THẾ GIỚI 24H: Kênh Suez phát cảnh báo khẩn cấp khi siêu tàu Ever Given trở lại

TPO - Siêu tàu chở hàng Ever Given đã trở lại kênh đào Suez, với lượng hàng mang theo còn lớn hơn cả đợt mắc cạn hồi tháng 3/2021.

Giới chức quản lý kênh đào Suez của Ai Cập hôm 13/12 đã phát cảnh báo tình trạng khẩn cấp khi tàu container Ever Given đi qua tuyến giao thương huyết mạch này, với lượng hàng đủ tải. Trong chuyến chở hàng lần này, Ever Given thậm chí còn chở theo lượng hàng hóa lớn hơn chuyến hàng mắc cạn trên kênh đào Suez hồi tháng 3 vừa qua. Lệnh tình trạng khẩn cấp được Cơ quan quản lý kênh đào (SCA) ban hành nhằm bảo đảm việc di chuyển, qua lại an toàn đối với siêu tàu chở hàng. Tàu khởi hành từ Trung Quốc, với điểm đến là cảng Rotterdam, Hà Lan. Ever Given tiến vào kênh đào hôm 13/12 từ lối phía nam, di chuyển theo đúng hành trình từng qua lại và mắc kẹt hồi tháng 3.

Bắt giữ nhiều đối tượng đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về vụ rơi máy bay ở Ấn Độ. Ngày 13/12, giới chức Ấn Độ cho biết nhà chức trách nước này đã bắt giữ 8 đối tượng có hành vi xúc phạm, sử dụng mạng xã hội để đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng về vụ tai nạn máy bay trực thăng hồi tuần trước khiến Tổng tham mưu trưởng quân đội, Tướng Bipin Rawa, cùng nhiều người khác thiệt mạng.

Một vụ nổ bom đã xảy ra ở một tu viện ngoại ô thủ đô Moscow (Nga) khiến 1 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Vụ việc xảy ra vào khoảng 8 giờ 24 phút sáng 13/12 (giờ Nga). Thủ phạm là một nam thanh niên 18 tuổi, từng theo học tại trường dòng bên trong Tu viện Chính thống giáo, cách thủ đô Moscow khoảng 105km. Đối tượng này sau khi mâu thuẫn với giảng viên tại trường đã mang quả bom đến khuôn viên tu viện và kích nổ. Ít nhất 12 người đã bị thương sau vụ việc.

Ngày 13/12, chính quyền thủ đô Mexico City, Mexico, thông báo một cuộc đụng độ giữa cảnh sát và đoàn người di cư Trung Mỹ đang tiến vào thành phố đã khiến 17 người bị thương, trong đó có 13 cảnh sát. Các cuộc đụng độ xảy ra tại cầu Concordia trên đường Calzada Ignacio Zaragoza, một trong những lối vào thành phố, khi những người di cư không có giấy tờ biểu tình có hành động quá khích nhằm yêu cầu tình trạng nhập cư của họ phải được chính thức hóa.

WHO cảnh báo Omicron gây nguy cơ rất cao trên toàn cầu. WHO khẳng định Omicron gây nguy cơ 'rất cao' trên toàn cầu khi biến chủng này sở hữu khả năng lẩn tránh 'lá chắn' miễn dịch của vắc xin và có tốc độ lây lan nhanh.

Ổ dịch mới bùng phát ở Trung Quốc. Tỉnh Chiết Giang đã báo cáo 138 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng và một ca mắc không triệu chứng trong khoảng thời gian 5-12/12 trong đợt bùng phát dịch mới nhất. Các trường hợp đều nhiễm dòng phụ AY.4 của biến chủng Delta. AY.4 được cho là dễ lây lan hơn và mang tải lượng virus cao hơn phiên bản gốc. Chính quyền địa phương đã áp đặt các hạn chế đối với những cuộc tụ tập công cộng và cấm hàng triệu người không được ra khỏi tỉnh để ngăn chặn virus tiếp tục lây lan.

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 451.014 trường hợp mắc COVID-19 và 4.636 ca tử vong. Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu vượt 270,8 triệu ca, trong đó trên 5,3 triệu người không qua khỏi. Theo số liệu thống kê của trang mạng worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 14/12 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn cầu trên 270.815.701 ca, trong đó có 5.326.914 người tử vong.

Ngày 13/12, truyền thông Thụy Điển đưa tin hai tàu chở hàng đã va chạm nhau trên Biển Baltic tại khu vực giữa đảo Bornholm của Đan Mạch và Ystad - thành phố miền Nam Thụy Điển. Đài truyền hình SVT dẫn thông báo trên trang web của Cục Hàng hải Thụy Điển nêu rõ một tàu hàng đăng ký tại Đan Mạch và tàu còn lại là của Anh. Người phát ngôn Cục Hàng hải Thụy Điển Jonas Franzen xác nhận một trong hai con tàu đã bị lật úp.

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 13/12 cho biết không quân nhân nào của nước này phải chịu trách nhiệm trong vụ không kích bằng thiết bị bay không người lái ở thủ đô Kabul của Afghanistan hồi tháng 8 khiến 10 dân thường thiệt mạng, trong đó có 7 trẻ em. Kết quả điều tra trước đó nhận định vụ tấn công hôm 29/8 xảy ra là do sai sót trong thực hiện, diễn giải thông tin sai theo quan điểm cá nhân và gián đoạn liên lạc. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ cũng cho rằng bối cảnh mức độ nguy cơ cao mà lực lượng Mỹ phải đối mặt ngay sau vụ đánh bom liều chết bên ngoài sân bay Kabul khiến 13 binh sĩ Mỹ thiệt mạng có ý nghĩa quan trọng. Theo đó, vụ việc này là sai lầm trong thực hiện và thủ tục, không phải kết quả của sự thiếu trách nhiệm, hành vi sai trái hay chỉ huy kém.