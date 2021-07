THẾ GIỚI 24H: Cảnh sát Mỹ chặn xa lộ, đối đầu xuyên đêm với nhóm vũ trang

TPO - Cảnh sát bang Massachusetts, Mỹ, cho biết 11 người đã bị bắt giữ sau cuộc đối đầu kéo dài nhiều tiếng đồng hồ giữa cảnh sát với một nhóm đàn ông “có trang bị vũ khí nặng".

Vụ việc xảy ra lúc 1 giờ 30 phút sáng (theo giờ địa phương). Sau gần 9 tiếng rơi vào bế tắc hôm 3/7, cảnh sát đã trấn áp được nhóm người này "thông qua đàm phán và các biện pháp chiến thuật", bao gồm dùng cả xe bọc thép, CNN dẫn lời Đại tá Christopher Mason thuộc Sở Cảnh sát bang Massachusetts cho biết. Cảnh sát thông báo tất cả những người bị bắt đều đã đầu hàng và không có ai bị thương tích. Ông Mason cho hay một số vũ khí đã bị thu giữ, nhưng từ chối cho biết số lượng cụ thể. Theo cảnh sát, vụ việc đã khiến một đoạn đường cao tốc Liên tiểu bang 95 bị chặn trong phần lớn buổi sáng 3/7, gây ra tắc đường nghiêm trọng đúng vào kỳ nghỉ cuối tuần trùng với ngày Độc lập 4/7, tức quốc khánh Mỹ.

Cơ quan biên phòng Tajikistan ngày 3/7 cho biết hơn 300 lính biên phòng ở nước láng giềng Afghanistan đã vượt qua biên giới vào nước này, sau khi phong trào Taliban giành quyền kiểm soát một sở chỉ huy của lực lương biên phòng tại tỉnh Badakhshan ở Đông Bắc Afghanistan. Cơ quan biên phòng Tajikistan cho biết trước đó cùng ngày, tình hình tại các huyện Khwahan, Shahri Buzurg và Raghistan của tỉnh Badakhshan trở nên tồi tệ hơn khi lực lượng Taliban tràn vào các huyện này, giành quyền kiểm soát sở chỉ huy biên phòng ở huyện Khwahan. Do vậy, hơn 300 binh sỹ Afghanistan đã buộc phải rút lui về phía Tajikistan và được lực lượng biên phòng Tajikistan cho phép chạy sang lãnh thổ nước này.

Nhà vô địch quyền Anh người Philippines, Manny Pacquiao nhiều khả năng sẽ tranh cử chức Tổng thống Philippines vào năm 2022. Nhà vô địch quyền Anh người Philippines, Manny Pacquiao sẽ trở lại vũ đài vào tháng 8 tới đây sau 2 năm nghỉ thi đấu, ông cũng đang rất háo hức quay trở lại sàn đấu. Lần thượng đài này có thể là trận chiến cuối cùng trong sự nghiệp võ sĩ chuyên nghiệp được lưu truyền rộng rãi của Manny Pacquiao, đồng thời cũng là màn khởi động để thượng nghị sĩ Philippines thách thức chức Tổng thống Philippines vào năm 2022.(XEM CHI TIẾT…)

Các nhà nghiên cứu ngày 3/7 cho biết một vụ tấn công mạng bằng mã độc được tiến hành vài giờ trước ngày Lễ Độc lập 4/7 của Mỹ có thể đã tác động tới hơn 1.000 doanh nghiệp. Công ty công nghệ thông tin Kaseya hôm 2/7 xác nhận rằng phần mềm VSA của công ty này, vốn được sử dụng để quản lý và giám sát máy tính từ xa, đã bị tấn công, song Kaseya khẳng định đã giới hạn vụ tấn công "ở một tỷ lệ rất nhỏ khách hàng" sử dụng phần mềm này.

