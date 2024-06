Thấy gì tại Khu đô thị nghỉ dưỡng phức hợp đầu tiên tại miền Trung?

Từ tâm huyết và nỗ lực của chủ đầu tư, hình hài một thành phố nghỉ dưỡng đa sắc màu, năng động, đáng sống và giàu trải nghiệm đang dần hiện hữu tại cửa ngõ thành phố Hội An - thủ phủ du lịch miền Trung.

Ngỡ ngàng sự “thay da đổi thịt” của La Queenara Hội An

Trên vùng đất di sản của đô thị cổ đặc biệt nhất Việt Nam, La Queenara được định vị là Khu đô thị nghỉ dưỡng phức hợp đầu tiên và lớn nhất tại miền Trung có quy mô 200ha, sở hữu nhiều tiện ích chưa từng có với hơn 200 tiện ích nghỉ dưỡng 5 sao cùng bến du thuyền và bãi biển riêng.

La Queenara được kiến tạo để trở thành một di sản mới về quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan và phong cách sống, góp phần thay đổi diện mạo đô thị cũng như ngành du lịch của Quảng Nam và khu vực miền Trung, đưa bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam vươn tầm thế giới.

Cuối tháng 5/2024, trong một cuộc trải nghiệm du lịch hè, nhận thấy La Queenara đang dần hoàn thiện tiện ích, cảnh quan và sẵn sàng bàn giao, phủ xanh không gian sống. Tại đây, từng căn khách sạn La Queenara Hội An mà nhìn vào đó du khách có thể ví được nó như “chìa khóa” sinh lời khi có thể sớm đưa vào khai thác lưu trú, “giải cơn khát” cho du khách khi hội về miền Trung.

Trước đó, cuối năm 2023, những chủ nhân đầu tiên của dự án La Queenara Hội An đã nhận chìa khóa cùng những ưu đãi vượt trội để hoàn thiện nội thất sớm, mang kỳ vọng khi trở lại Hội An. Anh Phạm Minh Tuấn (Hà Nội) cùng nhiều nhà đầu tư không khỏi ngỡ ngàng trước tốc độ hoàn thiện nhanh chóng của các tiện ích nội khu để đưa vào hoạt động.

Nổi bật phải kể đến bể bơi, khu vui chơi trẻ em và khu vườn riêng yên tĩnh sau mỗi phân khu đang được thi công và hoàn thiện dần, sẵn sàng cho việc khai thác, vận hành một tổ hợp khách sạn nghỉ dưỡng tầm cỡ quốc tế, là điểm kết nối thế giới và Việt Nam “xích gần” nhau hơn.

Tọa lạc tại vị trí tâm điểm giữa trung tâm du lịch sôi động nhất miền Trung, La Queenara với lợi thế hội tụ đủ bộ 3 giá trị "trước biển, sau sông, giữa lòng di sản". Thời gian hoàn thiện đang rút ngắn lại, kỳ vọng trở thành tổ hợp khách sạn di sản tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên, được Tạp chí Time Out của Anh đưa vào danh sách 13 điểm đến hấp dẫn hàng đầu thế giới để du lịch vào mùa hè này.

Một diễn biến khác, số liệu thống kê cho thấy ngành du lịch đang khởi sắc trở lại, phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng miền Trung đang là từ khóa tìm kiếm của giới đầu tư. Tại các tỉnh thành ven biển miền Trung, mô hình phân khúc nghỉ dưỡng cũng đang trên đà “ngóc đầu”,chuẩn bị cho một làn sóng mới lạ, chỉn chu hơn.

Chính vì thế, ngay thời điểm này La Queenara Hội An, với điểm nhấn thiết kế tối ưu cho việc khai thác dịch vụ lưu trú, cùng cảnh quan xanh mướt, và vô vàn tiện ích nghỉ dưỡng. Tại mỗi căn nhà nơi đây đều được thiết kế để trở thành một khách sạn boutique nhờ kết cấu linh hoạt 2 mặt tiền với mặt trước tiếp giáp các trục đại lộ sầm uất, mặt sau tiếp giáp lõi tiện ích tiểu khu có bể bơi, khu vườn riêng tư, đường dạo bộ cùng thiết kế vô cùng hợp lý, có thể dễ dàng điều chỉnh, chia tách phòng để khai thác tối đa từ 9 đến 13 phòng ngủ.

Ông Paul Simpson - Giám đốc quản lý vận hành dự án khẳng định, “từng căn khách sạn tại La Queenara Hội An luôn đáp ứng chiều lòng tất cả du khách ưa thích sự riêng tư khi mỗi căn tại đây được bố trí như một ốc đảo nên thơ mà không kém phần sang trọng. Bể bơi nội khu của từng phân khu, tựa như được phục vụ riêng cho từng căn khách sạn, cùng khoảng không gian mở của thiết kế: mặt trước kinh doanh – mặt sau nghỉ dưỡng, giúp mỗi gia chủ sẽ trở thành người sở hữu một khách sạn tại thủ phủ du lịch của Việt Nam”.

