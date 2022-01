Thanh Hoá: Doanh nghiệp bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu vì không trung thực

TPO - Do cung cấp thông tin không trung thực trong hồ sơ dự thầu, một doanh nghiệp đã bị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá ban hành quyết định cấm tham gia hoạt động thầu trên địa bàn tỉnh trong thời gian 3 năm.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 04/QĐ-UBND về việc cấm Công ty cổ phần Xây dựng và du lịch Như Vũ tham gia hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách do các cơ quan, ban, ngành thuộc tỉnh Thanh Hóa và các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa quản lý, tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Công ty cổ phần Xây dựng và du lịch Như Vũ có địa chỉ tại 257 đường Ngô Quyền, phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn.

Lý do khiến Công ty cổ phần Xây dựng và du lịch Như Vũ bị cấm là do công ty này đã cố ý cung cấp thông tin không trung thực trong hồ sơ dự thầu làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu một số gói thầu, vi phạm quy định tại điểm c khoản 4 Điều 89 Luật Đấu thầu năm 2013. Thời gian cấm trong vòng 3 năm, kể từ ngày quyết định có hiệu lực thi hành.