Đón 'đại bàng' đầu tư xây sân bay trên biển Khánh Hòa

Bước vào thập niên nâng tầm, phát triển

Phát biểu tại hội nghị đối thoại doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa hôm nay (18/2), ông Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa - khẳng định: Chưa bao giờ Khánh Hòa có tiềm năng, cơ hội và vận hội phát triển lớn như giai đoạn hiện nay.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhận định, ngành du lịch của tỉnh đang có nhiều cơ hội phát triển khi hội tụ toàn diện về hạ tầng giao thông như tuyến đường cao tốc Bắc - Nam, cao tốc Đông - Tây, đường sắt cao tốc.

Đặc biệt, tỉnh cũng đã tiếp xúc một số nhà đầu tư chiến lược để triển khai quy hoạch sân bay Vân Phong trong thời gian tới. Dự kiến khi đi vào khai thác, sân bay Vân Phong sẽ đón 5-7 triệu khách du lịch/năm. Bên cạnh đó, Khánh Hòa sẽ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, triển khai 12.000 ha du lịch nghỉ dưỡng tại Cam Lâm và triển khai 12 sân golf trong năm 2025.

Theo ông Nghiêm Xuân Thành, sắp tới Khánh Hòa sẽ quy hoạch lại diện tích đất nông nghiệp, nơi nào trồng cây gì, nuôi con gì và phát triển du lịch sinh thái như thế nào để có thể gia tăng giá trị trên diện tích đất, nước? Có như vậy thì nông nghiệp mới trở thành trụ đỡ cho người nông dân để họ có thu nhập cao hơn.

“Với những cơ hội, vận hội như vậy, Khánh Hòa định vị đang bước vào thập niên nâng tầm, phát triển. Để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Khánh Hòa quyết nâng tầm bằng việc sẽ vào top 15 tỉnh thành có quy mô kinh tế và thu nhập bình quân đầu người cao nhất" - ông Thành nói và thông tin thêm về thu nhập bình quân đầu người tại địa phương liên tục tăng trưởng 2 con số, phấn đấu đến năm 2030 đạt trên 180 triệu đồng/năm.

“Dọn ổ đón đại bàng”

Tại hội nghị, các doanh nghiệp đã có những trao đổi, kiến nghị xoay quanh các vấn đề như vướng mắc về thủ tục hành chính, đặc biệt là trong các lĩnh vực liên quan đến khai thác khoáng sản, bất động sản và duyệt hồ sơ dự án...

"Trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa cũng như cả nước có hàng chục ngàn dự án đình trệ vì vướng về pháp lý, phải lên đến 90%. Đặc biệt, Khánh Hòa còn có rất nhiều dự án đắp chiếu và những lô đất đang nằm im. Lãnh đạo địa phương cần mạnh dạn tháo gỡ cho những dự án này để không bị lãng phí vì đây là nguồn lực của xã hội rất lớn", đại diện Hiệp hội bất động sản Nha Trang - Khánh Hòa nêu đề xuất.

Trong khi đó, đại diện Hiệp hội doanh nhân trẻ tỉnh Khánh Hòa kiến nghị về việc phát triển du lịch kết hợp với nông nghiệp để đem lại nguồn thu lớn cho tỉnh nhà. Đồng thời bày tỏ mong muốn tỉnh tổ chức đối thoại thường xuyên để cho cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp có cơ hội giao lưu, xúc tiến đầu tư.

Ông Nghiêm Xuân Thành nhấn mạnh: Việc trả lời các kiến nghị, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp là vô cùng quan trọng. "Tinh thần của Trung ương cũng như của tỉnh, xác định vốn đầu tư công phải dẫn dắt đầu tư tư, nghĩa là phải đầu tư vào hạ tầng, là “dọn ổ để đón đại bàng”. Do vậy, trong thời gian tới, tỉnh tập trung khơi thông nguồn lực như tạo đất sạch, phối hợp với các nhà đầu tư giải quyết nhanh các thủ tục hành chính và những khó khăn vướng mắc”, ông Thành cho hay.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thường xuyên chủ động làm việc với các doanh nghiệp, nhà đầu tư để kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn, các khó khăn vướng mắc. Đồng thời, thông tin, trả lời cụ thể cho các doanh nghiệp đối với các khó khăn, vướng mắc liên quan đến cơ chế chính sách, cần thêm thời gian.

Năm nay, tỉnh Khánh Hòa đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh ước tăng 10,12% so với năm 2023 và vượt kế hoạch; thu ngân sách nhà nước ước đạt 20.073 tỷ đồng, tăng 11,6% so với năm 2023 và vượt 20,3% kế hoạch; GRDP bình quân đầu người ước đạt 101,45 triệu đồng/người (kế hoạch 96,25 triệu đồng/người), tăng 14,3% so với năm 2023 và vượt 5,4% so với kế hoạch.