Bắt kịp xu hướng thể thao quốc tế, La Queenara Hội An mang tới hệ thống sân Pickle ball tiêu chuẩn quốc tế để cộng đồng yêu thể thao gặp gỡ, giao lưu và kết nối “không khoảng cách”. Nơi đây đang thu hút sự quan tâm của giới truyền thông trong nước & quốc tế khi lần đầu tiên, tại Việt Nam tổ chức Giải quốc tế Pickleball cộng đồng cúp VTV8 – La Queenara 2024 diễn ra từ ngày 13-15/06/2024, một cơ hội tuyệt vời để quảng bá điểm đến du lịch ra toàn thế giới.

Với quy hoạch cảnh quan xanh và đa dạng tiện nghi, chủ đầu tư La Queenara khẳng định về việc phát triển khu nghỉ dưỡng năng động, giàu trải nghiệm, gia tăng sự kết nối và bắt kịp xu hướng quốc tế.

Sẵn sàng khai thác lưu trú, La Queenara Hội An giúp thặng dư giá trị đầu tư

Ngoài sở hữu những tiện ích và thiết kế ưu việt, La Queenara Hội An còn sở hữu “át chủ bài” giúp chủ sở hữu sinh lời tức thì nhờ vị trí tại cung đường nghỉ dưỡng tỷ đô kết nối thành phố Đà Nẵng và phố cổ Hội An và kề cận bãi biển An Bàng – Top 50 bãi biển đẹp nhất thế giới.

Có thể khẳng định, khi sở hữu một vị trí đắc địa mà chỉ mất 5-10 phút di chuyển, du khách có thể “chạm” tới các điểm check-in nổi tiếng như phố cổ Hội An, biển An Bàng, đảo Cù Lao Chàm, làng gốm Thanh Hà, rừng dừa Cẩm Thanh… tiến xa tầm 20 phút có thể đáp sảnh sân bay quốc tế Đà Nẵng, di tích thắng cảng Ngũ Hành Sơn, thánh địa Mỹ Sơn… thì La Queenara được ví như “thỏi nam châm” hút khách du lịch đến với Đà Nẵng và Hội An là điều dễ hiểu.

Cùng với đó, dự án đã sẵn sàng đi vào khai thác và vận hành, giúp chủ sở hữu sẵn ngay điều kiện để khơi sinh dòng tiền từ kinh doanh cho thuê lưu trú.

Theo Giám đốc quản lý vận hành dự án, chủ sở hữu vận hành khách sạn nhưng sẽ không tốn chi phí cố định hàng tháng mà chỉ phát sinh chi phí khi có booking, bởi mọi tiện ích chung được thiết lập hoàn toàn miễn phí. Gia chủ cũng có thể lựa chọn ký hợp tác với đơn vị vận hành dựa trên nguyên tắc chia theo doanh thu hoặc cho bên vận hành thuê lại kinh doanh.

Vận hành kinh doanh tại La Queenara Hội An cũng được hưởng lợi từ lượng khách sẵn có của hệ thống khách sạn LaQueenara, hay khách du lịch MICE đặt phòng Hội nghị rộng lớn và quy mô... Đặc biệt, “chủ đầu tư đã thêm nhiều dịch vụ khác để hỗ trợ khách hàng khai thác lưu trú như dịch vụ đưa đón sân bay, xe điện di chuyển nội khu và ra bãi biển”, ông Paul Simpson chia sẻ.

Theo lãnh đạo công ty, trong giai đoạn thị trường đã có sự thanh lọc rõ nét, một dự án hoàn chỉnh pháp lý, hoàn thiện tiện ích, cảnh quan và sẵn sàng bàn giao như La Queenara Hội An chính là một cam kết đầu tư vô cùng chắc chắn cho những vị khách thượng lưu thực sự muốn sở hữu một ngôi nhà thứ hai mà vẫn không ngừng gia tăng lợi nhuận.

Ngày 6/6, tại khuôn viên Khu phức hợp nghỉ dưỡng La Queenara Hội An, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung – Tây Nguyên (VTV8) phối hợp cùng Câu lạc bộ Pickleball La Queenara Hoi An đã công bố Giải quốc tế Pickleball cộng đồng Cúp VTV8 - La Queenara 2024. Tại đây có hang trăm vận động viên thi đấu trên cụm 8 sân Pickleball tiêu chuẩn quốc tế, với 3 nội dung, gồm: Nội dung 6.5, nội dung 7.0 và nội dung open; tổng giải thưởng lên tới 130 triệu đồng. Đây là lần đầu tiên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng diễn ra giải Pickleball cộng đồng.