Thành phố nào đặt tên quận bằng số?

Câu trả lời đúng là đáp án B: Tháng 12/1978, huyện Duyên Hải thuộc tỉnh Đồng Nai (tỉnh mới được thành lập do hợp nhất ba tỉnh Biên Hòa, Bà Rịa và Long Khánh trước đó) được sáp nhập vào TP HCM. Đến tháng 12/1991, huyện lấy lại tên cũ là Cần Giờ (tên gọi của vùng đất này từ thời Pháp thuộc). Cần Giờ là huyện duy nhất giáp biển ở TP HCM, cách trung tâm khoảng 50 km. Huyện có 7 đơn vị hành chính cấp xã gồm: Thị trấn Cần Thạnh, xã An Thới Đông, Bình Khánh, Long Hòa, Lý Nhơn, Tam Thôn Hiệp, Thạnh An. Theo Niên giám thống kê năm 2019 của Cục Thống kê TP HCM, huyện Cần Giờ có diện tích 704,45 km2, gấp 13,5 lần quận Bình Tân và hơn 3,3 lần TP Thủ Đức.