THẾ GIỚI 24H: Israel tuyên bố sẵn sàng tấn công Iran

TPO - Tham mưu trưởng Quân đội Israel Aviv Kochavi, ngày 27/12 cho biết, các lực lượng nước này đã nâng cao mức độ sẵn sàng thực hiện chiến dịch quân sự chống lại chương trình hạt nhân của Iran nếu cần. Đồng thời nước này đã ngăn cản nỗ lực của Iran đặt hàng trăm tên lửa ở Syria.

Tham mưu trưởng Israel khẳng định, vũ khí hạt nhân của Iran là mối đe dọa tiềm ẩn lớn nhất trong khu vực và toàn cầu. Ông Kochavi xác nhận khả năng sẵn sàng tấn công các mục tiêu hạt nhân của Iran và mức độ chuẩn bị cho chiến dịch này đã được nâng lên. Theo ông Kochavi, đã đến lúc gây áp lực lên Iran và ngăn chặn tiến trình hạt nhân của nước này. Lực lượng Không quân Israel gần đây đã tiến hành hai cuộc tập trận mô phỏng vụ đánh bom các lò phản ứng hạt nhân của Iran và tỷ lệ hoạt động của quân đội chống lại sự hiện diện của Iran trong khu vực trong năm nay đã gia tăng.

Nga cấm xuất khẩu dầu cho các quốc gia áp mức giá trần. Tổng thống Vladimir Putin ngày 27/12 đã ký sắc lệnh cấm cung cấp dầu mỏ và các sản phẩm liên quan cho những quốc gia áp giá trần đối với dầu mỏ của Nga. Theo quy định trong sắc lệnh của Điện Kremlin, lệnh cấm có hiệu lực từ ngày 1/2/2023 và kéo dài 5 tháng cho đến ngày 1/7/2023.

Hàn Quốc dự định lập đơn vị UAV giám sát các cơ sở quân sự Triều Tiên. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng kêu gọi tăng cường hệ thống phòng không và máy bay không người lái tàng hình công nghệ cao trong bối cảnh quân đội nước này xin lỗi vì đã không thể bắn hạ 5 thiết bị bay không người lái được cho của Triều Tiên xuất hiện trên lãnh thổ nước này.

Hơn 6.000 trẻ em Mỹ thương vong vì súng đạn trong năm 2022. Theo một báo cáo mới công bố, trong năm 2022, có hơn 6.000 trẻ em tại Mỹ bị thương hoặc thiệt mạng vì súng đạn. Đây cũng là con số thương vong lớn nhất từng ghi nhận kể từ năm 2014.

Cựu sĩ quan Nhật Bản rò rỉ thông tin mật của tình báo Mỹ. Ngày 27/12, các nguồn tin chính phủ cho biết một đại tá Lực lượng phòng vệ trên biển của Nhật Bản (MSDF) bị cách chức gần đây đã làm rò rỉ thông tin mật nhà nước, trong đó có tin tình báo do lực lượng Mỹ thu thập, được cho là có liên quan đến các hoạt động của quân đội nước ngoài.

Nga sơ tán máy bay khỏi căn cứ bị UAV nghi của Ukraine tấn công. Quân đội Nga đã sơ tán bớt máy bay khỏi căn cứ Engels ở Vùng Saratov sau khi cơ sở này liên tục bị máy bay không người lái được cho là của Ukraine tấn công. (XEM CHI TIẾT...)

Máy bay mang số hiệu Mỹ rơi tại Mexico. Sáng 27/12 (theo giờ địa phương), một chiếc máy bay mang số hiệu đăng ký tại Mỹ đã gặp nạn ở thành phố Puerto Vallarta thuộc bang Jalisto của Mexico khiến 2 người trên máy bay bị thương rất nặng. Vụ tai nạn xảy ra lúc 8h40 ngày 27/12 khi chiếc máy cánh quạt hạng nhẹ vừa cất cánh từ Sân bay quốc tế Puerto Vallarta đã đâm xuống khu vực Villa de las Flores, ngoại ô thành phố biển Puerto Vallarta, cách thủ đô Mexico City khoảng 900 km về phía Tây.

Phát hiện dữ liệu nhạy cảm của quân đội Mỹ trong món đồ mua qua mạng. Một chuyên gia an ninh người Đức có khám phá bất ngờ khi mua lại thiết bị quét võng mạc và vân tay do quân đội Mỹ sử dụng được bán đấu giá trên trang thương mại điện tử eBay. Ông Matthias Marx, một nhà nghiên cứu an ninh người Đức phát hiện bên trong thiết bị quét võng mạc và vân tay có chứa chiếc thẻ nhớ với tên, quốc tịch ảnh, dấu vân tay và ảnh quét võng mạc của 2.632 người, theo New York Times. Phần lớn trong số này là người Afghanistan và Iraq, với nhiều đối tượng là phần tử khủng bố khét tiếng và tội phạm bị truy nã.

Hàn Quốc ân xá cho cựu Tổng thống Lee Myung-bak cùng nhiều cựu quan chức. Hôm 27/12, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Seok-yeol đã ban hành lệnh ân xá cho Cựu Tổng thống Lee Myung-bak. Lệnh có hiệu lực vào ngày 28/12, sẽ hủy bỏ 15 năm tù còn lại của cựu Tổng thống. Bộ trưởng Tư pháp Hàn Quốc Han Dong-hoon nói với báo giới, Tổng thống Yoon Seok-yeol, cựu công tố viên trưởng, đã ân xá cho hơn 1.300 người để thúc đẩy “đoàn kết dân tộc thông qua hòa giải, khoan dung và quan tâm”.