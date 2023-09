THẾ GIỚI 24H: Căng thẳng leo thang, Ấn Độ dừng cấp visa cho công dân Canada

TPO - Ấn Độ hôm 21/9 tuyên bố dừng cấp thị thực (visa) cho công dân Canada, do nhân viên Lãnh sự quán Ấn Độ ở Canada đang phải đối mặt với những mối đe dọa an ninh.

"Tình hình an ninh hiện nay là do Chính phủ Canada không hành động nên đã dẫn đến sự gián đoạn. Chúng tôi đã đình chỉ các đơn xin cấp visa", hãng tin Reuters dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ Arindam Bagchi. Trong tuần này, mối quan hệ ngoại giao giữa Ấn Độ và Canada trở nên căng thẳng, sau khi Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết các cơ quan an ninh Ottawa đang điều tra “những cáo buộc đáng tin cậy về mối liên hệ giữa Ấn Độ với vụ sát hại công dân Canada Hardeep Singh Nijjar hồi tháng Sáu”. Hôm 20/9, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cũng đưa ra khuyến nghị công dân nước này cần cảnh giác khi ở Canada vì "các mối đe dọa đặc biệt", và "môi trường an ninh ngày càng xấu đi".

Thuỵ Điển có thể cung cấp chiến đấu cơ tự chế tạo cho Ukraine. Thụy Điển, thành viên mới nhất của NATO, đang xem xét chuyển giao một số máy bay chiến đấu Gripen tự sản xuất trong nước như một phần trong nỗ lực mở rộng năng lực của quân đội Ukraine. Chiến đấu cơ Gripen vốn ít được biết đến này là một trong số ít máy bay chiến đấu được sản xuất tại châu Âu của một quốc gia ngoài NATO. Thông tin này cho thấy sự đảo ngược quan điểm của Stockholm về việc tài trợ máy bay chiến đấu cho Kiev. Mới tháng trước, Thụy Điển tuyên bố sẽ không cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine vì họ cần chúng để phòng thủ.

Nga lần đầu tiên tập kích cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine sau nhiều tháng. Công ty cung cấp năng lượng Ukraine - Ukrenergo ngày 21/9 nói rằng các cuộc tấn công tên lửa của Nga đã gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng điện lực ở khu vực miền tây và miền trung Ukraine. (XEM CHI TIẾT...)

Ukraine tuyên bố dội 'mưa' tên lửa xuống căn cứ Nga ở Crimea. Các nguồn tin từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết quân đội nước này đã tiến hành một cuộc tấn công lớn nhằm vào sân bay quân sự Saki ở bán đảo Crimea tối 20/9. Các nguồn tin cho biết cuộc tấn công của SBU và Hải quân Ukraine đã nhắm trúng mục tiêu và gây hư hại nghiêm trọng cho các thiết bị của đối phương. (XEM CHI TIẾT...)

Anh bắt giữ 5 người Bulgaria làm gián điệp cho Nga. Ngày 21/9, Cơ quan Công tố Vương quốc Anh (CPS) cho biết năm công dân Bulgaria tình nghi làm gián điệp cho Nga sẽ bị buộc tội âm mưu tiến hành hoạt động gián điệp. Theo CPS, ba người đàn ông và hai phụ nữ “sẽ bị buộc tội âm mưu thu thập thông tin trực tiếp hoặc gián tiếp có lợi cho kẻ thù nhằm mục đích gây phương hại đến sự an toàn và lợi ích của nhà nước”. Năm nghi can nói trên bị lực lượng cảnh sát chống khủng bố thuộc Cảnh sát Hoàng gia Anh bắt vào tháng 2 vì tình nghi vi phạm Đạo luật Bí mật Nhà nước.

Bê bối hối lộ để đổi lấy thị thực tại Ba Lan. Các thông tin cho biết cơ quan lãnh sự Ba Lan đã cấp khoảng 250 ngàn thị thực cho người di cư từ châu Á và châu Phi kể từ năm 2021 và nhận khoản hối lộ vài nghìn USD cho mỗi người. Vì Ba Lan là thành viên của khu vực Schengen, nên thị thực do nước này cấp sẽ cho phép người sở hữu tiếp cận 27 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu.

Lực lượng Armenia tại khu vực Nagorny-Karabakh nêu điều kiện giải giáp vũ khí. Theo hãng tin Reuters (Anh), lực lượng vũ trang sắc tộc Armenia tại khu vực Nagorny-Karabakh ngày 21/9 cho biết đã nhất trí lệnh ngừng bắn với Azerbaijan, song những chi tiết quan trọng, trong đó có việc giao nộp vũ khí, vẫn cần được thảo luận. Ông David Babayan, cố vấn của lãnh đạo khu vực Nagorny-Karabakh, cho biết nhiều vấn đề quan trọng chưa được hai bên thống nhất. Ông Babayan khẳng định hai bên có thỏa thuận về việc chấm dứt hành động quân sự, song đang chờ thỏa thuận cuối cùng trong khi cuộc đàm phán đang diễn ra.

Hàn Quốc áp đặt trừng phạt thực thể liên quan hoạt động buôn bán vũ khí của Triều Tiên. Ngày 21/9, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo, Seoul đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với 10 cá nhân và 2 thực thể liên quan đến chương trình hạt nhân và buôn bán vũ khí của Triều Tiên với ba quốc gia, trong đó có Nga.