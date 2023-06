THẾ GIỚI 24H: Điện Kremlin thông báo trùm Wagner sẽ rời Nga, không bị điều tra hình sự

TPO - Lãnh đạo tập đoàn quân sự Wagner Yevgeny Prigozhin đã đạt được thoả thuận giảm căng thẳng với Chính phủ Nga. Ông Prigozhin sẽ tới Belarus và không bị điều tra hình sự.

Theo RT, trong ngày 25/6, Điện Kremlin cho biết, đã đạt được thoả thuận giảm căng thẳng với tập đoàn quân sự tư nhân Wagner. Thoả thuận này được thông qua sau nỗ lực hoà giải của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. "Cuộc điều tra hình sự chống lại Prigozhin sẽ được huỷ bỏ, ông ấy sẽ tới Belarus. Các thành viên Wagner tham gia vào vụ việc không bị truy tố", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng khẳng định những tay súng của Wagner tham gia vào cuộc nổi dậy sẽ không bị truy tố do đã có nhiều đóng góp tại tiền tuyến trong cuộc xung đột Ukraine. Trong khi đó, những người từ chối tham gia cuộc binh biến và những đơn vị khác cũng thuộc Wagner sẽ tiếp tục được phép ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga.

Nga dỡ lệnh hạn chế giao thông sau khủng hoảng Wagner. Hôm 25/6, Cơ quan đường bộ của Nga đã dỡ bỏ các hạn chế giao thông được áp đặt trong cuộc khủng hoảng Wagner. Các hạn chế trước đó đã được áp dụng đối với các khu vực đường ô tô ở Rostov, Lipetsk, Tula và các khu vực khác của Nga.

Không quân Nga nhận thêm máy bay chiến đấu Su-35. Ngày 25/6, Military Watch đưa tin, trong một diễn biến mới nhất nhằm củng cố sức mạnh trên không của Nga, Tập đoàn sản xuất máy bay thống nhất (UAC) Nga đã tung ra loạt chiến đấu cơ Su-35S mới. Những chiếc Su-35 mới đã trải qua các chuyến bay thử nghiệm ở nhiều chế độ hoạt động khác nhau trước khi được chuyển giao cho một căn cứ không quân không được phía Nga tiết lộ.

Hà Lan đóng cửa vĩnh viễn mỏ khí đốt lớn nhất châu Âu. Hà Lan sẽ đóng cửa vĩnh viễn mỏ khai thác khí đốt lớn nhất châu Âu do hoạt động thăm dò đã liên tục gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới địa chất. Chính phủ Hà Lan cho biết, sẽ đóng cửa mỏ khí đốt lớn nhất châu Âu từ ngày 1/10 sau nhiều năm xảy ra các hoạt động địa chấn. Các giếng dầu tại mỏ Groningen ở miền Bắc nước này vẫn sẽ hoạt động thêm một năm để cung cấp đủ khí đốt trong mùa đông tới, nhưng sau đó sẽ đóng cửa vĩnh viễn từ ngày 1/10/2024.

Tổng thống Ba Lan triệu tập cuộc họp an ninh trước bất ổn ở Nga. Cuối ngày 24/6, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã triệu tập một cuộc họp an ninh cấp cao nhất trước các diễn biến phức tạp gần đây ở Nga. Người đứng đầu Cục An ninh Quốc gia Ba Lan (BBN) cho biết nước này đang theo dõi chặt chẽ tình hình ở nước láng giềng cùng với các đồng minh và coi đây là vấn đề nội bộ của Nga. Lực lượng vũ trang của Ba Lan cũng đang được đặt trong tình trạng báo động trước các mối đe dọa hiện nay.

Belarus đáp trả các biện pháp trừng phạt của phương Tây. Ngày 24/6, Ngoại trưởng Belarus Sergei Aleinik tuyên bố nước này đang đáp trả các biện pháp trừng phạt của phương Tây, bao gồm việc hạn chế nhập khẩu công nghệ, các loại thực phẩm. "Trong tuần này, một quyết định đã được đưa ra về việc hạn chế nhập cảnh các xe moóc và sơmi rơmoóc của Ba Lan vào lãnh thổ Belarus. Đây là phản ứng đối với các quyết định trừng phạt mới nhất mà Warsaw áp đặt đối với Cộng hòa Belarus. Các biện pháp bổ sung đang được chuẩn bị," Ngoại trưởng Aleinik cho biết.