Ngày 3/7, Hạm đội Biển Đen của Nga thông báo đội tàu chiến của họ từ các đơn vị không quân và đơn vị quân đội miền nam đã tham gia đợt huấn luyện. “Các đội phi công đã bay huấn luyện trên Biển Đen, diễn tập tấn công bằng bom và tên lửa nhắm vào những tàu giả lập của kẻ thù”, hãng tin RIA dẫn thông báo từ Hạm đội Biển Đen đưa tin. Đợt diễn tập có sự tham gia của các máy bay chiến đấu đa nhiệm Sukhoi Su-30SM, máy bay ném bom Sukhoi Su-24M, các máy bay chiến đấu Sukhoi Su-34 và Sukhoi Su-27, tin của RIA cho biết.(XEM CHI TIẾT…)

Theo Jerusalem Post, truyền thông Israel đưa tin, Lực lượng không quân Israel (IAF) ngày 3/7 đã tấn công các mục tiêu tại Gaza nhằm đáp trả hành động thả bóng bay gây cháy từ Dải Gaza trong suốt cuối tuần này. Trước đó hôm 2/7, Israel đã không kích các cơ sở quân sự của phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas đang kiểm soát Dải Gaza sau các vụ thả bóng bay gây cháy từ vùng đất bị chiếm đóng này của Palestine.

Ngày 3/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa chính thức thông qua Chiến lược An ninh quốc gia mới, qua đó ưu tiên phát triển quan hệ với Trung Quốc - Ấn Độ, đồng thời hạn chế tầm ảnh hưởng của đồng USD. Chiến lược An ninh Quốc gia Nga hoạch định chiến lược cơ bản, xác định các ưu tiên, đề ra biện pháp bảo vệ người dân và nhà nước từ các mối đe dọa bên trong và bên ngoài. Bản cập nhật chiến lược sẽ thay thế phiên bản từng phê duyệt vào năm 2015, sau khi nó được Hội đồng An ninh Nga rà soát hồi tháng 5-2021.

Liên minh châu Âu đã triển khai lực lượng hỗ trợ để giúp Cộng hòa Síp đối phó với các trận cháy rừng nghiêm trọng ở phía bắc các thành phố Limnassol và Lamaca. Theo các quan chức Síp, đây là một trong những vụ cháy rừng tồi tệ nhất trong lịch sử nước này. Đám cháy bùng phát dữ dội do gió mạnh đã ảnh hưởng đến ít nhất 6 cộng đồng ở khu vực chân núi Troodos. Hiện các máy bay cứu hỏa của Liên minh châu Âu đã được triển khai từ Hi Lạp đến để kiểm soát đám cháy. Italia cũng đang triển khai lực lượng đến trợ giúp. Theo các quan chức địa phương, đám cháy đang lan rộng khoảng 40km. Nhiều tài sản bị hư hại nhưng chưa có báo cáo thương vong.

Ngày 3/7, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah al-Sisi đã cắt băng khánh thành căn cứ hải quân July (tháng 7) thứ 3 ở Gargoub, thuộc vùng duyên hải phía Tây Bắc nước này. Với tổng diện tích 10 triệu m2 chạy dọc biển Địa Trung Hải, đây được coi là căn cứ hải quân lớn nhất tại Ai Cập. Thông báo của Văn phòng Tổng thống Ai Cập nêu rõ căn cứ hải quân mới sẽ củng cố cho hệ thống các căn cứ hải quân của nước này và là một phần của kế hoạch phát triển toàn diện lực lượng Hải quân Ai Cập.

Ít nhất 43 người chết đuối ngoài khơi Tunisia trong một vụ chìm tàu chở người di cư vượt Địa Trung Hải. Đây là thông tin mới được tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Tunisia xác nhận ngày 3/7. Theo tổ chức này, chiếc thuyền bị nạn đã xuất phát từ Zuwara ở vùng duyên hải phía Tây Bắc Libya, chở theo một nhóm người di cư từ nhiều quốc gia gồm Ai Cập, Sudan, Eritrea và Bangladesh. Ngoài những người đã thiệt mạng, có 84 người đã được cứu.