Tel Aviv đã tấn công tòa nhà lãnh sự bên trong Đại sứ quán Iran tại Syria hôm 1/4, đài RT đưa tin. Phía Tehran nhấn mạnh Hội đồng Bảo an LHQ đã không thực hiện nghĩa vụ của mình, khi không lên án "hành động đáng trách của Israel và đưa thủ phạm ra công lý". "Nếu HĐBA LHQ lên án hành động đáng trách của nhà nước Do Thái (Israel) đối với các cơ sở ngoại giao của chúng tôi ở Damascus và sau đó đưa thủ phạm ra công lý, thì Iran đã bỏ quyết định trừng phạt Israel” - phái đoàn Iran đăng trên X (trước đây là Twitter).

Mexico kiện Ecuador ra Tòa án công lý quốc tế. Mexico đã đệ đơn kiện Ecuador ra Tòa án công lý quốc tế sau khi cảnh sát Ecuador tuần trước đột kích vào Đại sứ quán Mexico tại thủ đô Quito để bắt giữ cựu Phó Tổng thống Ecuador, ông Jorge Glas. Ông Glas đã được chính phủ Mexico cấp quy chế tị nạn chính trị trước đó. Trong thông báo ngày 11/4, Tòa án công lý quốc tế cho biết đã tiếp nhận đơn kiện của Mexico với cáo buộc rằng hành động của Ecuador đã vi phạm Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao.