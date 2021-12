THẾ GIỚI 24H: Đức tổ chức đại quân lễ để chia tay bà Merkel

TPO - Thủ tướng Merkel sẽ rời nhiệm sở với đại quân lễ được tổ chức để vinh danh nữ lãnh đạo vào tối 2/12, trước khi bà chính thức chuyển giao quyền lực cho ông Olaf Scholz vào tuần tới.

Vì dịch bệnh, đại quân lễ dành cho bà Merkel được cho là chỉ mời 200 người, bao gồm 52 bộ trưởng đã phục vụ trong nhiệm kỳ của nữ lãnh đạo. Với sự góp mặt của những người lính mang đuốc trong quân phục nghiêm trang, trên nền nhạc ba bài hát được chính thủ tướng sắp mãn nhiệm lựa chọn do đoàn quân nhạc thực hiện, sự kiện "Großer Zapfenstreich" (đại quân lễ) sẽ đánh dấu đỉnh điểm trong hành trình rời nhiệm sở của bà Angela Merkel sau 16 năm nắm quyền, theo Guardian.

Ngày 1/12, Chính phủ Iraq khẳng định cam kết thực hiện nghị quyết của Quốc hội Iraq thông qua vào ngày 5/1/2020 về việc rút các lực lượng tác chiến nước ngoài khỏi nước này. Người phát ngôn Bộ Chỉ huy Chiến dịch hỗn hợp Iraq Tahseen al-Khafaji cho biết các lực lượng tác chiến nước ngoài sẽ rời Iraq theo kế hoạch trong vòng 15 ngày, ngoại trừ một số ít còn hiện diện tại căn cứ không quân Ayn al-Asad, phía Tây tỉnh Anbar, để phục vụ việc huấn luyện.

Nga triển khai hệ thống tên lửa gần Nhật Bản. Hạm đội Thái Bình Dương cho biết các khẩu đội hệ thống phòng thủ tên lửa bờ biển Bastion thuộc Hạm đội Thái Bình Dương đã nhận cảnh báo chiến đấu trên đảo Matua trên quần đảo Kuril. Thông báo cho biết, các binh sĩ phụ trách tên lửa của Hạm đội Thái Bình Dương sẽ túc trực 24/24 trên đảo Matua để kiểm soát các vùng biển và eo biển lân cận.

Nga đã ngăn chặn một vụ tấn công khủng bố nhằm vào các cơ sở quân sự chiến lược của Nga do tình báo Ukraine lên kế hoạch. Theo Cơ quan An ninh Liên bang Nga, người của Cơ quan An ninh Ukraine có kế hoạch tiến hành hai vụ tấn công bằng thiết bị gây nổ tự chế, có sức nổ tương đương với 1,5 kilogam thuốc nổ TNT. Nga đã bắt giữ ba thành viên có liên quan đến âm mưu này.

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 633.000 ca nhiễm và 6.426 ca tử vong. Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 6h ngày 3/12 (theo giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 264.358.658 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 5.248.292 ca tử vong. Châu Á là khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của dịch COVID-19 với trên 82,3 triệu ca nhiễm, tiếp đến là châu Âu với trên 74,25 triệu ca nhiễm

Đức phong toả toàn quốc với người chưa tiêm vắc xin. Theo CNN, chính quyền Đức ngày 2/12 đã tuyên bố phong toả toàn quốc đối với những người chưa tiêm chủng, trong bối cảnh chính phủ ủng hộ kế hoạch tiêm chủng bắt buộc trong những tháng tới. Những người chưa được tiêm chủng sẽ bị cấm tiếp cận tất cả các cơ sở, ngoại trừ cơ sở kinh doanh thiết yếu nhất, như siêu thị, hiệu thuốc, để hạn chế lây lan.