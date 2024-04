THẾ GIỚI 24H: Israel hủy kế hoạch tấn công trả đũa Iran

TPO - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã hủy kế hoạch tấn công trả đũa ngay lập tức nhằm vào Iran sau khi có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden.

New York Times dẫn lời các quan chức Israel giấu tên nói, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã hủy kế hoạch tấn công trả đũa ngay lập tức nhằm vào Iran sau khi có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 14/4. Theo nguồn tin của New York Times, nội các của ông Netanyahu đã đưa ra một danh sách các biện pháp ứng phó trước cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa quy mô lớn của Iran vào tối 13/4.

Israel duy trì cảnh giác cao sau vụ tấn công của Iran. Ngày 14/4, quân đội Israel cho biết vẫn duy trì cảnh giác cao sau vụ tấn công quy mô lớn của Iran nhằm vào quốc gia này. Trong một tuyên bố, người phát ngôn quân đội Israel, ông Daniel Hagari nhấn mạnh quân đội Israel vẫn đang duy trì cảnh giác cao và đánh giá tình hình. Ông Hagari cũng cho biết trong vòng 2 giờ qua, quân đội Israel đã thông qua các kế hoạch tấn công cũng như phòng vệ.

Israel đưa thêm quân tới Dải Gaza. Quân đội Israel hôm qua (14/4) cho biết, sẽ sớm điều động hai lữ đoàn tham gia các hoạt động tác chiến trên mặt trận Dải Gaza. Đầu tháng này, Israel đã rút một số lực lượng ra khỏi Dải Gaza, đồng thời cho biết quân đội sẽ chuẩn bị cho các hoạt động tiếp theo trên lãnh thổ này, bao gồm kế hoạch tấn công bộ binh quy mô lớn vào thành phố Rafah.

Mỹ khẳng định không muốn chiến tranh với Iran. Điều phối viên phụ trách truyền thông chiến lược tại Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby ngày 14/4 tuyên bố Mỹ không muốn sa vào cuộc chiến với Iran. Trả lời phỏng vấn trong chương trình “State of the Union” trên kênh truyền hình CNN, khi được hỏi liệu chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden có ủng hộ chiến dịch đáp trả trực diện của Israel nhằm vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Iran hay không, ông Kirby quả quyết: “Như Tổng thống (Biden) đã nhiều lần tuyên bố, chúng tôi không tìm kiếm một cuộc chiến lan rộng hơn trong khu vực. Chúng tôi không tìm kiếm một cuộc chiến với Iran”.

Xả súng hàng loạt ở Chicago gây nhiều thương vong. Một bé gái 8 tuổi đã thiệt mạng và ít nhất 10 người khác bị thương, trong đó có 3 trẻ em, trong vụ xả súng hàng loạt xảy ra vào tối 13/4 (giờ địa phương) tại thành phố Chicago, bang Illinois (Mỹ). Hiện cảnh sát vẫn đang điều tra các tình tiết của vụ xả súng. Theo một nhân chứng, một đối tượng lái chiếc sedan 4 chỗ màu đen đã nã hàng chục phát đạn vào những người trong khu vực trước khi bỏ chạy về hướng Nam trên Đại lộ Damen Avenue. Cho tới thời điểm này vẫn chưa có nghi can nào bị bắt giữ và cảnh sát đang tích cực điều tra.

Lở đất tại Indonesia làm 18 người thiệt mạng. Trong một tuyên bố đưa ra ngày 14/4, người đứng đầu Văn phòng điều hành của Cơ quan quản lý và giảm nhẹ thiên tai tỉnh Nam Sulawesi, ông Amson Pado, cho biết lở đất do mưa lớn tại hai huyện Makale và Nam Makale đã san phẳng nhiều ngôi nhà, chôn vùi cư dân bên trong và vùi lấp nhiều con đường khiến cho 18 người thiệt mạng, 2 người bị thương và 2 người mất tích. Hiện lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm người mất tích trong lớp bùn đất. Tuy nhiên, công tác cứu hộ, cứu nạn gặp nhiều khó khăn do tác động từ mưa lớn.

Cảnh sát Brazil phát hiện 20 thi thể trên một con thuyền. Ngày 13/4, cảnh sát Brazil cho biết họ đã phát hiện 20 thi thể nghi là người di cư Haiti trên một con thuyền tại miền Bắc nước này. Người phát ngôn cảnh sát liên bang Alexandre Calvinho xác nhận các ngư dân đã báo cho chính quyền sau khi thấy con thuyền trên trôi dạt gần thị trấn Braganca thuộc khu vực ven biển phía Bắc bang Para. Theo cảnh sát và các chuyên gia pháp y, có 20 thi thể nhiều khả năng là người tị nạn Haiti và có thể họ tử vong vì đói cũng như mất nước. Hiện nhà chức trách đang mở rộng điều tra để nhận dạng nạn nhân, cũng như xác định nguyên nhân chính xác.