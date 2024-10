Thanh niên An Giang hào hứng thanh toán không tiền mặt

TPO - Ngày 30/10, Tỉnh Đoàn An Giang tổ chức Ngày hội thanh niên An Giang với chuyển đổi số và thanh toán không dùng tiền mặt. Tỉnh Đoàn đặt mục tiêu 100% cán bộ Đoàn, Hội các cấp đi đầu trong việc thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt với các dịch vụ thiết yếu.

Ngày hội thanh niên An Giang với chuyển đổi số và thanh toán không dùng tiền mặt do Tỉnh Đoàn An Giang tổ chức nhằm tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên, người dân cùng hưởng ứng, tham gia chuyển đổi số, thanh toán không tiền mặt.

Anh Đỗ Minh Sang - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh An Giang cho biết, việc triển khai thanh toán không dùng tiền mặt có ý nghĩa quan trọng. Qua đó tạo điều kiện cho người dân trên địa bàn tỉnh An Giang được trải nghiệm hình thức thanh toán mới, hiện đại, an toàn.

Anh Sang yêu cầu các cấp bộ Đoàn, Hội trong tỉnh đã triển khai mạnh mẽ hoạt động chuyển đổi số trong các hoạt động của mình. Tận dụng các kênh mạng xã hội, ứng dụng để tuyên truyền, tiếp cận thanh niên, giới trẻ, quản lý hoạt động, số hóa văn bản...

Các cấp bộ Đoàn, Hội cũng được yêu cầu thành lập đội hình tình nguyện hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, Tổ chuyển đổi số cộng đồng… Qua đó tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân áp dụng công nghệ số vào cuộc sống hàng ngày.

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang đề nghị các đơn vị trực thuộc thực hiện các đợt cao điểm thi đua vận động người thân, bạn bè và người dân tiếp ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ, thanh toán không tiền mặt trong sinh hoạt, học tập hàng ngày.

Anh Sang giao mục tiêu, 100% cán bộ Đoàn, Hội các cấp trong tỉnh An Giang thực hiện thanh toán không tiền mặt với các dịch vụ thiết yếu, như tiền điện, nước, cước viễn thông, học phí, viện phí, thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh...

Ngày hội thanh niên An Giang với chuyển đổi số và thanh toán không dùng tiền mặt có một số hoạt động chính như: Diễu hành xe đạp tại TP. Long Xuyên nhằm tuyên truyền thay đổi thói quen mua sắm của đoàn viên, thanh niên và người dân, từ thanh toán tiền mặt sang thanh toán không dùng tiền mặt.

Các Tổ chuyển đổi số cộng đồng ra quân hướng dẫn tiểu thương, người dân quảng bá sản phẩm trên nền tảng số; cài đặt ứng dụng, mã QR để thanh toán và nhận thanh toán bằng chuyển khoản, không dùng tiền mặt.

Tại ngày hội cũng có các gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm khởi nghiệp của tỉnh An Giang phục vụ người dân tham quan, mua bán không tiền mặt...