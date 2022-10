Nước ta có bao nhiêu đô thị đặc biệt?

icon Bắc Bộ

icon Trung Bộ

icon Phía Nam

Câu trả lời đúng là đáp án C: Theo Cổng thông tin Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam được thành lập từ tháng 2/1998 gồm TP HCM và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Từ giữa năm 2003, Thủ tướng đã quyết định mở rộng ranh giới vùng, bổ sung ba tỉnh Tây Ninh, Bình Phước, Long An; đến năm 2009, bổ sung tỉnh Tiền Giang. Hiện, vùng kinh tế trong điểm phía Nam gồm tám tỉnh, thành: TP HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang; diện tích hơn 30.585 km2. Vùng đóng góp hơn 45% vào kinh tế cả nước.