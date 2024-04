THẾ GIỚI 24H: Anh dọa rút khỏi Công ước châu Âu về Nhân quyền

TPO - Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã đưa ra tuyên bố về khả năng nước này rút khỏi Công ước châu Âu về Nhân quyền (ECHR) nếu như vị trí thành viên của tổ chức này cản trở kế hoạch chuyển người nhập cư bất hợp pháp đến Rwanda.

Phát biểu trên tờ The Sun trong tuần này, Thủ tướng Sunak đã làm dấy lên những đồn đoán về khả năng Anh rời ECHR khi ông tuyên bố rằng việc kiểm soát nhập cư bất hợp pháp “quan trọng” hơn tư cách thành viên của ECHR. Đây được coi là tuyên bố mạnh mẽ nhất của ông Sunak về khả năng Anh rời ECHR nếu như các nghị sĩ cánh hữu trong Hạ viện nước này và các thành viên của Tòa án Nhân quyền châu Âu tiếp tục cản trở kế hoạch chuyển người nhập cư trái phép vào Anh đến Rwanda. Sau tuyên bố của ông Sunak, trên tờ Telegraph, cựu Bộ trưởng Nội vụ Anh Sarah Dines cho rằng nước này sẽ không thể ngăn chặn tình trạng di cư hợp pháp “chưa từng có” cũng như không thể ngăn chặn được cuộc khủng hoảng di cư bất hợp pháp bằng thuyền qua eo biển Manche nếu không rời khỏi ECHR.

Toàn bộ Nội các Chính phủ Nga sắp từ chức. Chính phủ Nga sẽ từ chức vào ngày nhậm chức của tổng thống mới đắc cử và quá trình thành lập Nội các mới sẽ bắt đầu, hãng thông tấn nhà nước TASS cho biết hôm 7/4. Các vị trí Bộ trưởng Nội vụ, Bộ trưởng Tình trạng khẩn cấp, Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Tư pháp sẽ được bổ nhiệm theo một quy trình hơi khác. Tổng thống sẽ bổ nhiệm các vị trí này sau khi tham khảo ý kiến với Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga.

Israel bất ngờ rút quân ồ ạt khỏi Gaza. Ngày 7/4, đại diện Quân đội Israel tuyên bố đã rút lực lượng cơ động trên bộ ra khỏi phía Nam Dải Gaza, chỉ duy nhất giữ lại một lữ đoàn đồn trú tại khu vực hành lang Netzarim cắt ngang qua vùng đất. Truyền thông Israel cho biết, việc rút quân khỏi phía nam Dải Gaza không ảnh hưởng đến kế hoạch tấn công vào Rafah của Israel, nơi hơn 1,5 triệu trong tổng số 2,3 triệu người Dải Gaza đang lánh nạn. Trong đó dự kiến Israel có thể huy động một số lượng đáng kể lực lượng dự bị mới. Lãnh đạo Israel trước đó đều bày tỏ quyết tâm đánh Rafah, coi đây là thành trì quan trọng của lực lượng Hamas.

Anh điều tàu hải quân cung cấp viện trợ cho Dải Gaza. Truyền thông sở tại ngày 7/4 cho biết Chính phủ Anh sẽ triển khai một tàu quân sự tham gia nỗ lực cung cấp viện trợ cho người dân Dải Gaza trong bối cảnh người dân tại khu vực này bị mắc kẹt trong cuộc giao tranh kéo dài đã 6 tháng giữa quân đội Israel và lực lượng Hamas.

Nhà máy hạt nhân Ukraine bị tấn công. Trong một thông điệp đăng tải trên mạng xã hội X hôm 7/4, Rafael Grossi, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cho biết, các cấu trúc chính bảo vệ một trong các lò phản ứng của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (ZNPP) lớn nhất châu Âu của Ukraine đã hứng chịu ít nhất 3 phát bắn phá trực tiếp trong ngày.

Canada cáo buộc Ấn Độ can thiệp cuộc tổng tuyển cử năm 2019 và 2021. Cơ quan Tình báo An ninh Canada (CSIS) mới đây đã công bố một bản tóm tắt chưa được phân loại như một phần của cuộc điều tra liên bang xem xét khả năng can thiệp của nước ngoài, trong đó cáo buộc các hoạt động bí mật của cả Ấn Độ và Pakistan trong cuộc tổng tuyển cử năm 2019 và 2021 ở Canada. Phản ứng về cáo buộc trên, Ấn Độ gọi cuộc điều tra là "vô căn cứ" và nói rằng chính Canada đã can thiệp vào công việc nội bộ của họ.

Chính phủ Hàn Quốc tuyên bố linh hoạt trong chỉ tiêu tuyển sinh trường y. Trong nỗ lực tìm tiếng nói chung để tháo gỡ căng thẳng y tế, Thủ tướng Hàn Quốc nêu rõ Chính phủ sẽ giữ lập trường linh hoạt trong mọi vấn đề, bao gồm cả chỉ tiêu của trường y. Ông bày tỏ hy vọng có thể thảo luận với các bác sỹ trên cơ sở lập trường “linh hoạt,” lưu ý rằng nếu họ gặp khó khăn trong việc đưa ra đề xuất thống nhất với chính phủ, một ủy ban sẽ được thành lập để tiến hành thảo luận.

Căng thẳng ở Biển Đỏ tăng cao, đe dọa nghiêm trọng an ninh hàng hải. Ngày 7/4, lực lượng Houthi ở Yemen cho biết họ đã phóng tên lửa và tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các tàu của Anh, Mỹ và Israel. Đây là vụ tấn công mới nhất của lực lượng này nhằm vào các tàu thuyền ở Biển Đỏ. Trong thông báo, Houthi cho biết hoạt động nêu trên diễn ra trong 72 giờ qua.

Trung Quốc hy vọng cùng Mỹ trở thành "đối tác, không phải đối thủ". Ngày 7/4, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đang ở thăm Trung Quốc đã có cuộc gặp với Thủ tướng nước chủ nhà Lý Cường tại Bắc Kinh để thảo luận về quan hệ song phương. Phát biểu tại cuộc gặp, ông Lý Cường lưu ý quan hệ Mỹ và Trung Quốc đang bắt đầu ổn định nhờ sự chỉ đạo chiến lược của lãnh đạo hai nước, đồng thời bày tỏ hy vọng hai nước sẽ trở thành “đối tác, không phải đối thủ” của nhau. Ông Lý Cường nhấn mạnh Chính phủ Trung Quốc hy vọng phía Mỹ sẽ hợp tác với nước này để tiếp tục thực hiện sự đồng thuận quan trọng mà lãnh đạo hai bên đã đạt được, cũng như biến “Tầm nhìn San Francisco” thành hiện thực.