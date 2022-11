Thanh Hoá: Lập nhóm Zalo, Facebook để kiểm soát, xử lý "xe dù, bến cóc"

TPO - Sở Giao thông Vận tải Thanh Hoá vừa có văn bản đề nghị Công an tỉnh Thanh Hoá cùng ngành chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý "xe dù, bến cóc", "xe trá hình tuyến cố định", "xe ghép, xe tiện chuyến"... thông qua hình thức lập nhóm trên Zalo, Facebook và các trang mạng xã hội khác.

Theo đó, triển khai chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải và UBND tỉnh Thanh Hoá, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, Sở Giao thông Vận tải Thanh Hoá vừa có văn bản đề nghị Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hoá và các đơn vị liên quan quyết liệt phối hợp, triển khai nhiều biện pháp.

Cụ thể, Công an tỉnh Thanh Hoá chỉ đạo các lực lượng tăng cường tuần tra kiểm tra, xử lý dứt điểm hiện tượng "xe dù, bến cóc", "xe trá hình tuyến cố định", "xe ghép, xe tiện chuyến" trên các tuyến đường, địa bàn thuộc phạm vi quản lý; kiểm tra, xử lý đối với các văn phòng đại diện của đơn vị vận tải, bãi đỗ trông giữ phương tiện, bãi đỗ xe tạm, tự phát trên địa bàn. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để nắm bắt thông tin, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng xe cá nhân để kinh doanh vận tải thông qua hình thức lập nhóm trên Zalo, Facebook và các trang mạng xã hội khác.

Theo đó, lực lượng chức năng sẽ tập trung kiểm tra, xử lý tại các địa bàn trọng điểm như: Thành phố Thanh Hoá, thành phố Sầm Sơn, thị xã Nghi Sơn, thị xã Bỉm Sơn; các huyện: Thọ Xuân, Triệu Sơn, Ngọc Lặc...

Báo cáo của Phòng Vận tải, Sở Giao thông Vận tải Thanh Hoá cho biết, hiện nay, tỉnh Thanh Hoá có 24 bến xe. Tất cả các bến xe ô tô khách đang quản lý, khai thác, hoạt động đều được đầu tư xây dựng trải đều tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, nơi gần đường giao thông công cộng, thuận tiện cho người dân lựa chọn đi lại bằng xe ô tô khách. Tuy nhiên, hiện nay nhiều phương tiện vận tải hành khách tuyến cố định nội tỉnh, liên tỉnh không hoạt động đón, trả khách tại các bến xe theo quy định, gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông…