THẾ GIỚI 24H: Iran giúp Nga chế tạo máy bay không người lái tự sát

TPO - Theo thông tin tình báo mới mà các cơ quan an ninh của Mỹ và phương Tây có được, Moscow đã đạt được thỏa thuận để bắt đầu sản xuất trên lãnh thổ Nga hàng trăm máy bay không người lái tự sát (UAV kamikaze) do Tehran thiết kế.

Hai bên đã đạt được tiến bộ nhanh chóng trong quá trình chuyển giao các thiết kế và linh kiện quan trọng có thể cho phép bắt đầu sản xuất trong vòng vài tháng tới. Bằng cách tạo ra dây chuyền lắp ráp riêng, Nga có thể tăng đáng kể kho dự trữ vũ khí giá rẻ nhưng có sức tàn phá lớn. Sự hợp tác này càng làm sâu sắc hơn nữa liên minh Nga-Iran. Trong những tháng gần đây, Nga đã sử dụng máy bay không người lái cảm tử do Iran sản xuất. Giá của máy bay không người lái của Iran có thể dao động từ 20.000 đến 50.000 euro (19.604 USD và 49.011 USD).

Thỏa thuận lịch sử về "bồi thường khí hậu". Sau 2 tuần đàm phán căng thẳng, sáng 20/11 (giờ địa phương), tại Sharm el-Sheikh - Ai Cập, Hội nghị lần thứ 27 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu (COP27) đã đạt được thỏa thuận về việc thiết lập một quỹ chính thức nhằm bồi thường cho các quốc gia dễ bị tổn thương do thảm họa khí hậu. Thỏa thuận 12 trang đạt được giữa các phái đoàn đến từ gần 200 quốc gia, đã gút được một số hạng mục khó nhất, bao gồm cơ sở tính tổn thất và thiệt hại - với cam kết thiết lập cơ cấu hỗ trợ tài chính tại COP28 năm 2023 - cũng như mục tiêu tài chính sau năm 2025 và các kế hoạch giảm lượng khí thải nhanh hơn, cố giữ mục tiêu nhiệt độ trái đất tăng không quá 1,5 độ C so với thời tiền công nghiệp theo Hiệp định Paris.

Quân đội Ukraine bị cáo buộc pháo kích nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye hai ngày liên tiếp. Theo Bộ Quốc phòng Nga, nhà máy đã bị pháo kích hai lần vào Chủ nhật, trong khi 11 "quả đạn pháo cỡ lớn" đã được phóng về phía nhà máy vào thứ Bảy. Bộ này cho biết các quả đạn rơi gần các lò phản ứng. (XEM CHI TIẾT...)

Xả súng tại hộp đêm dành cho người đồng tính, 23 người thương vong. Ít nhất 5 người đã thiệt mạng và 18 người khác bị thương trong vụ xả súng tại một hộp đêm dành cho người đồng tính ở Colorado Springs, thành phố đông dân thứ hai ở bang Colorado (Mỹ). (XEM CHI TIẾT...)

Bộ trưởng nội các thứ 3 của Nhật từ chức trong một tháng. Bộ trưởng Nội vụ Nhật vừa nộp đơn xin từ chức do dính bê bối tài trợ, đánh dấu việc 3 thành viên nội các của Thủ tướng Kishida Fumio từ nhiệm chỉ trong chưa đầy một tháng. Theo Reuters, Bộ trưởng Nội vụ Terada Minoru đệ đơn xin từ chức lên Thủ tướng Kishida hôm 20/11, sau khi truyền thông đưa tin lãnh đạo chính phủ đang chuẩn bị sa thải ông. Văn phòng của ông Kishida chưa lên tiếng phản hồi về thông tin này.

Thổ Nhĩ Kỳ không kích loạt mục tiêu ở Syria, Iraq. Thổ Nhĩ Kỳ ngày 20/11 cho biết đã thực hiện các cuộc không kích nhằm vào căn cứ của dân quân người Kurd trên khắp miền Bắc Syria và Iraq - lực lượng mà họ cho là hỗ trợ khủng bố. Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các cuộc tấn công này nhằm vào những căn cứ của đảng Công nhân người Kurd (PKK) và Các Đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG) - nhóm được Ankara coi là một phần mở rộng của PKK.

Đức ngỏ ý cung cấp hệ thống phòng thủ Patriot cho Ba Lan. Bộ trưởng Quốc phòng Christine Lambrecht hôm 20/11 cho biết Đức đã đề nghị gửi cho Ba Lan hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot sau vụ tên lửa rơi xuống nước này làm 2 người chết. “Chúng tôi đã đề nghị hỗ trợ Ba Lan đảm bảo không phận, với máy bay chiến đấu Eurofighter và hệ thống phòng không Patriot”, Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht cho hay.

Tàu chở người di cư Cuba bị lật ngoài khơi bờ biển Florida. Thi thể của một người đã được vớt lên sau khi một con tàu chở người di cư Cuba bị lật úp ở ngoài khơi Little Torch Key của bang Florida, Mỹ. Đây là thông tin do Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ đưa ra hôm 20/11. Đồng thời, lực lượng chức năng Mỹ cứu được 9 người và đang tìm kiếm 5 người khác. Người phát ngôn Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ Nicole Groll cho biết, những người di cư sống sót nói với lực lượng cứu hộ rằng ban đầu có tổng cộng 19 người trên con thuyền tự chế và 4 người đã chết đuối ngay sau khi thuyền bị lật.

Ukraine nói Nga mất hơn 84.000 lính. Trong bản cập nhật mới nhất, Bộ Quốc phòng Ukraine cho rằng phía Nga đã mất tới hơn 84.000 binh sĩ kể từ đầu chiến dịch quân sự đặc biệt. Nhà chức trách Ukraine cũng tuyên bố, phía Nga đã mất tới 2.886 xe tăng, 5.817 xe chiến đấu bọc thép, 1.868 khẩu pháo, 393 hệ thống phóng đa tên lửa, 209 hệ thống phòng không, 278 máy bay quân sự, 261 trực thăng, 1.537 máy bay không người lái, 480 tên lửa hành trình, 16 tàu chiến, 4.371 xe tiếp nhiên liệu và phương tiện khác cùng 161 trang thiết bị đặc biệt.

Ukraine chi hơn 2,7 triệu USD khôi phục Kherson. Ngày 20/11, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho biết, chính phủ nước này đã phân bổ 100 triệu hryvnia (tương đương 2,7 triệu USD) cho việc ưu tiên khôi phục Kherson, vùng mới giành lại quyền kiểm soát ở miền nam đất nước.