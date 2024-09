THẾ GIỚI 24H: Ấn Độ chỉ trích gay gắt Pakistan

TPO - Tại diễn đàn Liên Hợp Quốc ngày 28/9, Ấn Độ đã lên tiếng chỉ trích chính sách khủng bố xuyên biên giới của Pakistan, khẳng định quốc gia láng giềng sẽ "không bao giờ thành công" và "chắc chắn sẽ phải trả giá".

Phát biểu tại phiên họp thứ 79 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (UNGA) ở New York, Mỹ, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jaishankar nhấn mạnh quan điểm của nước này rằng, chính sách khủng bố xuyên biên giới của Pakistan sẽ không bao giờ thành công và Islamabad "không thể trông đợi vào sự miễn trừ". Ấn Độ đã nhiều lần bày tỏ quan ngại về việc Pakistan ủng hộ chủ nghĩa khủng bố xuyên biên giới và khẳng định rằng khủng bố và đàm phán không thể đi đôi với nhau. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố chủ nghĩa khủng bố đi ngược với mọi giá trị mà thế giới ủng hộ. Mọi hình thức và biểu hiện của nó phải bị phản đối một cách kiên quyết. Theo ông Jaishankar, việc Liên Hợp Quốc trừng phạt các phần tử khủng bố toàn cầu cũng không nên bị cản trở bởi những lý do chính trị.

Israel dọa tấn công kẻ thù ở mọi nơi.Trong một tuyên bố đưa ra hôm 29/9, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết thông điệp của nước này rất rõ ràng, đó là đối với Israel, không nơi nào là quá xa, Israel cảnh báo nước này sẽ tấn công kẻ thù ở bất kỳ khoảng cách nào.

Mỹ tăng cường lực lượng ở Trung Đông. Ngày 29/9, Lầu Năm Góc cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã cho phép quân đội nước này tăng cường sự hiện diện ở Trung Đông với các khả năng hỗ trợ "phòng thủ" của không quân và đặt các lực lượng khác vào trạng thái sẵn sàng cao hơn.

Israel không kích mục tiêu Hezbollah, ném bom cảng Houthis, hơn 60 người chết. Ngày 29/9, Israel tiếp tục các cuộc không kích các mục tiêu của nhóm vũ trang Hezbollah (Li-băng) và ném bom các mục tiêu nhóm vũ trang Houthis (Yemen) - diễn biến cho thấy căng thẳng lan rộng trong khu vực sau cái chết của lãnh đạo Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah, theo hãng tin Reuters. Trong ngày, máy bay không người lái của Israel bay lượn trên bầu trời thủ đô Beirut (Li-băng) cùng với các vụ không kích được ghi nhận tại nhiều nơi.

Rơi trực thăng quân sự ở Colombia, 8 binh sĩ thiệt mạng. Cơ quan chức năng Colombia xác nhận 8 binh sĩ nước này đã thiệt mạng sau khi chiếc trực thăng tham gia sứ mệnh nhân đạo bị rơi gần biên giới với Venezuela vào sáng 29/9 (theo giờ địa phương). Trên mạng xã hội X, Tổng thống Colombia Gustavo Petro cho hay các binh sĩ gặp nạn khi đang thực hiện nhiệm vụ ở tỉnh miền Đông Vichada.

Bulgaria chuẩn bị sơ tán công dân khỏi Li-băng. Theo thông báo ngày 29/9 từ Cơ quan thông tin của Chính phủ Bulgaria, các công tác chuẩn bị cho đợt di tản theo từng giai đoạn bằng đường hàng không đối với những công dân Bulgaria mong muốn rời khỏi Li-băng đang được tiến hành. Ngoài ra, các phương án sơ tán khác cũng đang được chính phủ nước này xem xét.

Hai ứng cử viên tổng thống Mỹ bám đuổi sát nút ở các bang chiến trường. Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump đang trong cuộc đua sít sao hơn tại các chiến trường ở Michigan và Wisconsin so với những tuần trước. Đây là thông tin từ cuộc thăm dò mới do tờ New York Times và Siena College tiến hành.

Mỹ bất ngờ không kích tiêu diệt gần 40 phiến quân Hồi giáo ở Syria. Ngày 29/9, quân đội Mỹ cho biết đã tiêu diệt 37 phiến quân Hồi giáo trong 2 cuộc không kích trong tháng này ở Syria. Trong số những người thiệt mạng có nhiều thủ lĩnh cấp cao của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) và một nhánh của tổ chức khủng bố Al Qaeda mang tên Hurras al-Din có trụ sở tại Syria.

Mỹ, Đức rút nhân viên ngoại giao ở Li-băng về nước. Lo ngại căng thẳng leo thang nguy hiểm hơn nữa ở Trung Đông sau cuộc tấn công của Israel làm thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah thiệt mạng, ngày 28/9, Bộ Ngoại giao Mỹ và Đức cho biết sẽ đưa một số nhân viên ngoại giao cùng thân nhân của họ ở Beirut về nước, đồng thời thu hẹp quy mô các phái bộ ở Israel, Li-băng và Bờ Tây.