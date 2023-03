Thay thế toàn bộ lan can cũ, xuống cấp quanh hồ Tây trong năm 2023

TPO - Phản hồi báo Tiền Phong về tình trạng phá hoại, lấy trộm quả cầu gang trên các trụ lan can quanh hồ Tây diễn ra tràn lan. Lãnh đạo quận Tây Hồ cho biết, trong năm 2023, sẽ có phương án thay thế lan can mới cho toàn bộ khu vực ven hồ Tây.

Ông Nguyễn Danh Thụ, Phó Chủ tịch UBND phường Quảng An cho biết, những lan can cũ ở hồ Tây đã bị mất trong thời gian dài trước đó. Mới đây, thực hiện đợt ra quân của Ban chỉ đạo 197 quận, công an phường tăng cường tuần tra ngày và đêm để đảm bảo không xảy ra việc mất cắp, phá hoại lan can ven hồ Tây.

Tại phường Nhật Tân, đại diện UBND phường cho biết, phường cũng đã có đề nghị Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng quận Tây Hồ thay thế, bổ sung quả cầu gang bị mất trước đó.

Đại diện UBND quận Tây Hồ cho biết thêm, về việc lan can ven hồ Tây xuống cấp, UBND quận đã giao các phường tăng cường kiểm tra, xử lý. Đồng thời giao Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng quận khảo sát để có phương án đầu tư, thay thế đồng bộ cho toàn tuyến. Dự kiến việc thay mới lan can sẽ hoàn thành trong năm 2023. Việc đầu

Hoạt động thay thế lan can cũ đã được quận Tây Hồ triển khai từ cuối năm 2022. Theo đó, hơn 2km lan can cũ ven hồ đoạn từ phố Nguyễn Đình Thi hướng về Trích Sài được thay mới bằng lan can có chiều cao 1,1m- 1,4m, chất liệu thép sơn tĩnh điện, không có trụ bê tông với hình dáng thanh mảnh. Ngoài thay thế lan can, hệ thống chiếu sáng với dây điện được đào rãnh đi ngầm.

Việc cải tạo thay thế lan can nằm trong Đề án Quy hoạch, quản lý, bảo tồn và khai thác phát huy giá trị tiềm năng của hồ Tây và vùng phụ cận theo định hướng phát triển của Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại.