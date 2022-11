Tỉnh nào có nhiều thị xã nhất cả nước?

icon Quảng Ninh

Câu trả lời đúng là đáp án C: Tỉnh có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm thành phố Thủ Dầu Một, bốn thị xã Dĩ An, Thuận An, Bến Cát, Tân Uyên và các huyện Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Dầu Tiếng, Phú Giáo. Đầu xuân Mậu Dần (1698), chúa Nguyễn Phúc Chu cử Nguyễn Hữu Cảnh làm Thống suất vào Nam kinh lược và thiết lập toàn bộ công quyền, đặt nền pháp trị, xác định cương thổ quốc gia. Theo đường biển, quân của Nguyễn Hữu Cảnh đi ngược dòng Đồng Nai đến cù lao Phố (một cảng sầm uất nhất miền Nam lúc bấy giờ). Sau đó, Nguyễn Hữu Cảnh thanh tra vùng đất Sài Gòn và đặt hai đơn vị hành chính đầu tiên tại Nam Bộ là huyện Phước Long và huyện Tân Bình, dưới quyền của phủ Gia Định. Lúc này, Bình Dương là tên một tổng thuộc huyện Tân Bình. Năm 1808, khi huyện Tân Bình được đổi thành phủ thì Bình Dương được nâng lên thành một trong bốn huyện của phủ này. Năm 1956, tỉnh Bình Dương được thiết lập nhưng không trùng với địa bàn của huyện Bình Dương xưa kia. Năm 1976, tỉnh Bình Dương (gồm hai tỉnh Bình Phúc và Dương Phúc cũ) và tỉnh Bình Phước (gồm hai tỉnh Bình Long và tỉnh Phước Long cũ) hợp nhất thành tỉnh Sông Bé. Năm 1997, tỉnh Sông Bé được tách thành hai tỉnh Bình Dương và Bình Phước.