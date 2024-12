Thay đổi đáng chú ý nhất về giấy phép lái xe ô tô

TPO - So với quy định hiện hành, từ ngày 1/1/2025, giấy phép lái xe (GPLX) ô tô sẽ có những thay đổi đáng chú ý liên quan đến số hạng, thời hạn và độ tuổi được cấp loại giấy tờ này.

Tăng số hạng GPLX ô tô từ 2025

Theo quy định áp dụng đến hết năm nay của Thông tư 12/2017 của Bộ Giao thông vận tải và Luật Giao thông đường bộ năm 2008, GPLX ô tô có 9 hạng (A4, B1, B2, C, D, E, FB2, FD, FE). Tuy nhiên, khi Luật Giao thông đường bộ 2024 có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, GPLX ô tô sẽ tăng lên 12 hạng (B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE).

So với quy định hiện hành, quy định mới có một số điều chỉnh đối với GPLX ô tô. Cụ thể, hạng B được gộp giữa hạng B1 và B2; hạng C dùng để lái xe tải từ 3,5 tấn trở lên đã tách thành C1 lái xe 2,5 - 7,5 tấn và C lái xe trên 7,5 tấn; hạng D trước đây lái ô tô chở 10 - 30 chỗ được tách thành D1 (xe 8 - 16 chỗ) và D2 (16 - 29 chỗ), hạng D chỉ lái ô tô trên 29 chỗ.

Từ ngày 1/1/2025, GPLX ô tô hạng B thay cho hạng B1 và B2 đang áp dụng. Người có GPLX hạng B sẽ lái được những loại xe gồm: Ô tô chở người đến 8 chỗ (không kể chỗ của người lái xe); ô tô tải và ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 3,5 tấn; các loại ô tô quy định cho bằng lái xe hạng B kéo rơ moóc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 750 kg.

Lưu ý, GPLX hạng B1, B2 được cấp trước ngày 1/1/2025 vẫn được tiếp tục sử dụng theo thời hạn ghi trên GPLX. Trường hợp có nhu cầu đổi, cấp lại GPLX từ ngày 1/1/2025 thì GPLX hạng B1 số tự động được đổi, cấp lại sang GPLX hạng B, nhưng người có loại giấy phép này chỉ được điều khiển ô tô số tự động.

Thời hạn GPLX

Do có sự thay đổi trong phân hạng GPLX ô tô nên thời hạn cũng có sự thay đổi. Trong đó, GPLX hạng B và C1 có thời hạn 10 năm kể từ ngày cấp. GPLX hạng C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E và DE có thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp.

Hiện tại, đối với GPLX ô tô thì hạng A4 và B2 có thời hạn 10 năm, kể từ ngày cấp; hạng C, D, E, FB2, FC, FD, FE có thời hạn 5 năm, kể từ ngày cấp.

Song song với sự thay đổi của phân cấp hạng GPLX ô tô, luật mới cũng quy định về độ tuổi của người lái ô tô. Theo đó, người đủ 18 tuổi trở lên sẽ được cấp GPLX hạng B.

21 tuổi trở lên được cấp GPLX hạng C, BE (quy định cũ là được lái ô tô tải, máy kéo có trọng tải từ 3.500 kg trở lên; lái xe hạng B2 kéo rơ moóc - FB2).

Người đủ 24 tuổi trở lên được cấp GPLX hạng D1, D2, C1E, CE (quy định cũ được lái ô tô chở người từ 10 - 30 chỗ ngồi; lái xe hạng C kéo rơ moóc, sơ mi rơ moóc - FC).

Học viên đủ 27 tuổi trở lên mới được cấp GPLX hạng D, D1E, D2E, DE (quy định cũ được lái ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi; lái xe hạng D kéo rơ moóc - FD).

Đáng chú ý, quy định mới yêu cầu tuổi tối đa của người lái ô tô chở người (kể cả xe buýt) trên 29 chỗ, ô tô chở người giường nằm là 57 tuổi đối với nam và 55 tuổi đối với nữ. Theo quy định hiện hành, tuổi tối đa của người lái ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi là 50 tuổi đối với nữ và 55 tuổi đối với nam.