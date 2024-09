THẾ GIỚI 24H: Tiểu bang Ấn Độ báo động an ninh vì nghi 900 phiến quân Myanmar xâm nhập

TPO - Lc lượng an ninh tại biên giới đông bắc Ấn Độ đã được đặt trong tình trạng báo động sau khi có tin 900 phiến quân từ Myanmar, đã vượt biên vào tiểu bang Manipur.

Cố vấn an ninh bang Manipur Kuldiep Singh ngày 20/9 xác nhận chính quyền bang đã nhận được báo cáo từ các cơ quan tình báo địa phương về khả năng vượt biên của những phiến quân. Thông tin cho biết có khoảng 900 phiến quân đang thâm nhập Manipur. Vị quan chức an ninh này cũng cho biết các đồn biên phòng đã được "báo động" và lực lượng an ninh sẽ tiến hành "các hoạt động rà soát" ở khu vực xa xôi, hiểm trở. Trong khi đó, các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin những kẻ xâm nhập là phiến quân Kuki được huấn luyện về chiến tranh du kích và mang theo phương tiện bay không người lái (UAV) có vũ khí.

Nga ban bố tình trạng khẩn cấp tại thành phố Tikhoretsk. Ngày 21/9, Nga ban bố tình trạng khẩn cấp tại thành phố Tikhoretsk phía nam tỉnh Krasnodar sau khi ra lệnh sơ tán sau cuộc tấn công bằng phương tiện bay không người lái (UAV) của Ukraine mà Kiev cho biết đã đánh trúng một kho vũ khí. Trên mạng truyền thông, Thống đốc tỉnh Krasnodar Veniamin Kondratyev tuyên bố "tình trạng khẩn cấp tại địa phương đã được ban bố để tổ chức hỗ trợ cho người dân và giải quyết kịp thời mọi vấn đề liên quan đến vụ việc."

Nga và Trung Quốc tập trận hải quân chung ở biển Nhật Bản. Ngày 21/9, cơ quan báo chí của Hạm đội Thái Bình Dương thuộc Hải quân Nga cho biết Nga và Trung Quốc đã bắt đầu tập trận hải quân chung tại vùng biển Nhật Bản. Theo cơ quan này, một đội tàu chiến của Hạm đội Thái Bình Dương và Hải quân Trung Quốc đã khởi hành từ Vladivostok để tiến hành một cuộc tập trận chung tại biển Nhật Bản.

Israel không kích hơn 400 mục tiêu Hezbollah, phá hủy hàng nghìn tên lửa. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đêm 21/9 thông báo, không quân Israel đã tấn công khoảng 400 mục tiêu, phá hủy hàng nghìn tên lửa của phong trào Hezbollah ở khu vực phía Nam Liban. Người phát ngôn IDF, Chuẩn Đô đốc Daniel Hagari cho biết hoạt động tấn công được chia thành 3 đợt chính vào sáng sớm, buổi chiều và giữa đêm. Các cuộc không kích được tiến hành dựa trên thông tin tình báo chính xác, với sự tham gia của hàng chục máy bay chiến đấu. Theo truyền thông khu vực, đây là những đợt không kích ác liệt nhất của Israel vào Liban trong gần một tháng qua, kể từ sau chiến dịch tấn công phủ đầu với sự tham gia của hàng trăm máy bay chiến đấu Israel hôm 25/8.

Thủ tướng Liban hủy dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sau cuộc không kích của Israel. Ngày 21/9, Thủ tướng Liban, ông Najib Mikati thông báo đã hủy chuyến đi đến Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và lên án "những vụ thảm sát kinh hoàng" sau các cuộc không kích của Israel. Trước đó, cùng ngày, Israel tuyên bố đã tiến hành cuộc không kích vào thủ đô Beirut, tiêu diệt một chỉ huy cùng nhiều nhân vật cấp cao khác của Hezbollah ở Liban. Hezbollah đã xác nhận chỉ huy Ibrahim Aqil - người đứng đầu lực lượng Radwan kiêm phó chỉ huy lực lượng vũ trang này, đã thiệt mạng trong cuộc không kích.

Hezbollah đề bạt 2 chỉ huy mới. Nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban ngày 21/9 đã bổ nhiệm 2 quan chức cấp cao là Ali Karaki và Talal Hamia để thay cho vị trí của chỉ huy Ibrahim Aqil vừa bị Israel ám sát. Thời báo Israel dẫn thông tin từ Hezbollah cho biết, quan chức Ali Karaki là người đứng đầu bộ chỉ huy miền nam của nhóm vũ trang này, và đây là cơ quan “chịu trách nhiệm cho các hoạt động quân sự ở miền nam Liban”. Trong khi đó, quan chức Talal Hamia lại là chỉ huy Đơn vị 910, đơn vị phụ trách các nhiệm vụ tấn công của Hezbollah ở nước ngoài.

Iran ra mắt tên lửa đạn đạo mới trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng. Tại cuộc diễu hành quân sự ngày 21/9, Iran đã công bố một tên lửa đạn đạo mới và một máy bay không người lái tấn công một chiều được nâng cấp, trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng. Hãng thông tấn nhà nước IRNA cho biết tên lửa Jihad sử dụng nhiên liệu rắn do nhánh hàng không vũ trụ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran thiết kế và sản xuất. Tên lửa có tầm hoạt động là 1.000km.

Phó Tổng thống Mỹ Harris đồng ý một cuộc tranh luận thứ hai trên CNN. Bộ phận hỗ trợ tranh cử của Phó Tổng thống Harris cho biết bà Harris sẵn sàng cho một cơ hội khác chia sẻ sân khấu với ông Donald Trump trong cuộc tranh luận sẽ diễn ra vào ngày 23/10. Bà Harris từng đề nghị một cuộc tranh luận tiếp theo sau cuộc tranh luận hôm 10/9, tuy nhiên, ông Trump khẳng định ông sẽ không tham gia bất kỳ một cuộc tranh luận nào khác.