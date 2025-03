Thanh Hóa công bố phương án thi vào lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn và công lập

TPO - Ngày 24/3, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2025-2026 trên địa bàn tỉnh, bao gồm tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập, THPT chuyên Lam Sơn, THPT dân tộc nội trú, THPT tư thục và chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT.

Theo đó, đối với tuyển sinh lớp 10 THPT công lập, mỗi học sinh được đăng ký tối đa 2 nguyện vọng vào các trường THPT công lập tại địa bàn nơi học sinh thường trú hoặc tại nơi khác phù hợp với điều kiện sinh sống và năng lực học tập của học sinh. Phương thức tuyển sinh là mỗi thí sinh phải làm 3 bài thi: Ngữ Văn (120 phút), Toán (120 phút, Tiếng Anh (60 phút); tất cả các bài thi được tính theo thang điểm 10 và tính hệ số 1; nội dung đề thi nằm trong chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS, chủ yếu là lớp 9. Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày 3-4/6/2025. Thời gian xét tuyển và công bố kết quả tuyển sinh trước ngày 31/7/2025.

Đối với tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn, mỗi thí sinh phải làm 4 bài thi, gồm 3 bài thi chung của kỳ thi lớp 10 THPT công lập là Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh và 1 bài thi môn chuyên theo nguyện vọng đăng. Thời gian làm bài thi môn chuyên là 150 phút; điểm thi tính hệ số 3; mỗi môn chuyên có 1 đề thi riêng theo chương trình môn cấp THCS, nội dung thi đảm bảo tuyển chọn được học sinh có năng khiếu về môn chuyên.

Năm học 2025-2026, Trường THPT chuyên Lam Sơn tuyển sinh 12 lớp (420 học sinh, 35 học sinh/lớp), trong đó chuyên Toán, Ngữ Văn và Tiếng Anh (mỗi môn chuyên 2 lớp), còn lại chuyên Vật lý, Hoá học, Sinh học, Tin học, Lịch sử, Địa lý (mỗi chuyên 1 lớp).

Sau khi có kết quả thi, Trường THPT chuyên Lam Sơn tổ chức xét tuyển trước khi thực hiện xét tuyển vào lớp 10 THPT dân tộc nội trú và lớp 10 THPT công lập. Đối với những thí sinh không trúng tuyển vào Trường THPT chuyên Lam Sơn sẽ dùng kết quả của 3 bài thi môn chung để xét tuyển vào lớp 10 THPT dân tộc nội trú hoặc lớp 10 THPT công lập mà thí sinh đã đăng ký nguyện vọng xét tuyển.

Đối với tuyển sinh lớp 10 THPT dân tộc nội trú, thí sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng...

Theo quyết định, UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai thực hiện và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chặt chẽ tất cả các khâu liên quan đến kỳ thi như: ra đề, bảo mật đề thi, in sao đề thi, vận chuyển và bảo quản đề thi, coi thi...đảm bảo kỳ thi được diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế tuyển sinh. Đặc biệt, phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, kịp thời trao đổi thông tin, tài liệu liên quan đến kỳ thi để phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự...