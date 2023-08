Thầm lặng hỗ trợ dân trong đêm

TP - Trong đợt cao điểm 40 ngày, đêm triển khai cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2, tuổi trẻ Bình Dương đã không quản ngại ngày đêm, nhiệt tình, trách nhiệm hỗ trợ, phục vụ người dân.

Tô mì ăn vội trong đêm

Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc các bạn đoàn viên, thanh niên tại tỉnh Bình Dương hối hả di chuyển đến trụ sở Công an xã, phường để hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2. Cùng với đó, một lực lượng tình nguyện viên khác di động, “đến từng ngõ, gõ từng nhà” hỗ trợ các trường hợp không thể đi lại được.

Nguyễn Thụy Thanh Giang, Chi hội trưởng thanh niên khu phố 12 (phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một) tình nguyện tham gia cả ngày lẫn đêm hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 trên ứng dụng VNeID.

“Người dân, nhất là lực lượng công nhân làm việc ở nhiều ca kíp khác nhau, do đó các tình nguyện viên cũng phải chia thành nhiều ca để phục vụ. Em đăng ký hỗ trợ người dân cả ngày lẫn đêm”, Giang nói.

Ăn vội tô mì lót dạ lúc 23h30 đêm, bạn Đỗ Hoàng An, đoàn viên phường Định Hòa (TP Thủ Dầu Một), cho biết hơn một tuần qua, An cùng các tình nguyện viên trực tại trụ sở Công an phường để giúp người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

“Một số địa phương đã về đích sớm. Với tinh thần “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, đến nay có 6 phường của thành phố sớm hoàn thành việc cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử”. Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Dương Trần Thị Diễm Trinh

“Ở Bình Dương hầu hết người lao động làm ca ngày. Họ tranh thủ thời gian buổi tối để đi cài đặt, kích hoạt, đây là lý do các tình nguyện viên phải túc trực cả đêm”, An nói.

Bạn Nguyễn Văn Phúc, đoàn viên phường Phú Lợi (TP Thủ Dầu Một) chia sẻ: “Ngày và đêm cứ lúc nào mệt quá thì chợp mắt một chút, thức khuya nhiều cũng thành quen. Không riêng gì em, các tình nguyện viên khác cũng đã tham gia rất nhiệt tình. Là sinh viên năm cuối đại học, em tận dụng thời gian nghỉ hè để trải nghiệm, rèn luyện bản thân”.

“Đi từng ngõ, gõ từng nhà”

Ngoài các điểm cố định, tại mỗi xã, phường ở Bình Dương đều được bố trí đội hình di động đến tận nhà dân hỗ trợ cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Tình nguyện viên Đoàn Thanh Phong, đoàn viên phường Mỹ Phước (thị xã Bến Cát) cho biết, thông qua ban điều hành khu phố, tình nguyện viên nắm được danh sách các trường hợp đặc biệt không thể di chuyển để đến tận nhà hỗ trợ. “Đội hình tình nguyện đến nhà nào cũng được đón tiếp niềm nở. Sau khi hoàn thành việc kích hoạt tài khoản định danh, thấy người dân phấn khởi, bao mệt mỏi cũng tan biến hết”, Phong nói.

Tại thủ phủ công nghiệp Bình Dương, với những đặc thù của không ít doanh nghiệp, người lao động khó có thời gian đến trụ sở công an để cài đặt tài khoản định danh điện tử. Do đó, tuổi trẻ Bình Dương đã tổ chức lập đội hình tình nguyện đến tận nhà máy để hỗ trợ người lao động.

“Chúng tôi được các bạn đoàn viên đến tận nhà máy hướng dẫn cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Các bạn áo xanh hỗ trợ rất nhiệt tình, mọi việc diễn ra nhanh chóng. Mỗi trường hợp vài ba phút đã hoàn thành”, anh Nguyễn Văn Tình, công nhân Công ty TNHH Vision International (phường Bình Hòa, thành phố Thuận An), cho biết.

Chị Trần Thị Diễm Trinh, Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Dương cho biết, thời gian qua Tỉnh Đoàn phối hợp với Công an tỉnh triển khai đợt cao điểm 40 ngày, đêm tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2. Tỉnh có 585 Tổ thanh niên tình nguyện tham gia chuyển đổi số cộng đồng.

Đại tá Ngô Xuân Phú - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đánh giá, với sự phối hợp tích cực, nhiệt tình và hiệu quả của Đoàn Thanh niên, việc hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử đã đạt được kết quả cao. Đợt cao điểm 40 ngày đêm diễn ra từ tháng 7 đến tháng 9, nhưng dự kiến về đích trước thời hạn, kích hoạt cho khoảng 1,3 triệu tài khoản định danh điện tử mức 2.