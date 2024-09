THẾ GIỚI 24H: Israel tiến hành cuộc không kích lớn nhất thập kỷ qua nhằm vào Liban

TPO - Căng thẳng giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban đang ngày một leo thang.

Ngày 22/9, hai bên đã giao tranh dữ dội, khi các máy bay chiến đấu của Israel tiến hành đợt không kích mạnh mẽ nhất trong gần một thập kỷ qua trên khắp miền Nam Liban. Đáp lại, Hezbollah phóng nhiều tên lửa, trong đó một số quả rơi xuống gần thành phố Haifa, miền Bắc Israel. Bên cạnh đó truyền thông Israel đưa tin nước này đang chuẩn bị cho chiến dịch trên bộ nhằm vào Liban, động thái được cho là để thiết lập vùng đệm ở khu vực biên giới giữa hai nước. Dư luận quốc tế rất lo ngại về nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tổng lực giữa Israel và Hezbollah bởi nếu điều này xảy ra sẽ khiến xung đột lan rộng ra toàn bộ khu vực Trung Đông

Tuần báo Economist dẫn nguồn tin quân sự ngày 22/9 tiết lộ Israel đang chuẩn bị cho chiến dịch trên bộ nhằm vào Liban, động thái được cho là để thiết lập vùng đệm ở khu vực biên giới giữa hai nước. Trước đó, ngày 18/9, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã tuyên bố giai đoạn mới trong nỗ lực chiến tranh của Israel tại khu vực nêu trên, với trọng tâm chuyển từ mặt trận phía Nam ở Dải Gaza sang mặt trận phía Bắc ở Liban. Căng thẳng giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban đang ngày một leo thang.

Hội nghị Thượng đỉnh nhóm Bộ tứ ra tuyên bố chung. Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 6 của nhóm Bộ tứ (Quad) gồm Mỹ, Australia, Ấn Độ và Nhật Bản đã diễn ra tại thành phố Wilmington, bang Delaware (Mỹ) với chương trình nghị sự tập trung vào nội dung tăng cường hội tụ chiến lược giữa các nước thành viên, thúc đẩy tầm nhìn chung về một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Trong tuyên bố chung sau hội nghị thượng đỉnh ở Delaware (Mỹ), các nhà lãnh đạo Bộ tứ đã đề cập đến các sáng kiến mới cũng như các sáng kiến đang được triển khai trong các lĩnh vực từ an ninh và cơ sở hạ tầng hàng hải đến ứng phó thảm họa thiên nhiên và các công nghệ mới nổi.

Iran bắt giữ 12 người tình nghi làm nội gián cho Israel. Truyền thông Iran hôm qua (22/9) cho biết, giới chức nước này đã bắt giữ 12 người bị tình nghi hợp tác với Israel – quốc gia thù địch của Iran. Theo hãng thông tấn Fars, 12 nghi phạm bị bắt giữ tại 6 địa phương ở Iran với cáo buộc hợp tác với Israel và lập kế hoạch thực hiện các hành động phá hoại an ninh đất nước. Tuy nhiên, nguồn tin không cho biết thời gian và địa điểm cụ thể các vụ bắt giữ được tiến hành. Danh tính và quốc tịch các nghi phạm cũng không được công bố.

Nổ mỏ than ở Iran, ít nhất 51 người thiệt mạng. Truyền thông nhà nước Iran ngày 22/9 đưa tin, vụ nổ tại một mỏ than ở tỉnh Nam Khorasan đã làm ít nhất 51 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương. Vụ nổ xảy ra vào khoảng 9 giờ tối 21/9 (theo giờ địa phương), do rò rỉ khí methane tại hai khu B và C của mỏ than do công ty Madanjoo vận hành. Theo truyền hình nhà nước Iran, có 69 công nhân đang làm việc tại hai khu này vào thời điểm xảy ra vụ nổ. Đến nay, hoạt động cứu nạn tại khu B đã được hoàn tất. Trong 47 người có mặt tại khu vực này vào thời điểm xảy ra vụ nổ, 30 người đã thiệt mạng và 17 người bị thương.

Đánh bom nhằm vào đoàn ngoại giao tại Pakistan. Cảnh sát Pakistan cho biết ngày 22/9, một vụ đánh bom đã xảy ra tại huyện Swat, Tây Bắc Pakistan, khiến 1 cảnh sát trong nhóm bảo vệ an ninh cho khoảng 10 nhà ngoại giao thiệt mạng. Theo cảnh sát, đoàn ngoại giao đang đến thăm khu vực theo lời mời của phòng thương mại địa phương. Đội an ninh dẫn đoàn đã bị trúng bom gài bên lề đường. Ngoài 1 người thiệt mạng còn có 4 cảnh sát bị thương.

Serbia phát hiện quả đạn pháo sót lại từ Chiến tranh Thế giới thứ nhất. Ngày 22/9, cảnh sát Serbia cho biết đã di dời an toàn một quả đạn pháo nặng gần 300 kg sót lại từ Chiến tranh Thế giới thứ nhất. Trước khi tiến hành di dời, Bộ trưởng Nội vụ Ivica Dacic cho biết quả đạn pháo "Morser M.11" 305mm, được tìm thấy ngày 18/9 tại một công trường xây dựng gần Tòa nhà Quốc hội ở Belgrade. Quả đạn pháo này đã được quân đội Áo-Hung sử dụng trong cuộc bao vây thủ đô Belgrade tháng 7/1914.

Israel đóng cửa văn phòng của Al Jazeera tại Bờ Tây. Ngày 22/9, Đài truyền hình Al Jazeera có trụ sở ở Qatar cho biết, các lực lượng Israel đã đột kích vào văn phòng của Cơ quan này tại khu vực Ramallah ở Bờ Tây và yêu cầu đóng cửa trong 45 ngày.

Triều Tiên thả thêm nhiều bóng bay chứa rác về phía Hàn Quốc. Hãng Yonhap dẫn nguồn tin Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã thả thêm nhiều bóng bay chứa rác về phía Hàn Quốc trong ngày 22/9, chỉ bốn ngày sau một vụ phóng tương tự. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc xác nhận Triều Tiên tiếp tục chiến dịch thả bóng bay và cảnh báo những quả bóng này có thể bay về phía Seoul và tỉnh Gyeonggi xung quanh.