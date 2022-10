Thành phố nào được ví là "tiểu Paris" của Việt Nam?

icon 1

Câu trả lời đúng là đáp án C: Dinh Bảo Đại Đà Lạt có 3 Dinh Dinh Bảo Đại 1: Là một công trình kiến trúc được xây dựng trên đường Trần Quang Diệu, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng. Dinh I Đà Lạt được một vị triệu phú người Pháp tên là Robert Clément Bourgery cho xây dựng vào khoảng năm 1940 trên một ngọn đồi cao khoảng 1550m so với mực nước biển, có rừng thông bao quanh, cảnh quan rất đẹp và thơ mộng. Khuôn viên dinh thự rộng khoảng 60 ha, khi vua Bảo Đại lên nắm quyền tại vùng đất Hoàng Triều Cương Thổ đã mua và cho sửa sang lại vào năm 1949. Dinh Bảo Đại I nằm cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 4km nên khá yên tĩnh và là một công trình kiến trúc độc đáo và cổ kính. Dinh Bảo Đại 2: Tọa lạc trên đường Trần Hưng Đạo, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng. Dinh Bảo Đại II nằm trên đỉnh ngọn đồi có độ cao khoảng 1540m so với mặt nước biển, nơi đây còn được gọi là Dinh Toàn Quyền là nơi ở và làm việc của toàn quyền Đông Dương Jean Decoux vào dịp mùa hè hằng năm (tháng 5 tới tháng 10). Do các kiến trúc sư A.T.Kruzé, D. Veysere. A. Léonard thiết kế, kiến trúc sư P.Foinet trang trí nội thất. Tổng diện tích của dinh khoảng 26ha trong đó khu dinh thự rộng khoảng 10 ha, khu cảnh quan rộng khoảng 16 ha. Công trình được khởi công xây dựng vào năm 1933 và hoàn thành vào năm 1937. Là công trình đầu tiên sử dụng nguyên liệu đá lửa (màu sáng) phủ bên ngoài tường, cũng như các bộ phận được làm bằng gỗ thì được thay thế bằng kim loại mang từ Pháp. Dinh Bảo Đại 3: Nằm trên đường Triệu Việt Vương, phường 4, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng. Xung quanh được bao bọc bởi rừng thông được gọi là rừng Ái Ân. Dinh Bảo Đại III còn được gọi là Biệt Điện Mùa Hè – Biệt Điện Quốc Trưởng của vua Bảo Đại – vị vua cuối cùng của triều Nguyễn đồng thời cũng là vị vua cuối cùng của các triều đại phong kiến Việt Nam. Công trình được xây dựng trong khoảng từ năm 1933 đến năm 1938 do một kiến trúc sư người Pháp và kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát thiết kế. Toàn thể công trình mang nặng phong cách kiến trúc châu Âu, điển hình là xung quanh biệt điện đều có hoa viên.