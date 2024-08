Thang máy chung cư vạn dân ở Hà Nội gặp sự cố, người đàn ông suýt bị 'nuốt chửng'

TPO - Người đàn ông suýt mất mạng khi thang máy tại tổ hợp chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) gặp sự cố bất ngờ di chuyển lên trên dù người này mới bước vào nửa người.

Vụ việc xảy ra khoảng 7h30 sáng nay (26/8) tại tòa chung cư HH2C thuộc tổ hợp chung cư HH Linh Đàm (khu chung cư vạn dân - PV), phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Camera trong thang máy tòa nhà ghi lại khoảnh khắc khi cửa thang đang mở, một người đàn ông bước vào bên trong, khi người này vừa bước vào nửa người thì bất ngờ thang kéo lên các tầng trên dù chưa đóng hết cửa. Rất may lúc đó người đàn ông kịp lùi người lại nên thoát nạn. Khoảnh khắc này khiến người xem rùng mình.

Anh Đạt, cư dân chung cư HH2C cho biết, lúc đó đúng giờ cao điểm khi người dân đi làm và học sinh đến trường thì gặp sự cố thang máy. Khi đó, trong thang có khoảng chục người (cả người lớn và trẻ em). May mắn vụ việc không gây thiệt hại về người, tuy nhiên việc thang máy gặp sự cố khiến nhiều người dân khu chung cư hoảng loạn, lo lắng.

Cũng theo anh Đạt, thời gian gần đây các thang máy của 12 tòa nhà thuộc tổ hợp chung cư HH Linh Đàm liên tục hỏng và xảy ra sự cố rơi khiến người dân tại đây vô cùng bức xúc.

Trước đó, ngày 16/8, đại diện người dân tổ hợp khu chung cư HH Linh Đàm có đơn kiến nghị gửi chủ đầu tư, Ban quản lý chi nhánh dịch vụ nhà ở Linh Đàm về tình trạng này.

Theo người dân, hai tháng gần đây, đặc biệt là từ khi Công ty Mesco bàn giao cho Công ty TNHH Thang máy DHE hiện tượng thang hỏng hóc nhiều, không sửa chữa kịp thời hoặc có sửa chữa nhưng không khắc phục được. Hệ thống thang máy phải dừng hoạt động ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại của cư dân.

Các sự cố thang máy thường gặp như: thang máy trôi tự do nhiều tầng; thang treo lơ lửng ở giữa 2 tầng không chạy; hiện tượng cửa thang đóng rất nhanh; cửa thang không đóng lại được hoặc đóng không kín ở các tầng;…. Điều này khiến người dân vô cùng hoảng sợ, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, mất an toàn. Do đó, người dân kiến nghị chủ đầu tư, Ban Quản lý tòa nhà… có biện pháp khắc phục triệt để sự cố, đảm bảo an toàn cho cư dân.

Trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt cho biết, ngay sau khi xảy ra sự cố thang máy tại chung cư HH2C Linh Đàm, UBND phường đã cử cán bộ xuống làm việc với Ban quản lý tòa nhà để ghi nhận vụ việc. Đồng thời, yêu cầu Ban quản lý tòa nhà nhanh chóng khắc phục sự cố thang máy, đảm bảo an toàn cho người dân.

Dự án tổ hợp chung cư HH Linh Đàm gồm 12 tòa nhà cao từ 36 -41 tầng với khoảng 10.000 căn hộ với hơn 40.000 cư dân. Chủ đầu tư dự án là Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 Điện Biên. Dù dự án chỉ được phép xây dựng 27 tầng, tuy nhiên chủ đầu tư đã xây dựng sai phép, vượt quy hoạch khiến các căn hộ tại đây bị treo sổ đỏ nhiều năm qua.