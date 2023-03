Thanh tra phát hiện sai phạm 5,7 tỷ đồng tại Gia Lai

TPO - Qua thanh tra 29 đơn vị, Thanh tra tỉnh Gia Lai phát hiện có đến 26 đơn vị sai phạm với số tiền 5,7 tỷ đồng.

Ngày 22/3, Thanh tra tỉnh Gia Lai vừa báo cáo Thanh tra Chính phủ về việc phát hiện 5,7 tỷ đồng sai phạm trong phòng, chống tham nhũng trong Quý I/2023 tại tỉnh này.

Theo đó, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã kết thúc và kết luận 16 cuộc tại 29 đơn vị, thì có 26 đơn vị sai phạm. Qua đó, phát hiện số tiền sai phạm 5,7 tỷ đồng, kiến nghị nộp ngân sách nhà nước số tiền 5,6 tỷ đồng, trả lại cho phụ huynh học sinh số tiền 44 triệu đồng. Hiện các đơn vị đã nộp vào ngân sách 3,9 tỷ đồng sai phạm.

Ngoài ra, cơ quan này kiến nghị thu hồi diện tích 35.376 m2 đất về UBND huyện quản lý.

Thanh tra tỉnh Gia Lai cũng chuyển hồ sơ thanh tra việc đấu thầu, mua sắm vật tư, thiết bị dạy học trên địa bàn thị xã An Khê giai đoạn năm 2020-2021 tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thị xã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã An Khê để xử lý theo quy định của pháp luật.

Với những sai phạm trên, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với 14 cá nhân.

Liên quan đến sai phạm trong đấu thầu, mua sắm vật tư, thiết bị dạy học tại Phòng GD&ĐT thị xã An Khê, Công an thị xã đã tiếp nhận hồ sơ và đang điều tra mở rộng.

Đây là dự án mà Thanh tra thị xã An Khê kết luận có dấu hiệu nâng giá thiết bị trong đấu thầu và chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra (báo Tiền Phong đã phản ánh ở bài viết “Đề nghị công an điều tra sai phạm mua sắm thiết bị trường học trị giá 7 tỷ đồng ở Gia Lai”).

Theo kết luận, Phòng GD&ĐT thị xã An Khê được giao 7,8 tỷ đồng (đã mua sắm 7,7 tỷ đồng) để làm chủ đầu tư 3 dự án mua sắm vật tư, thiết bị dạy học trong 2 năm 2020-2021.

Tuy nhiên, chủ đầu tư là Phòng GD&ĐT thị xã An Khê có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao trong việc đấu thầu, mua sắm vật tư, thiết bị dạy học giai đoạn năm 2020-2021. Chủ đầu tư có dấu hiệu nâng giá thiết bị trong đấu thầu, vi phạm hành vi bị cấm đấu thầu theo Luật Đấu thầu 2013.

Tìm hiểu của Tiền Phong, trong 3 dự án (giá trị 7,7 tỷ đồng) thì có dự án 2,7 tỷ đồng về mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 và lớp 6 theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 là do ông Nguyễn Hùng Vỹ, Chủ tịch UBND thị xã An Khê ký quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án.

Ông Vỹ ký quyết định phê duyệt xét trên đề nghị của Phòng GD&ĐT An Khê tại tờ trình số 24 (năm 2021) về kế hoạch lựa chọn nhà thầu và báo cáo thẩm định số 147 của Phòng Tài chính - Kế hoạch của thị xã này.